2026-йил августидан Starship ракеталари ҳар ой коинотга учирилади

·29·Техно
2026-йил августидан Starship ракеталари ҳар ой коинотга учирилади

SpaceX президенти Гвенн Шотвелл КНБК телеканалига берган интервюсида Starship ўта оғир ракетасининг навбатдаги синов парвози қачон амалга оширилишини маълум қилди. Топ-менежернинг сўзларига кўра, Starship бир ойдан кейин парвоз қилади. Бу 13-синов парвози бўлиб, у аввалгиларидек суборбитал кўринишда ўтади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Шундан сўнг, Starship парвозлари мунтазам равишда ҳар ойда бир марта амалга оширилиши режалаштирилган. Кутилишича, 14-парвоз орбитал даражага кўтарилади. 15-синов парвози эса илк бор Флорида штатидаги космодромдан старт олади.

Агар барча жараёнлар белгиланган режа асосида давом этса, йил якунига қадар Starship яна 6 марта коинотга йўл олади. Гвенн Шотвеллнинг ушбу баёнотлари SpaceX компаниясининг рекорд даражадаги IPO жараёнлари фонида янгради.

SpaceXStarshipElon MuskКоинотТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

SpaceX тарихий IPO шарафига Raptor В3 двигатели нусхасини сотувга чиқардиSpaceX тарихий IPO шарафига Raptor В3 двигатели нусхасини сотувга чиқардиБугун, 07:25Паркер Солар Пробе Қуёшга 6,1 млн километр масофагача яқинлашдиПаркер Солар Пробе Қуёшга 6,1 млн километр масофагача яқинлашдиБугун, 07:217900 мАс аккумулятор ва 512 GB хотира: Янги Honor смартфони тайёр7900 мАс аккумулятор ва 512 GB хотира: Янги Honor смартфони тайёрБугун, 06:56Хитойда Инфинеон компаниясининг ГаН-чиплари тақиқландиХитойда Инфинеон компаниясининг ГаН-чиплари тақиқландиБугун, 06:28Google ТВ энди Gemini ёрдамида табиий овозли буйруқларни тушунадиGoogle ТВ энди Gemini ёрдамида табиий овозли буйруқларни тушунадиБугун, 06:22SpaceX пайвандчиси қандай қилиб миллионерга айланди: Хуан Эрнандес ҳикоясиSpaceX пайвандчиси қандай қилиб миллионерга айланди: Хуан Эрнандес ҳикоясиБугун, 05:56
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди