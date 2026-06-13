“Сунъий интеллект чиқиндиси” ёрлиғи рақамли рад этиш қуролига айланди
Reddit ва Ҳаккер Невс платформаларидаги онлайн мунозаралар таҳлили шуни кўрсатадики, матнларни генерация қилишда сунъий интеллектдан фойдаланганликда айблаш ҳолатлари кескин кўпайган. Тадқиқотчилар 2023-йилдан 2026-йилгача бўлган даврни қамраб олувчи 25 миллионга яқин шарҳларни ўрганиб чиқиб, “AI слоп” (СИ чиқиндиси) атамасининг қўлланиши кўп марта ошганини аниқладилар. Бу атама эндиликда техник текширув воситаси эмас, балки шубҳали хабарларни обрўсизлантириш учун универсал ёрлиққа айланиб бормоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Тадқиқотнинг асосий хулосасига кўра, паст сифатли СИ-контент ҳақидаги айбловлар матннинг объектив белгилари билан жуда кам боғлиқ. Фойдаланувчилар матннинг ҳақиқатда ChatGPT ёки бошқа тил моделлари томонидан ёзилганини аниқлаш ўрнига, ушбу атамадан ижтимоий чегараланиш воситаси сифатида фойдаланмоқдалар. Ўта расмий, ҳаддан ташқари тартибли ёки онлайн мулоқот учун “жуда тўғри” кўринган матнлар кўпинча асоссиз равишда шубҳа остига олинмоқда.
Олимлар “эпистемик адолатсизлик” феноменига ҳам эътибор қаратишган. Бу вазиятда муаллифнинг услубий хусусиятлари туфайли у сунъий интеллектдан фойдаланганликда айбланади ва унинг фикрлари қадрсизлантирилади. Ҳаккер Невс каби техник аудиторияга эга платформаларда бундай айбловлар кўпроқ учрайди, чунки у ерда СИ-контентга нисбатан эҳтиёткорлик нормалари эрта шаклланган. Reddit платформасида эса бу жараён янада оммавий характерга эга.
Натижада, инсон ва машина матни ўртасидаги чегара нафақат техник, балки ижтимоий масалага айланмоқда. “СИ чиқиндиси” ёрлиғи гуруҳ идентификациясини ҳимоя қилиш ва “бегона”ларни четлатиш механизмига айланган. Бу эса сифатли матнларнинг ҳам, агар улар шубҳали даражада расмий бўлса, рад этилишига ва онлайн мулоқотда ишонч даражасининг пасайишига олиб келмоқда.
…