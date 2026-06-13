Сунъий интеллект супер-бактерияларга қарши янги антибиотиклар топди
Сунъий интеллект антибиотиклар ишлаб чиқишда инқилобий воситага айланмоқда. Агар бир неча йил олдин нейротармоқлар фақат истиқболли молекулаларни қидириш учун ишлатилган бўлса, эндиликда улар янги препаратларнинг ишлаш механизмини тушунишга ҳам ёрдам бермоқда. Бу дори воситаларига чидамли бактериялар тарқалаётган бир пайтда янги даволаш усулларини яратишни сезиларли даражада тезлаштириши мумкин. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Макмастер университети олими Жонатан Стокес бошчилигидаги гуруҳ Эсчеричиа коли таёқчасига қарши 10 мингга яқин бирикмани текшириб, энтерололин деб номланган янги антибиотикни аниқлади. Тадқиқотчилар ушбу модданинг фойдали микрофлорага зарар етказмасдан, фақат патогенларга таъсир қилишини исботлаш учун МIT мутахассиси Регина Барзилай томонидан яратилган ДиффДокк тизимидан фойдаланишди. Алгоритм молекуланинг қайси оқсиллар билан ўзаро таъсир қилишини башорат қилиб, лаборатория тажрибаларини сезиларли даражада қисқартиришга имкон берди.
Ҳозирда янги антибиотиклар қидируви ўта долзарб масаладир. Тахминларга кўра, 2050-йилга бориб дори-дармонларга чидамли инфекциялар дунё бўйлаб 39 миллион кишининг ўлимига сабаб бўлиши мумкин. Фармацевтика компаниялари учун бу йўналиш қиммат ва кам фойда келтирадиган соҳа бўлгани сабабли, Сунъий интеллект харажатларни камайтириш ва жараённи тезлаштиришда асосий ечим бўлиб хизмат қилмоқда.
Аввалроқ МIT жамоаси Чемпроп тизими ёрдамида ҳалисин антибиотигини кашф қилган эди. Пенсилвания университети олими Сесар де ла Фуенте бошчилигидаги APEХ тизими эса 10 миллиондан ортиқ оқсил молекулаларини таҳлил қилиб, 37 мингдан зиёд потенциал антибиотикларни топди. Қизиғи шундаки, уларнинг бир қисми қадимий ўсимликлар ва йўқ бўлиб кетган ҳайвонлар оқсилларидан топилган бўлиб, улар замонавий бактерияларга мутлақо янгича усулда ҳужум қилади.
…