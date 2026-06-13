Хитой монополиясига зарба: АҚШда энг йирик қуёш панеллари заводи ишга тушди

·96·Техно
Хитой монополиясига зарба: АҚШда энг йирик қуёш панеллари заводи ишга тушди

Жанубий Кореянинг Ҳанвҳа Қселлс компанияси Жоржия штатининг Картерсвилл шаҳрида қуёш элементларини ишлаб чиқарувчи янги корхонани ишга туширганини эълон қилди. Ушбу лойиҳа компания томонидан 2,1 миллиард доллар инвестиция киритилган улкан Солар Ҳуб саноат мажмуасининг якуний босқичи бўлди. Янги завод Америка қуёш энергетикаси учун стратегик аҳамиятга эга бўлиб, у кремнийни қайта ишлашдан тортиб тайёр модулларни йиғишгача бўлган тўлиқ сиклни бир жойда жамлаган илк мажмуадир. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Шу вақтга қадар АҚШдаги аксарият ишлаб чиқарувчилар асосан импорт қилинган бутловчи қисмлардан фойдаланган ҳолда фақат якуний йиғув ишлари билан шуғулланар эди. Бундай модел соҳани хорижий етказиб берувчиларга, нархларнинг ўзгаришига ва логистика муаммоларига боғлиқ қилиб қўйган эди. Ҳанвҳа Қселлс лойиҳаси ушбу қарамликни сезиларли даражада камайтириш ва маҳаллий ишлаб чиқариш позициясини мустаҳкамлашга хизмат қилади.

Картерсвиллдаги корхона тўлиқ қувват билан ишлай бошлагач, йилига 3,5 ГВ гача қуёш модулларини ишлаб чиқариш имкониятига эга бўлади. Ҳозирда йиғув линиялари штат режимида ишламоқда ва ҳар куни тахминан 16,7 минг дона қуёш панели ишлаб чиқарилмоқда. Ушбу завод компаниянинг Жоржиядаги ягона ишлаб чиқариш тармоғининг бир қисмига айланади.

Далтон шаҳридаги кенгайтирилган корхона билан биргаликда Ҳанвҳа Қселлс компаниясининг АҚШдаги умумий ишлаб чиқариш қуввати йилига 8,6 ГВга етади. Компания ҳисоб-китобларига кўра, ушбу ускуналар миқдори тахминан 1,3 миллион Америка хонадонини электр энергияси билан таъминлаш учун етарли ҳисобланади.

Лойиҳа, шунингдек, АҚШнинг Инфляцияни пасайтириш тўғрисидаги қонуни (Инфлатион Редуктион Акт) доирасида катта солиқ имтиёзларини тақдим этади. Ишлаб чиқаришнинг тўлиқ маҳаллийлаштирилиши туфайли Ҳанвҳа Қселлс кремнийни қайта ишлашдан тортиб тайёр маҳсулотгача бўлган ҳар бир босқич учун субсидиялар олиши мумкин. Бу эса ўз навбатида маҳаллий ускуналардан фойдаланувчи қуёш электр станциялари лойиҳалари учун ҳам қўшимча федерал имтиёзлар яратади.

Қуёш ПанеллариҲанвҳа ҚселлсАҚШТехнологияСолар Ҳуб
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

NASA ва SpaceX Ойга қўниш стратегиясини ўзгартирди: Энди парвоз тўғридан-тўғри амалга ошириладиNASA ва SpaceX Ойга қўниш стратегиясини ўзгартирди: Энди парвоз тўғридан-тўғри амалга ошириладиБугун, 11:22Стол устига сиғувчи қуёш: Avalanche стартапи митти реакторда улкан натижага эришдиСтол устига сиғувчи қуёш: Avalanche стартапи митти реакторда улкан натижага эришдиБугун, 10:59Microsoft ҳар бир сотилган Xbox Series консолидан юзлаб доллар зарар кўрмоқдаMicrosoft ҳар бир сотилган Xbox Series консолидан юзлаб доллар зарар кўрмоқдаБугун, 10:51SpaceX Ойга парвоз схемасини ўзгартирмоқда: Starship коинот буксирига айланадиSpaceX Ойга парвоз схемасини ўзгартирмоқда: Starship коинот буксирига айланадиБугун, 09:51Гонконглик илк тайконавтнинг космосдаги кўриниши ўзгарди: Хитой янги кадрларни намойиш этдиГонконглик илк тайконавтнинг космосдаги кўриниши ўзгарди: Хитой янги кадрларни намойиш этдиБугун, 09:28Авиация келажаги: Electra компанияси NASA билан ҳамкорликда янги лайнерни намойиш этдиАвиация келажаги: Electra компанияси NASA билан ҳамкорликда янги лайнерни намойиш этдиБугун, 07:59
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус