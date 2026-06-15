Starlink Кариб денгизидаги «Сигир ороли»ни юқори тезликдаги интернет билан таъминлади

·0·Техно
Starlink Кариб денгизидаги «Сигир ороли»ни юқори тезликдаги интернет билан таъминлади

Илон Маск бошқарувидаги SpaceX компанияси ўзининг Starlink сунъий йўлдош интернет тизимини Кариб денгизида жойлашган Ил-а-Ваш оролидаги жамоат технология марказида ишга туширди. Ушбу лойиҳа туфайли ҳудуддаги юзлаб талабалар ва ўқитувчилар илк бор барқарор ва паст кечикишли (латенкй) глобал тармоққа уланиш имкониятига эга бўлишди. Бу қадам чекка ҳудудларда рақамли тенгсизликни бартараф этиш йўлидаги муҳим босқич саналади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ил-а-Ваш (французчадан таржима қилинганда «Сигир ороли») Гаити жануби-ғарбий қирғоқларида жойлашган бўлиб, майдони тахминан 52 квадрат километрни ташкил этади. Мазкур орол ўзининг гўзал табиати билан ажралиб турса-да, узоқ вақт давомида замонавий алоқа воситаларидан узилиб қолган эди. ixbt.com маълумотига кўра, анъанавий телекоммуникация инфратузилмаси ривожланмаган ушбу ҳудудда Starlink ягона самарали ечимга айланди.

Таълим ва рақамли имкониятлар

Янги алоқа канали орол аҳолиси, айниқса ёшлар учун кенг имкониятлар эшигини очмоқда. Эндиликда ўқувчилар онлайн таълим ресурсларидан фойдаланишлари, видео дарсликларни кўришлари ва замонавий рақамли хизматлар орқали билим олишлари мумкин. Бу каби технологик янгиликлар чекка ҳудудлардаги таълим сифатини пойтахт даражасига яқинлаштиришга хизмат қилади.

SpaceX компанияси Starlink лойиҳаси доирасида фақат Кариб ҳавзаси билан чекланиб қолаётгани йўқ. Аввалроқ компания Кения ва Парагвайдаги чекка мактабларни ҳам интернетга улаган эди. Шунингдек, Боливия бўйлаб 14 та олис мактабдаги 1000 дан ортиқ ўқувчи ва ўқитувчилар айнан ушбу тизим ёрдамида юқори тезликдаги интернетдан баҳраманд бўлишмоқда.

Глобал қамров ва келажак режалари

Starlink тармоғининг кенгайиши Африка қитъасида ҳам давом этмоқда. Яқинда SpaceX Кот-дъИвуар (Фил тиши қирғоғи) давлатида ўз хизматларини кўрсатиш учун расмий рухсатнома олди. Бугунги кунда Ер орбитасида 10 000 дан ортиқ Starlink сунъий йўлдошлари фаолият кўрсатмоқда, бу эса дунёнинг энг чекка нуқталарида ҳам алоқа сифатини кафолатлайди.

Ҳозирги вақтда Starlink хизматларидан дунёнинг 160 та мамлакатида 12 миллиондан ортиқ абонент фойдаланмоқда. Компания тўхтаб қолиш ниятида эмас: 2026-йилда Starship ракетаси ёрдамида янги авлод — В3 сунъий йўлдошларини учириш режалаштирилган. Бу эса интернет тезлигини янада ошириш ва кечикиш вақтини минимал даражага тушириш имконини беради.

Ўзбекистон шароитида ҳам бу каби технологиялар катта қизиқиш уйғотмоқда. Мамлакатимизнинг тоғли ва бориш қийин бўлган қишлоқларида Starlink каби тизимларнинг жорий этилиши рақамли иқтисодиёт ва масофавий таълим ривожига улкан туртки бериши мумкин.

StarlinkSpaceXElon MuskТехнологияИнтернет
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Galaxy S27 Хитой дисплейлари билан жиҳозланиши мумкин: Samsung ва БОE келишувга яқинGalaxy S27 Хитой дисплейлари билан жиҳозланиши мумкин: Samsung ва БОE келишувга яқинБугун, 12:27Коинотда инқилоб: Сунъий йўлдош илк бор мустақил равишда объектларни қидиришни ўргандиКоинотда инқилоб: Сунъий йўлдош илк бор мустақил равишда объектларни қидиришни ўргандиБугун, 12:24Хитойнинг Кинетика-1 ракетаси коинотга яна саккизта сунъий йўлдошни олиб чиқдиХитойнинг Кинетика-1 ракетаси коинотга яна саккизта сунъий йўлдошни олиб чиқдиБугун, 11:57Google Эарт фойдаланувчилари учун бепул авиацимулятор режими ишга туширилдиGoogle Эарт фойдаланувчилари учун бепул авиацимулятор режими ишга туширилдиБугун, 11:55Россияда "Госуслуги" орқали 2 миллионга яқин СИМ-карта блоклаб қўйилдиРоссияда "Госуслуги" орқали 2 миллионга яқин СИМ-карта блоклаб қўйилдиБугун, 11:28Қозоғистон NVIDIA чиплари асосида Марказий Осиёдаги энг йирик сунъий интеллект кластерини қурадиҚозоғистон NVIDIA чиплари асосида Марказий Осиёдаги энг йирик сунъий интеллект кластерини қурадиБугун, 11:27
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус