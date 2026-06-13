Google сунъий интеллект ёрдамида фирибгарлик қилган гуруҳни судга берди

·36·Техно
Google сунъий интеллект ёрдамида фирибгарлик қилган гуруҳни судга берди

Google компанияси сунъий интеллект технологияларидан фойдаланиб, юз минглаб фойдаланувчиларни чув туширган йирик кибержиноятчилар тармоғига қарши даъво аризаси билан чиқди. Оуцидер Энтерприсе деб номланувчи Хитой кибержиноят тармоғи Google ва бошқа таниқли брендлар номидан сохта хабарлар юбориш орқали фойдаланувчиларнинг пароллари ҳамда банк карта маълумотларини ўғирлаш билан шуғулланган. Компания маълумотларига кўра, ушбу гуруҳнинг фаолияти натижасида кўрилган зарар миллионлаб долларни ташкил этади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Кибержиноятчилар ўз кампаниялари доирасида 9 000 та сохта веб-сайт, бир миллиондан ортиқ фирибгар доменлар ва қисқа вақт ичида Android фойдаланувчиларига 2,5 миллиондан ортиқ СМС-хабарлар юборган. Google вакилларининг таъкидлашича, фақатгина жорий йилнинг май ойида икки ҳафта ичида фойдаланувчилар томонидан 55 000 та спам хабарлар ҳақида шикоят келиб тушган. Бу ҳар дақиқада иккитадан ортиқ шикоят деганидир.

Google ушбу фирибгарликларга қарши курашишда ўзининг сунъий интеллектга асосланган воситаларидан фойдаланмоқда. Компания ҳар ойда 10 миллиарддан ортиқ шубҳали хабарларни блоклаётганини маълум қилди. Шунингдек, ушбу операцияни тўхтатишда АТ&Т, Т-Мобиле ва Веризон каби алоқа операторлари ҳамда АҚШ Fedерал қидирув бюроси (FBI) билан яқин ҳамкорлик қилинмоқда. FBI маълумотларига кўра, 2023-йил июль ойидан буён ушбу платформа орқали 3,8 миллиондан ортиқ кредит карта маълумотлари ўғирланган ва умумий зарар 1,9 миллиард долларга етган.

Оуцидер Энтерприсе гуруҳи ҳатто техник билими бўлмаган шахсларга ҳам фирибгар сайтлар яратиш имконини берувчи махсус дастурий таъминотни ижарага берган. Ҳафтасига 88 доллар ёки ойига 200 доллар эвазига сотилган ушбу хизмат Google компаниясининг Gemini каби сунъий интеллект платформалари ёрдамида сохта ресурслар яратишга ёрдам берган. Ҳозирда Google ушбу гуруҳнинг инфратузилмасини бутунлай йўқ қилиш ва айбдорларни жавобгарликка тортиш чораларини кўрмоқда.

GoogleСунъий IntelлектКибержиноятGeminiAndroid
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Битта фотон — иккита маҳсулот: Қуёш реактори КО2 ва чиқиндини хомашёга айлантирадиБитта фотон — иккита маҳсулот: Қуёш реактори КО2 ва чиқиндини хомашёга айлантирадиБугун, 20:52SpaceX IPOъси «иккинчи космик эра»ни бошлаб бериши кутилмоқдаSpaceX IPOъси «иккинчи космик эра»ни бошлаб бериши кутилмоқдаБугун, 20:51Huawei оптимизация бўйича Apple ва Googleни ортда қолдирмоқдаHuawei оптимизация бўйича Apple ва Googleни ортда қолдирмоқдаБугун, 20:29SpaceX акциялари 19 фоизга ўсди: Дунёда илк триллионер пайдо бўлдиSpaceX акциялари 19 фоизга ўсди: Дунёда илк триллионер пайдо бўлдиБугун, 20:22Автомобил нархидаги видеокарта: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell нархи маълум бўлдиАвтомобил нархидаги видеокарта: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell нархи маълум бўлдиБугун, 19:52Сунъий интеллект супер-бактерияларга қарши янги антибиотиклар топдиСунъий интеллект супер-бактерияларга қарши янги антибиотиклар топдиБугун, 19:51
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди