320 мингта GeForce RTX 3090 қуввати исроф бўлмоқдами: Пеарл лойиҳаси атрофида можаро
Криптовалюта оламида сунъий интеллект (AI) ва блокчейн технологияларини бирлаштиришга бўлган уринишлар жиддий шубҳа остида қолди. Пеарл лойиҳаси ўзини майнинг жараёнини фойдали ҳисоб-китобларга йўналтирувчи биринчи тармоқ сифатида таништирган бўлса-да, Корнелл университети тадқиқотчилари ушбу тизимнинг самарадорлигини рад этувчи далилларни тақдим этди. Тадқиқот хулосаларига кўра, улкан ҳисоблаш қуввати амалда ҳеч қандай фойдали иш бажармаётган бўлиши мумкин. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Тадқиқот муаллифи Абхинаба Басу Пеарл тармоғининг жорий ҳисоблаш қувватини сониясига тахминан 24 экзаҳеш деб баҳолади. Бу кўрсаткич тахминан 320 мингта юқори унумдорликка эга NVIDIA GeForce RTX 3090 видеокарталарининг бир вақтда ишлашига тенгдир. Бундай улкан инфратузилманинг энергия истеъмоли 112 МВга етиши мумкин, бу эса бутун бошли кичик шаҳарнинг электр энергиясига бўлган эҳтиёжини қоплайди.
Фойдали меҳнатми ёки маркетинг ҳийласи?Пеарл лойиҳасининг асосий ғояси Прооф-оф-Усефул-Ворк (фойдали иш исботи) концепциясига асосланган. Назарий жиҳатдан, майнерлар шунчаки мураккаб математик тенгламаларни ечиш ўрнига, нейротармоқларни ўқитиш каби реал вазифаларни бажариши керак эди. Бироқ, ixbt.com хабарига кўра, амалдаги механизм бажарилаётган ишнинг ҳақиқатда фойдали эканини текшириш имконига эга эмас.
Тадқиқотчи ўз хулосаларини исботлаш учун махсус майнинг дастурини ишлаб чиқди. Ушбу дастур сунъий интеллект вазифаларини бажариш ўрнига, тармоққа тасодифий сонлардан иборат матрицаларни юборди. Ҳайратланарлиси шундаки, Пеарл тармоғи ушбу "фойдасиз" маълумотларни қабул қилиб, фойдаланувчига мукофот пулларини ёзишда давом этган. Бу эса тизимнинг реал AI вазифалари билан оддий математик амалларни фарқлай олмаслигини кўрсатади.
Бозордаги нархларнинг кўтарилишиЛойиҳа нафақат энергия сарфи, балки ҳисоблаш қувватлари ижараси бозорига ҳам салбий таъсир кўрсатмоқда. Тадқиқотда келтирилган маълумотларга кўра, май ойида Пеарл дастурий таъминоти ишга тушгач, Vast.ai платформасида арзон видеокарталар ижараси нархи 38 фоизга ошган. Қурилмаларнинг бандлик даражаси эса 57 фоиздан 94 фоизга кўтарилиб кетган.
8 мингдан ортиқ тармоқ тугунларини (ноде) таҳлил қилиш натижасида, иштирокчиларнинг аксарияти ҳақиқатан ҳам AI моделларини ишга туширишга қодир замонавий ускуналардан фойдаланаётгани аниқланди. Бироқ, ўрганилган дастурий пакетларда машинали ўқитиш учун мўлжалланган машҳур фреймворкларнинг (масалан, ПйТорч ёки ТенсорФлов) белгилари топилмаган.
Ҳозирча Пеарл вакиллари ушбу тадқиқот юзасидан расмий муносабат билдирмади. Мазкур ҳолат крипто-ҳамжамиятда кенг муҳокамаларга сабаб бўлмоқда: кўпчилик экспертлар буни сунъий интеллект мавзусидан шунчаки маркетинг воситаси сифатида фойдаланиш деб баҳоламоқда. Агар лойиҳа ўз алгоритмларини ислоҳ қилмаса, юз минглаб кучли видеокарталар "ҳавони иситиш" билан банд бўлиб қолаверади.
…