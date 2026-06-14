Intel ЛГА 1700 сокетини сақлаб қолади: Raptor Lake Нехт процессорлари ҳақида янги тафсилотлар

·23·Техно
Intel ЛГА 1700 сокетини сақлаб қолади: Raptor Lake Нехт процессорлари ҳақида янги тафсилотлар

Intel компанияси ўзининг энг оммабоп платформаларидан бири бўлган ЛГА 1700 сокетининг умрини узайтиришга қарор қилди. Сўнгги маълумотларга кўра, технология гиганти 2027-йилнинг бошида ушбу сокетга мос келувчи Raptor Lake Нехт оиласига мансуб янги процессорларни тақдим этишни режалаштирмоқда. Бу қадам кўплаб фойдаланувчилар учун янги она платаларини сотиб олмасдан туриб, ўз компьютерлари унумдорлигини ошириш имконини беради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com нашрининг хабар беришича, янги туркум Коре 200 оиласи таркибида чиқади ва Коре 3, Коре 5 ҳамда Коре 7 серияларини ўз ичига олади. Ушбу чиплар асосида бизга таниш бўлган Raptor Кове (юқори унумдорликка эга ядролар) ва Грасемонт (энергия тежамкор ядролар) архитектуралари ётади. Intel бу сафар мутлақо янги технологик ечимларни жорий этмасдан, мавжуд Intel 7 техник жараёнидан фойдаланишда давом этади.

Техник хусусиятлар ва кеш хотира янгилиги

Raptor Lake Нехт сериясининг энг қизиқарли жиҳатларидан бири бу кеш хотира билан ишлашнинг янги схемаси бўлиши кутилмоқда. Маълумотларга кўра, айрим моделларда ҳатто фаолсизлантирилган ҳисоблаш блоклари ҳам Л3 кеш хотирасининг қўшимча ҳажмини таъминлаши мумкин. Бундай асинхрон ёндашув фаол ядролар сонини кўпайтирмасдан туриб, умумий унумдорликни сезиларли даражада оширишга хизмат қилади.

Янги процессорлар қаторида қуйидаги моделлар бўлиши кутилмоқда:

  • Коре 7: 8 та унумдор ва 12 та энергия тежамкор ядро;
  • Коре 5: 6 та унумдор ва 8 та энергия тежамкор ядро;
  • Коре 3: фақат 6 та унумдор ядро (энергия тежамкор ядроларсиз).
Ушбу янгиланиш айниқса бюджетли ва ўрта сегмент фойдаланувчилари учун айни муддао бўлади. Чунки Raptor Lake Нехт процессорлари ҳам замонавий DDR5, ҳам ҳали ҳам оммабоп бўлган DDR4 хотира стандартларини қўллаб-қувватлашда давом этади. Бу эса фойдаланувчиларга тизимни янгилашда мослашувчанлик ва иқтисодий самарадорликни тақдим этади.

Бозордаги рақобат ва истиқболлар

Raptor Lake Нехт процессорларининг бозордаги дебюти AMD компаниясининг Zen 6 архитектурасига асосланган чиплари чиқиши билан бир вақтга тўғри келиши тахмин қилинмоқда. Бироқ, агар Intel Nova Лаке ёки AMD Zen 6 каби янги авлод маҳсулотлари кўпроқ юқори даражадаги ишқибозлар (энтузиастлар) учун мўлжалланган бўлса, Raptor Lake Нехт оммавий бозор учун барқарор ва ҳамёнбоп ечим бўлиб қолади.

Ўзбекистон бозорида ЛГА 1700 сокетидаги тизимлар жуда кенг тарқалганини ҳисобга олсак, ушбу янгилик маҳаллий фойдаланувчилар ва тизим администраторлари учун ҳам муҳим аҳамиятга эга. Янги процессорлар мавжуд инфратузилмани сақлаб қолган ҳолда, компьютер паркини модернизация қилиш муддатини яна бир неча йилга кечиктириш имконини беради.

Хулоса қилиб айтганда, Intel ўзининг муваффақиятли платформасидан воз кечишга шошилмаяпти. Гарчи бу инқилобий сакраш бўлмаса-да, мавжуд ресурслардан максимал даражада фойдаланиш ва фойдаланувчилар содиқлигини сақлаб қолиш йўлидаги стратегик юришдир.

IntelПроцессорRaptor LakeТехнологияКомпьютер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сонос янги гибрид динамикни тақдим этди: Ҳам иш столи, ҳам саёҳат учун қулайСонос янги гибрид динамикни тақдим этди: Ҳам иш столи, ҳам саёҳат учун қулайБугун, 14:29AMD арзон ноутбук MacBook Neo моделидан устунлигини исботлашга уриндиAMD арзон ноутбук MacBook Neo моделидан устунлигини исботлашга уриндиБугун, 13:28Oppo Рено 16 Pro глобал версияси илк бор Geekbench тестларида пайдо бўлдиOppo Рено 16 Pro глобал версияси илк бор Geekbench тестларида пайдо бўлдиБугун, 13:20Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқдаSamsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқдаБугун, 12:56NASA ва SpaceX Ойга қўниш стратегиясини ўзгартирди: Энди парвоз тўғридан-тўғри амалга ошириладиNASA ва SpaceX Ойга қўниш стратегиясини ўзгартирди: Энди парвоз тўғридан-тўғри амалга ошириладиБугун, 11:22Стол устига сиғувчи қуёш: Avalanche стартапи митти реакторда улкан натижага эришдиСтол устига сиғувчи қуёш: Avalanche стартапи митти реакторда улкан натижага эришдиБугун, 10:59
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус