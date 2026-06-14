Ugreen компанияси Intel Коре процессорли янги Ultra серияли NAS қурилмаларини тақдим этди
Маълумотларни сақлаш технологиялари бозорида ўз ўрнига эга бўлиб бораётган Ugreen компанияси юқори унумдорликка эга бўлган ДХП6800 Ultra ва ДХП8800 Ultra тармоқ хотиралари (NAS) моделларини намойиш этди. Ушбу қурилмалар нафақат катта ҳажмдаги маълумотларни бошқариш, балки профессионал даражадаги ҳисоблаш қувватини талаб қилувчи вазифалар учун мўлжаллангани билан ажралиб туради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги моделлар ixbt.com нашрининг хабар беришича, замонавий Intel Коре чиплари билан жиҳозланган бўлиб, бу уларни оддий уй серверларидан анча юқори даражага кўтаради. Ҳар икки қурилма ҳам яхлит металл корпусга эга бўлиб, ички қисмига 250 ватт қувватга эга блок ўрнатилган. Бу эса тизимнинг барқарор ишлашини ва кўп сонли қаттиқ дискларни қувват билан таъминлашни кафолатлайди.
Техник имкониятлар ва уланиш интерфейслариUgreen муҳандислари янги қурилмаларда маълумот узатиш тезлигига алоҳида эътибор қаратишган. Ҳар икки модел ҳам иккита 10ГбE РЖ45 порти, иккита Тундерболт 4 порти ва тўртта PCIe Ген4 слотига эга. Бундай техник кўрсаткичлар видеоконтент билан ишловчи студиялар ва йирик маълумотлар базасини бошқарувчи мутахассислар учун жуда қўл келади.
Қурилмаларнинг асосий техник хусусиятлари қуйидагилардан иборат:
- 8 GB ҳажмли DDR5 СО-ДИММ тезкор хотираси (кенгайтириш имконияти билан);
- Тизим учун 128 GB ҳажмли SSD диск;
- HDMI 2.1 порти ва СД 4.0 УҲС-ИИ картридери;
- USB-А 10 Гбит/с ва USB-А 480 Мбит/с портлари.
Энг кучли модел: ДХП8800 UltraЛинейканинг флагмани ҳисобланган ДХП8800 Ultra модели эса янада кучли Intel Коре 7 150У процессори билан таъминланган. Бу моделда 8 та диск ўрнатиш жойи мавжуд бўлиб, у улкан ҳажмдаги архивларни яратиш имконини беради. Кучлироқ аппарат қисмини совутиш учун бу ерда иккита 120 миллиметрли вентилятор ўрнатилган. Флагман моделнинг нархи 1620 доллар этиб белгиланган.
Ўзбекистон бозорида ҳам булутли сақлаш хизматларига муқобил равишда шахсий NAS тизимларига қизиқиш ортиб бормоқда. Ugreen компаниясининг ушбу янгиликлари профессионал фотографлар, видеографлар ва кичик бизнес вакиллари учун маълумотлар хавфсизлигини таъминлашда ишончли ечим бўлиши кутилмоқда. Тундерболт 4 ва 10 гигабитли тармоқ портларининг мавжудлиги қурилмани замонавий экотизимларга интеграция қилишни осонлаштиради.
…