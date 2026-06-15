320 мингта GeForce RTX 3090 қуввати исроф бўлмоқдами: Пеарл лойиҳаси атрофида можаро

·19·Техно
320 мингта GeForce RTX 3090 қуввати исроф бўлмоқдами: Пеарл лойиҳаси атрофида можаро

Криптовалюта оламида сунъий интеллект (AI) ва блокчейн технологияларини бирлаштиришга бўлган уринишлар жиддий шубҳа остида қолди. Пеарл лойиҳаси ўзини майнинг жараёнини фойдали ҳисоб-китобларга йўналтирувчи биринчи тармоқ сифатида таништирган бўлса-да, Корнелл университети тадқиқотчилари ушбу тизимнинг самарадорлигини рад этувчи далилларни тақдим этди. Тадқиқот хулосаларига кўра, улкан ҳисоблаш қуввати амалда ҳеч қандай фойдали иш бажармаётган бўлиши мумкин. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Тадқиқот муаллифи Абхинаба Басу Пеарл тармоғининг жорий ҳисоблаш қувватини сониясига тахминан 24 экзаҳеш деб баҳолади. Бу кўрсаткич тахминан 320 мингта юқори унумдорликка эга NVIDIA GeForce RTX 3090 видеокарталарининг бир вақтда ишлашига тенгдир. Бундай улкан инфратузилманинг энергия истеъмоли 112 МВга етиши мумкин, бу эса бутун бошли кичик шаҳарнинг электр энергиясига бўлган эҳтиёжини қоплайди.

Фойдали меҳнатми ёки маркетинг ҳийласи?

Пеарл лойиҳасининг асосий ғояси Прооф-оф-Усефул-Ворк (фойдали иш исботи) концепциясига асосланган. Назарий жиҳатдан, майнерлар шунчаки мураккаб математик тенгламаларни ечиш ўрнига, нейротармоқларни ўқитиш каби реал вазифаларни бажариши керак эди. Бироқ, ixbt.com хабарига кўра, амалдаги механизм бажарилаётган ишнинг ҳақиқатда фойдали эканини текшириш имконига эга эмас.

Тадқиқотчи ўз хулосаларини исботлаш учун махсус майнинг дастурини ишлаб чиқди. Ушбу дастур сунъий интеллект вазифаларини бажариш ўрнига, тармоққа тасодифий сонлардан иборат матрицаларни юборди. Ҳайратланарлиси шундаки, Пеарл тармоғи ушбу "фойдасиз" маълумотларни қабул қилиб, фойдаланувчига мукофот пулларини ёзишда давом этган. Бу эса тизимнинг реал AI вазифалари билан оддий математик амалларни фарқлай олмаслигини кўрсатади.

Бозордаги нархларнинг кўтарилиши

Лойиҳа нафақат энергия сарфи, балки ҳисоблаш қувватлари ижараси бозорига ҳам салбий таъсир кўрсатмоқда. Тадқиқотда келтирилган маълумотларга кўра, май ойида Пеарл дастурий таъминоти ишга тушгач, Vast.ai платформасида арзон видеокарталар ижараси нархи 38 фоизга ошган. Қурилмаларнинг бандлик даражаси эса 57 фоиздан 94 фоизга кўтарилиб кетган.

8 мингдан ортиқ тармоқ тугунларини (ноде) таҳлил қилиш натижасида, иштирокчиларнинг аксарияти ҳақиқатан ҳам AI моделларини ишга туширишга қодир замонавий ускуналардан фойдаланаётгани аниқланди. Бироқ, ўрганилган дастурий пакетларда машинали ўқитиш учун мўлжалланган машҳур фреймворкларнинг (масалан, ПйТорч ёки ТенсорФлов) белгилари топилмаган.

Ҳозирча Пеарл вакиллари ушбу тадқиқот юзасидан расмий муносабат билдирмади. Мазкур ҳолат крипто-ҳамжамиятда кенг муҳокамаларга сабаб бўлмоқда: кўпчилик экспертлар буни сунъий интеллект мавзусидан шунчаки маркетинг воситаси сифатида фойдаланиш деб баҳоламоқда. Агар лойиҳа ўз алгоритмларини ислоҳ қилмаса, юз минглаб кучли видеокарталар "ҳавони иситиш" билан банд бўлиб қолаверади.

Сунъий IntelлектКриптовалютаМайнингNVIDIAТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Belkin компанияси автоматик йиғилувчи кабелли 45 ваттли GaN-қувватлагични тақдим этдиBelkin компанияси автоматик йиғилувчи кабелли 45 ваттли GaN-қувватлагични тақдим этдиБугун, 22:28Франк стартапи асосчиси Чарли Жавис Доналд Трампдан афв этишни сўрамоқдаФранк стартапи асосчиси Чарли Жавис Доналд Трампдан афв этишни сўрамоқдаБугун, 22:00Япония дунёдаги энг йирик AESни ишга туширди: Ядро чиқиндилари инқирози кучаймоқдаЯпония дунёдаги энг йирик AESни ишга туширди: Ядро чиқиндилари инқирози кучаймоқдаБугун, 21:23SpaceX Starship лойиҳасини тезлаштирмоқда: Флигҳт 13 миссиясига тайёргарлик бошландиSpaceX Starship лойиҳасини тезлаштирмоқда: Флигҳт 13 миссиясига тайёргарлик бошландиБугун, 20:59Генетика инқилоби: Инсон эмбриони ДНКсини хромосомаларга зарар етказмасдан таҳрирлаш йўли топилдиГенетика инқилоби: Инсон эмбриони ДНКсини хромосомаларга зарар етказмасдан таҳрирлаш йўли топилдиБугун, 20:53Буюк Британия 16 ёшга тўлмаган болалар учун ижтимоий тармоқларни тақиқлаши кутилмоқдаБуюк Британия 16 ёшга тўлмаган болалар учун ижтимоий тармоқларни тақиқлаши кутилмоқдаБугун, 20:28
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус