Хитой монополиясига зарба: АҚШда энг йирик қуёш панеллари заводи ишга тушди
Жанубий Кореянинг Ҳанвҳа Қселлс компанияси Жоржия штатининг Картерсвилл шаҳрида қуёш элементларини ишлаб чиқарувчи янги корхонани ишга туширганини эълон қилди. Ушбу лойиҳа компания томонидан 2,1 миллиард доллар инвестиция киритилган улкан Солар Ҳуб саноат мажмуасининг якуний босқичи бўлди. Янги завод Америка қуёш энергетикаси учун стратегик аҳамиятга эга бўлиб, у кремнийни қайта ишлашдан тортиб тайёр модулларни йиғишгача бўлган тўлиқ сиклни бир жойда жамлаган илк мажмуадир. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Шу вақтга қадар АҚШдаги аксарият ишлаб чиқарувчилар асосан импорт қилинган бутловчи қисмлардан фойдаланган ҳолда фақат якуний йиғув ишлари билан шуғулланар эди. Бундай модел соҳани хорижий етказиб берувчиларга, нархларнинг ўзгаришига ва логистика муаммоларига боғлиқ қилиб қўйган эди. Ҳанвҳа Қселлс лойиҳаси ушбу қарамликни сезиларли даражада камайтириш ва маҳаллий ишлаб чиқариш позициясини мустаҳкамлашга хизмат қилади.
Картерсвиллдаги корхона тўлиқ қувват билан ишлай бошлагач, йилига 3,5 ГВ гача қуёш модулларини ишлаб чиқариш имкониятига эга бўлади. Ҳозирда йиғув линиялари штат режимида ишламоқда ва ҳар куни тахминан 16,7 минг дона қуёш панели ишлаб чиқарилмоқда. Ушбу завод компаниянинг Жоржиядаги ягона ишлаб чиқариш тармоғининг бир қисмига айланади.
Далтон шаҳридаги кенгайтирилган корхона билан биргаликда Ҳанвҳа Қселлс компаниясининг АҚШдаги умумий ишлаб чиқариш қуввати йилига 8,6 ГВга етади. Компания ҳисоб-китобларига кўра, ушбу ускуналар миқдори тахминан 1,3 миллион Америка хонадонини электр энергияси билан таъминлаш учун етарли ҳисобланади.
Лойиҳа, шунингдек, АҚШнинг Инфляцияни пасайтириш тўғрисидаги қонуни (Инфлатион Редуктион Акт) доирасида катта солиқ имтиёзларини тақдим этади. Ишлаб чиқаришнинг тўлиқ маҳаллийлаштирилиши туфайли Ҳанвҳа Қселлс кремнийни қайта ишлашдан тортиб тайёр маҳсулотгача бўлган ҳар бир босқич учун субсидиялар олиши мумкин. Бу эса ўз навбатида маҳаллий ускуналардан фойдаланувчи қуёш электр станциялари лойиҳалари учун ҳам қўшимча федерал имтиёзлар яратади.
…