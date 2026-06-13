Платина ўрнига темир: Келажак аккумуляторлари учун янги катализатор яратилди

·48·Техно
Платина ўрнига темир: Келажак аккумуляторлари учун янги катализатор яратилди

Япониянинг Тохоку университети олимлари рух-ҳаво (зинк-аир) аккумуляторларини сезиларли даражада самаралироқ ва чидамлироқ қилиши мумкин бўлган темир асосидаги янги катализаторни ишлаб чиқдилар. Бундай батареялар арзонлиги, юқори хавфсизлиги ва мавжуд материаллардан фойдаланилгани туфайли литий-ионли аккумуляторларнинг энг истиқболли ўринбосарларидан бири ҳисобланади. Рух-ҳаво батареялари одатдаги қувват манбаларидан фарқли ўлароқ, электр энергиясини ишлаб чиқариш учун атрофдаги ҳаво кислородидан фойдаланади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ушбу технологиянинг асосий муаммоси кислороднинг қайтарилиш реакцияси учун қимматбаҳо платина каби нодир металлардан фойдаланиш зарурати эди. Япониялик тадқиқотчилар бу чекловни четлаб ўтиш учун темир оксидидан (Фе2О3) фойдаланишга қарор қилишди. Темир оксиди ишқорий муҳитда барқарор ва жуда арзон материал бўлса-да, у гидроксил гуруҳларини ўзига жуда қаттиқ боғлаб олгани сабабли катализатор жараёнини секинлаштириб қўяр эди.

Муаммони ҳал қилиш учун олимлар темир оксидини самарий оксиди (См2О3) билан бирлаштириб, сунъий гетероструктурали интерфейс яратдилар. Бу усул темир атомлари ва гидроксил гуруҳлари ўртасидаги ортиқча боғланишни заифлаштиришга имкон берди. Натижада реакция тўсиқларсиз кечди ва катализатор узоқ муддатли зарядлаш ва зарядсизланиш даврларидан кейин ҳам юқори барқарорликни намойиш этди.

Янги ишланма нафақат лаборатория ҳисоб-китобларида, балки реал қурилмаларда ҳам синовдан ўтказилди. Экспериментал рух-ҳаво элементлари светодиод лампасини ёқишга ва ҳатто смартфонни тўлиқ қувватлантиришга муваффақ бўлди. Тохоку университети профессори Ҳао Ли сўзларига кўра, ушбу технология ҳам анъанавий суюқ, ҳам замонавий эгилувчан қаттиқ ҳолатдаги батареялар самарадорлигини оширади.

Агар технология саноат миқёсида муваффақиятли татбиқ этилса, бундай аккумуляторлар тақиладиган электроника ва мобил қурилмалардан тортиб, қуёш ва шамол электр станциялари учун йирик энергия сақлаш тизимларигача бўлган соҳаларда қўлланилиши мумкин. Тадқиқотчилар келажакда ушбу ёндашувни бошқа турдаги энергия тизимларига ҳам татбиқ этишни режалаштирмоқда.

ТехнологияАккумуляторЭнергетикаИлм-фанИнновация
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ёстиқ остига қўйиладиган янги динамик уйқусизликка қарши ёрдам берадиЁстиқ остига қўйиладиган янги динамик уйқусизликка қарши ёрдам берадиБугун, 16:27Россия интернети сертификатлардан айрилмоқда: ГлобалСигн ўчиришни бошладиРоссия интернети сертификатлардан айрилмоқда: ГлобалСигн ўчиришни бошладиБугун, 15:54ФTB киберҳужумларни симуляция қилиш учун махсус шаҳарча барпо этдиФTB киберҳужумларни симуляция қилиш учун махсус шаҳарча барпо этдиБугун, 11:20АҚШда “сунъий Қуёш” яратиш йўлида муҳим лойиҳа ишга туширилдиАҚШда “сунъий Қуёш” яратиш йўлида муҳим лойиҳа ишга туширилдиБугун, 10:54Snapdragon чипли трансформер ва Ҳелиос 18: Acer Computex 2026 кўргазмасидаSnapdragon чипли трансформер ва Ҳелиос 18: Acer Computex 2026 кўргазмасидаБугун, 10:25Хитойнинг энг кучли ракетаси янги авлод алоқа сунъий йўлдошини орбитага чиқардиХитойнинг энг кучли ракетаси янги авлод алоқа сунъий йўлдошини орбитага чиқардиБугун, 09:23
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус