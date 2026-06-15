Starlink Кариб денгизидаги «Сигир ороли»ни юқори тезликдаги интернет билан таъминлади
Илон Маск бошқарувидаги SpaceX компанияси ўзининг Starlink сунъий йўлдош интернет тизимини Кариб денгизида жойлашган Ил-а-Ваш оролидаги жамоат технология марказида ишга туширди. Ушбу лойиҳа туфайли ҳудуддаги юзлаб талабалар ва ўқитувчилар илк бор барқарор ва паст кечикишли (латенкй) глобал тармоққа уланиш имкониятига эга бўлишди. Бу қадам чекка ҳудудларда рақамли тенгсизликни бартараф этиш йўлидаги муҳим босқич саналади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ил-а-Ваш (французчадан таржима қилинганда «Сигир ороли») Гаити жануби-ғарбий қирғоқларида жойлашган бўлиб, майдони тахминан 52 квадрат километрни ташкил этади. Мазкур орол ўзининг гўзал табиати билан ажралиб турса-да, узоқ вақт давомида замонавий алоқа воситаларидан узилиб қолган эди. ixbt.com маълумотига кўра, анъанавий телекоммуникация инфратузилмаси ривожланмаган ушбу ҳудудда Starlink ягона самарали ечимга айланди.
Таълим ва рақамли имкониятларЯнги алоқа канали орол аҳолиси, айниқса ёшлар учун кенг имкониятлар эшигини очмоқда. Эндиликда ўқувчилар онлайн таълим ресурсларидан фойдаланишлари, видео дарсликларни кўришлари ва замонавий рақамли хизматлар орқали билим олишлари мумкин. Бу каби технологик янгиликлар чекка ҳудудлардаги таълим сифатини пойтахт даражасига яқинлаштиришга хизмат қилади.
SpaceX компанияси Starlink лойиҳаси доирасида фақат Кариб ҳавзаси билан чекланиб қолаётгани йўқ. Аввалроқ компания Кения ва Парагвайдаги чекка мактабларни ҳам интернетга улаган эди. Шунингдек, Боливия бўйлаб 14 та олис мактабдаги 1000 дан ортиқ ўқувчи ва ўқитувчилар айнан ушбу тизим ёрдамида юқори тезликдаги интернетдан баҳраманд бўлишмоқда.
Глобал қамров ва келажак режалариStarlink тармоғининг кенгайиши Африка қитъасида ҳам давом этмоқда. Яқинда SpaceX Кот-дъИвуар (Фил тиши қирғоғи) давлатида ўз хизматларини кўрсатиш учун расмий рухсатнома олди. Бугунги кунда Ер орбитасида 10 000 дан ортиқ Starlink сунъий йўлдошлари фаолият кўрсатмоқда, бу эса дунёнинг энг чекка нуқталарида ҳам алоқа сифатини кафолатлайди.
Ҳозирги вақтда Starlink хизматларидан дунёнинг 160 та мамлакатида 12 миллиондан ортиқ абонент фойдаланмоқда. Компания тўхтаб қолиш ниятида эмас: 2026-йилда Starship ракетаси ёрдамида янги авлод — В3 сунъий йўлдошларини учириш режалаштирилган. Бу эса интернет тезлигини янада ошириш ва кечикиш вақтини минимал даражага тушириш имконини беради.
Ўзбекистон шароитида ҳам бу каби технологиялар катта қизиқиш уйғотмоқда. Мамлакатимизнинг тоғли ва бориш қийин бўлган қишлоқларида Starlink каби тизимларнинг жорий этилиши рақамли иқтисодиёт ва масофавий таълим ривожига улкан туртки бериши мумкин.
…