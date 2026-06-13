Сунъий интеллект супер-бактерияларга қарши янги антибиотиклар топди

·19·Техно
Сунъий интеллект супер-бактерияларга қарши янги антибиотиклар топди

Сунъий интеллект антибиотиклар ишлаб чиқишда инқилобий воситага айланмоқда. Агар бир неча йил олдин нейротармоқлар фақат истиқболли молекулаларни қидириш учун ишлатилган бўлса, эндиликда улар янги препаратларнинг ишлаш механизмини тушунишга ҳам ёрдам бермоқда. Бу дори воситаларига чидамли бактериялар тарқалаётган бир пайтда янги даволаш усулларини яратишни сезиларли даражада тезлаштириши мумкин. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Макмастер университети олими Жонатан Стокес бошчилигидаги гуруҳ Эсчеричиа коли таёқчасига қарши 10 мингга яқин бирикмани текшириб, энтерололин деб номланган янги антибиотикни аниқлади. Тадқиқотчилар ушбу модданинг фойдали микрофлорага зарар етказмасдан, фақат патогенларга таъсир қилишини исботлаш учун МIT мутахассиси Регина Барзилай томонидан яратилган ДиффДокк тизимидан фойдаланишди. Алгоритм молекуланинг қайси оқсиллар билан ўзаро таъсир қилишини башорат қилиб, лаборатория тажрибаларини сезиларли даражада қисқартиришга имкон берди.

Ҳозирда янги антибиотиклар қидируви ўта долзарб масаладир. Тахминларга кўра, 2050-йилга бориб дори-дармонларга чидамли инфекциялар дунё бўйлаб 39 миллион кишининг ўлимига сабаб бўлиши мумкин. Фармацевтика компаниялари учун бу йўналиш қиммат ва кам фойда келтирадиган соҳа бўлгани сабабли, Сунъий интеллект харажатларни камайтириш ва жараённи тезлаштиришда асосий ечим бўлиб хизмат қилмоқда.

Аввалроқ МIT жамоаси Чемпроп тизими ёрдамида ҳалисин антибиотигини кашф қилган эди. Пенсилвания университети олими Сесар де ла Фуенте бошчилигидаги APEХ тизими эса 10 миллиондан ортиқ оқсил молекулаларини таҳлил қилиб, 37 мингдан зиёд потенциал антибиотикларни топди. Қизиғи шундаки, уларнинг бир қисми қадимий ўсимликлар ва йўқ бўлиб кетган ҳайвонлар оқсилларидан топилган бўлиб, улар замонавий бактерияларга мутлақо янгича усулда ҳужум қилади.

Сунъий IntelлектТиббиётТехнологияАнтибиотикИлм-фан
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Huawei оптимизация бўйича Apple ва Googleни ортда қолдирмоқдаHuawei оптимизация бўйича Apple ва Googleни ортда қолдирмоқдаБугун, 20:29SpaceX акциялари 19 фоизга ўсди: Дунёда илк триллионер пайдо бўлдиSpaceX акциялари 19 фоизга ўсди: Дунёда илк триллионер пайдо бўлдиБугун, 20:22Автомобил нархидаги видеокарта: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell нархи маълум бўлдиАвтомобил нархидаги видеокарта: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell нархи маълум бўлдиБугун, 19:52SpaceX президенти Tesla билан бирлашиш эҳтимолига ишора қилдиSpaceX президенти Tesla билан бирлашиш эҳтимолига ишора қилдиБугун, 19:21SpaceX IPO: Тарихдаги энг йирик акциялар савдоси ва Мускнинг янги рекордиSpaceX IPO: Тарихдаги энг йирик акциялар савдоси ва Мускнинг янги рекордиКеча, 18:57Коинотнинг тезлашиб кенгайиши Иа туридаги ўта янги юлдузлар орқали тасдиқландиКоинотнинг тезлашиб кенгайиши Иа туридаги ўта янги юлдузлар орқали тасдиқландиКеча, 18:55
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди