Маълумотларни сақлаш қурилмалари бозори қимматлашади: HDD тақчиллиги 2028-йилгача давом этади
Глобал технология бозорида қаттиқ дисклар (HDD) нархи сезиларли даражада ошиши ва маҳсулот тақчиллиги яқин йиллар давомида сақланиб қолиши кутилмоқда. Дунёга машҳур Morgan Stanley инвестиция компанияси ҳисоботига кўра, талаб ва таклиф ўртасидаги тафовут камида 2028-йилгача бартараф этилмайди. Бу ҳолат нафақат йирик корпоратив мижозлар, балки оддий фойдаланувчилар учун ҳам хотира қурилмаларининг қимматлашишига олиб келади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ҳозирги вақтда Western Digital ва Seagate каби соҳанинг етакчи ишлаб чиқарувчилари ўз маҳсулотлари нархини босқичма-босқич кўтаришни бошлаб юборган. Morgan Stanley таҳлилчилари жаҳон бозорида HDD қурилмаларига бўлган йиллик талаб 40-50 фоиз атрофида ўсаётганини таъкидламоқда. Бу ўсишнинг асосий драйвери сифатида сунъий интеллект (AI) технологияларининг жадал ривожланиши ва улар учун улкан маълумотлар марказларини (Дата Сентерс) барпо этиш зарурати кўрсатилмоқда.
Сунъий интеллект ва маълумотлар ҳажмиМеханик қаттиқ дисклар бошқа турдаги хотира ташувчиларга қараганда бирлик сиғим бўйича кўпроқ маълумот сақлаш имкониятига эга. Шу сабабли, булутли технологиялар ва сунъий интеллект моделлари билан ишловчи компаниялар ҳали ҳам HDD хизматидан воз кеча олмаяпти. Бироқ, ишлаб чиқариш қувватларининг ўсиш суръати талабдан анча орқада қолмоқда — таклифнинг йиллик ўсиши атиги 30-35 фоизни ташкил этмоқда.
Ўзбекистон бозорида ҳам ушбу тенденция ўз таъсирини кўрсатиши муқаррар. Мамлакатимизда рақамлаштириш жараёнлари фаоллашгани ва маҳаллий сервер инфратузилмалари кенгаяётганини инобатга олсак, HDD қурилмаларига бўлган эҳтиёж ошиб боради. Глобал нархларнинг кўтарилиши маҳаллий IT-сектор ва компьютер бутловчи қисмлари савдоси билан шуғулланувчи тадбиркорлар харажатларига бевосита таъсир қилади.
Нархларнинг икки баробар ошиши кутилмоқдаҲозирги вақтда қаттиқ дискларнинг бир терабайт ҳажми учун нархи ўртача 15 доллардан пастроқ даражада шаклланган. Бироқ, Morgan Stanley тадқиқотига кўра, етказиб берувчилар яқин икки-уч йил ичида ушбу кўрсаткични 25 доллардан 30 долларгача кўтаришни режалаштирмоқда. Бу дегани, хотира қурилмалари нархи деярли икки баробар қимматлашиши мумкин.
Ушбу вазият фойдаланувчиларни муқобил ечимларга, хусусан SSD (Солид Стате Дриве) қурилмаларига кўпроқ эътибор қаратишга мажбур қилиши мумкин. Лекин жуда катта ҳажмдаги маълумотларни узоқ муддат сақлаш (архивлаш) учун HDD ҳали ҳам иқтисодий жиҳатдан энг мақбул ечим бўлиб қолмоқда. Ixbt.com маълумотига кўра, ишлаб чиқаришдаги чекловлар ва хомашё етказиб беришдаги муаммолар ҳам нарх ўсишини тезлаштирувчи омиллар сирасига киради.
Хулоса қилиб айтганда, технология олами яқин тўрт йил ичида "дисклар танқислиги" даврини бошдан кечиради. Бу эса нафақат шахсий компьютерлар йиғувчиларни, балки йирик сервер тизимларини бошқарувчи компанияларни ҳам ўз стратегияларини қайта кўриб чиқишга ундайди. Маълумотларни сақлаш харажатларининг ортиши, ўз навбатида, булутли хизматлар тарифларининг ҳам қимматлашишига сабаб бўлиши эҳтимолдан холи эмас.
…