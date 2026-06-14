Intel ЛГА 1700 сокетини сақлаб қолади: Raptor Lake Нехт процессорлари ҳақида янги тафсилотлар
Intel компанияси ўзининг энг оммабоп платформаларидан бири бўлган ЛГА 1700 сокетининг умрини узайтиришга қарор қилди. Сўнгги маълумотларга кўра, технология гиганти 2027-йилнинг бошида ушбу сокетга мос келувчи Raptor Lake Нехт оиласига мансуб янги процессорларни тақдим этишни режалаштирмоқда. Бу қадам кўплаб фойдаланувчилар учун янги она платаларини сотиб олмасдан туриб, ўз компьютерлари унумдорлигини ошириш имконини беради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com нашрининг хабар беришича, янги туркум Коре 200 оиласи таркибида чиқади ва Коре 3, Коре 5 ҳамда Коре 7 серияларини ўз ичига олади. Ушбу чиплар асосида бизга таниш бўлган Raptor Кове (юқори унумдорликка эга ядролар) ва Грасемонт (энергия тежамкор ядролар) архитектуралари ётади. Intel бу сафар мутлақо янги технологик ечимларни жорий этмасдан, мавжуд Intel 7 техник жараёнидан фойдаланишда давом этади.
Техник хусусиятлар ва кеш хотира янгилигиRaptor Lake Нехт сериясининг энг қизиқарли жиҳатларидан бири бу кеш хотира билан ишлашнинг янги схемаси бўлиши кутилмоқда. Маълумотларга кўра, айрим моделларда ҳатто фаолсизлантирилган ҳисоблаш блоклари ҳам Л3 кеш хотирасининг қўшимча ҳажмини таъминлаши мумкин. Бундай асинхрон ёндашув фаол ядролар сонини кўпайтирмасдан туриб, умумий унумдорликни сезиларли даражада оширишга хизмат қилади.
Янги процессорлар қаторида қуйидаги моделлар бўлиши кутилмоқда:
- Коре 7: 8 та унумдор ва 12 та энергия тежамкор ядро;
- Коре 5: 6 та унумдор ва 8 та энергия тежамкор ядро;
- Коре 3: фақат 6 та унумдор ядро (энергия тежамкор ядроларсиз).
Бозордаги рақобат ва истиқболларRaptor Lake Нехт процессорларининг бозордаги дебюти AMD компаниясининг Zen 6 архитектурасига асосланган чиплари чиқиши билан бир вақтга тўғри келиши тахмин қилинмоқда. Бироқ, агар Intel Nova Лаке ёки AMD Zen 6 каби янги авлод маҳсулотлари кўпроқ юқори даражадаги ишқибозлар (энтузиастлар) учун мўлжалланган бўлса, Raptor Lake Нехт оммавий бозор учун барқарор ва ҳамёнбоп ечим бўлиб қолади.
Ўзбекистон бозорида ЛГА 1700 сокетидаги тизимлар жуда кенг тарқалганини ҳисобга олсак, ушбу янгилик маҳаллий фойдаланувчилар ва тизим администраторлари учун ҳам муҳим аҳамиятга эга. Янги процессорлар мавжуд инфратузилмани сақлаб қолган ҳолда, компьютер паркини модернизация қилиш муддатини яна бир неча йилга кечиктириш имконини беради.
Хулоса қилиб айтганда, Intel ўзининг муваффақиятли платформасидан воз кечишга шошилмаяпти. Гарчи бу инқилобий сакраш бўлмаса-да, мавжуд ресурслардан максимал даражада фойдаланиш ва фойдаланувчилар содиқлигини сақлаб қолиш йўлидаги стратегик юришдир.
…