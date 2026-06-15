SpaceX тарихий IPO орқали 85,7 миллиард доллар жалб қилди: Elon Musk илк триллионерга айланди
Elon Musk асос солган SpaceX компанияси ўзининг биржа тарихидаги энг йирик акциялар жойлаштируви (IPO) кўламини кенгайтириб, жами 85,7 миллиард доллар маблағ тўплашга муваффақ бўлди. Дастлаб 75 миллиард доллар жалб қилиш режалаштирилган эди, бироқ андеррайтерлар акцияларни сотиб олиш бўйича максимал опцион ҳуқуқидан фойдаланиши натижасида якуний сумма рекорд даражага етди. Бу кўрсаткич жаҳон молия тарихидаги энг йирик IPO натижаси сифатида қайд этилди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
SpaceX акциялари ўтган жума куни Nasdaq биржасида савдога чиқарилди. Савдоларнинг биринчи куни якунларига кўра, компаниянинг бозор қиймати 2 триллион доллардан ошиб кетди. Бу нафақат коинот саноати, балки юқори технологиялар сектори учун ҳам мисли кўрилмаган натижадир. Мазкур муваффақият ортидан Elon Musk расман дунёдаги биринчи триллионер мақомини қўлга киритди.
Маблағлар қаерга сарфланади?Компания раҳбарияти жалб қилинган улкан маблағларни бир неча стратегик йўналишларга йўналтиришни режалаштирган. Биринчи навбатда, тахминан 20 миллиард доллар миқдоридаги қарз мажбуриятлари ёпилади. Ушбу қарзлар Мускнинг бошқа лойиҳалари — Х (собиқ Twitter) ижтимоий тармоғи ва xAI сунъий интеллект компанияси билан боғлиқ бўлиб, улар IPO олдидан SpaceX таркибига бирлаштирилган эди.
Шунингдек, инвестицияларнинг салмоқли қисми SpaceX компаниясининг сунъий интеллект ҳисоблаш инфратузилмасини кенгайтиришга сарфланади. Бу Мускнинг коинот технологиялари ва AI интеграциясига бўлган ишончини янада мустаҳкамлайди. Компания ўзининг учириш майдончаларини модернизация қилиш ва техник имкониятларини оширишни ҳам мақсад қилган.
Starlink глобал сунъий йўлдош интернет тизимини такомиллаштириш лойиҳанинг устувор йўналишларидан бири бўлиб қолмоқда. Ўзбекистон каби ривожланаётган бозорларда ҳам қизиқиш уйғотаётган ушбу технология янги инвестициялар ёрдамида янада тезкор ва ҳамёнбоп бўлиши кутилмоқда.
Бозордаги янги пешқадамликДушанба кунги савдолар натижасида SpaceX акциялари ўсишда давом этди. Натижада компания дунёдаги энг йирик яримўтказгич ишлаб чиқарувчиси — TSMC компаниясининг бозор қийматини ҳам ортда қолдиришга муваффақ бўлди. Бу инвесторларнинг SpaceX коинотни ўзлаштириш ва сунъий интеллект соҳасидаги келажагига бўлган юксак ишончидан далолат беради.
Таҳлилчиларнинг таъкидлашича, SpaceX компаниясининг бундай муваффақияти коинот иқтисодиётида янги даврни бошлаб беради. Мускнинг хусусий компанияси эндиликда нафақат ракеталар учириш, балки глобал технологик инфратузилмани шакллантиришда ҳам асосий ўйинчига айланди.
…