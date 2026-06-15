Т-Банк мобил иловасида янги уйлар савдоси учун махсус сервис ишга туширилди

·20·Техно
Т-Банк мобил иловасида янги уйлар савдоси учун махсус сервис ишга туширилди

Россиянинг йирик молиявий ташкилотларидан бири бўлди Т-Банк ўзининг мобил иловасида янги уйлар (новостройка) қидириш ва сотиб олишга мўлжалланган махсус витринани тақдим этди. Ушбу янгилик банк экотизимини янада кенгайтириб, фойдаланувчиларга кўчмас мулк бозоридаги таклифларни бевосита илованинг ўзида кўриб чиқиш имконини беради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги сервис қурувчи компанияларнинг таклифларини банкнинг хусусий молиявий маҳсулотлари билан бирлаштиради. Бу эса мижозларга нафақат уй танлаш, балки харид жараёнини молиялаштириш масалаларини ҳам битта платформада ҳал қилиш имконини яратади. Ҳозирги вақтда платформа орқали Москва ва Москва вилоятидаги 32 мингдан ортиқ объектларни топиш мумкин.

Ҳамкорлар ва географик қамров

Лойиҳа доирасида Т-Банк Россиянинг етакчи девелопперлари билан ҳамкорликни йўлга қўйди. ixbt.com маълиумотига кўра, сервис каталогидан ПИК, «Эталон», «Брусника», «Садовое колсо», Plus Девелопмент, Стеной, «Гранард» ва А101 каби йирик қурилиш компанияларининг лойиҳалари жой олган.

Банк мутасаддиларининг таъкидлашича, ушбу рўйхат ҳали якуний эмас. Келгусида хизмат кўрсатиш географиясини кенгайтириш ва янги ҳамкорларни жалб қилиш орқали каталогдаги объектлар сонини сезиларли даражада ошириш режалаштирилган. Бу эса Россиянинг бошқа йирик шаҳарларидаги фойдаланувчилар учун ҳам янги уйлар харидини осонлаштиради.

Хизматдан фойдаланиш тартиби

Янги сервисни Т-Банк мобил иловаси ичидаги «Город» (Шаҳар) бўлимидан топиш мумкин. Шунингдек, фойдаланувчилар қидирув тизимига «Купит квартиру» (Квартира сотиб олиш) сўровини киритиш орқали ҳам тўғридан-тўғри янги уйлар витринасига ўтишлари мумкин.

Харид жараёни соддалаштирилган механизм асосида ишлайди: мижоз ўзига маъқул келган объектни танлайди ва илова орқали ариза қолдиради. Шундан сўнг, ҳамкор компания менежери мижоз билан боғилиб, битимнинг кейинги босқичларини мувофиқлаштиради. Бу каби рақамли ечимлар кўчмас мулк бозорида шаффофликни оширишга хизмат қилади.

Ўзбекистон банк тизимида ҳам сўнгги йилларда мобил иловалар орқали турли экотизим хизматларини тақдим этиш тренди кузатилмоқда. Т-Банк тажрибаси шуни кўрсатадики, банк иловалари эндиликда фақатгина пул ўтказмалари учун эмас, балки ҳаётий муҳим эҳтиёжлар, жумладан, уй-жой хариди учун ҳам асосий воситага айланиб бормоқда.

Т-БанкМобил ИловаКўчмас МулкТехнологияРоссия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Москва трамвай паркини тўлиқ янгилади: Автоном ҳаракат ва ҳайдовчисиз технологияларМосква трамвай паркини тўлиқ янгилади: Автоном ҳаракат ва ҳайдовчисиз технологияларБугун, 14:55SpaceX тарихий IPO орқали 85,7 миллиард доллар жалб қилди: Elon Musk илк триллионерга айландиSpaceX тарихий IPO орқали 85,7 миллиард доллар жалб қилди: Elon Musk илк триллионерга айландиБугун, 14:55Бойқўнғирда “Soyuz MS-29” кемасининг герметиклиги муваффақиятли синовдан ўтказилдиБойқўнғирда “Soyuz MS-29” кемасининг герметиклиги муваффақиятли синовдан ўтказилдиБугун, 14:51Буюк Британия 16 ёшгача бўлган болалар учун ижтимоий тармоқларни тақиқламоқдаБуюк Британия 16 ёшгача бўлган болалар учун ижтимоий тармоқларни тақиқламоқдаБугун, 14:50Миних компанияси AMD Стрих Ҳало платформасида ишловчи ЭР939-AI Pro мини-ПКни тақдим этдиМиних компанияси AMD Стрих Ҳало платформасида ишловчи ЭР939-AI Pro мини-ПКни тақдим этдиБугун, 14:20Галактик Энергй компанияси Серес-2 ракета ҳалокати сабабларини очиқладиГалактик Энергй компанияси Серес-2 ракета ҳалокати сабабларини очиқладиБугун, 13:55
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус