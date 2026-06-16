Маълумотларни сақлаш қурилмалари бозори қимматлашади: HDD тақчиллиги 2028-йилгача давом этади

·0·Техно
Маълумотларни сақлаш қурилмалари бозори қимматлашади: HDD тақчиллиги 2028-йилгача давом этади

Глобал технология бозорида қаттиқ дисклар (HDD) нархи сезиларли даражада ошиши ва маҳсулот тақчиллиги яқин йиллар давомида сақланиб қолиши кутилмоқда. Дунёга машҳур Morgan Stanley инвестиция компанияси ҳисоботига кўра, талаб ва таклиф ўртасидаги тафовут камида 2028-йилгача бартараф этилмайди. Бу ҳолат нафақат йирик корпоратив мижозлар, балки оддий фойдаланувчилар учун ҳам хотира қурилмаларининг қимматлашишига олиб келади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ҳозирги вақтда Western Digital ва Seagate каби соҳанинг етакчи ишлаб чиқарувчилари ўз маҳсулотлари нархини босқичма-босқич кўтаришни бошлаб юборган. Morgan Stanley таҳлилчилари жаҳон бозорида HDD қурилмаларига бўлган йиллик талаб 40-50 фоиз атрофида ўсаётганини таъкидламоқда. Бу ўсишнинг асосий драйвери сифатида сунъий интеллект (AI) технологияларининг жадал ривожланиши ва улар учун улкан маълумотлар марказларини (Дата Сентерс) барпо этиш зарурати кўрсатилмоқда.

Сунъий интеллект ва маълумотлар ҳажми

Механик қаттиқ дисклар бошқа турдаги хотира ташувчиларга қараганда бирлик сиғим бўйича кўпроқ маълумот сақлаш имкониятига эга. Шу сабабли, булутли технологиялар ва сунъий интеллект моделлари билан ишловчи компаниялар ҳали ҳам HDD хизматидан воз кеча олмаяпти. Бироқ, ишлаб чиқариш қувватларининг ўсиш суръати талабдан анча орқада қолмоқда — таклифнинг йиллик ўсиши атиги 30-35 фоизни ташкил этмоқда.

Ўзбекистон бозорида ҳам ушбу тенденция ўз таъсирини кўрсатиши муқаррар. Мамлакатимизда рақамлаштириш жараёнлари фаоллашгани ва маҳаллий сервер инфратузилмалари кенгаяётганини инобатга олсак, HDD қурилмаларига бўлган эҳтиёж ошиб боради. Глобал нархларнинг кўтарилиши маҳаллий IT-сектор ва компьютер бутловчи қисмлари савдоси билан шуғулланувчи тадбиркорлар харажатларига бевосита таъсир қилади.

Нархларнинг икки баробар ошиши кутилмоқда

Ҳозирги вақтда қаттиқ дискларнинг бир терабайт ҳажми учун нархи ўртача 15 доллардан пастроқ даражада шаклланган. Бироқ, Morgan Stanley тадқиқотига кўра, етказиб берувчилар яқин икки-уч йил ичида ушбу кўрсаткични 25 доллардан 30 долларгача кўтаришни режалаштирмоқда. Бу дегани, хотира қурилмалари нархи деярли икки баробар қимматлашиши мумкин.

Ушбу вазият фойдаланувчиларни муқобил ечимларга, хусусан SSD (Солид Стате Дриве) қурилмаларига кўпроқ эътибор қаратишга мажбур қилиши мумкин. Лекин жуда катта ҳажмдаги маълумотларни узоқ муддат сақлаш (архивлаш) учун HDD ҳали ҳам иқтисодий жиҳатдан энг мақбул ечим бўлиб қолмоқда. Ixbt.com маълумотига кўра, ишлаб чиқаришдаги чекловлар ва хомашё етказиб беришдаги муаммолар ҳам нарх ўсишини тезлаштирувчи омиллар сирасига киради.

Хулоса қилиб айтганда, технология олами яқин тўрт йил ичида "дисклар танқислиги" даврини бошдан кечиради. Бу эса нафақат шахсий компьютерлар йиғувчиларни, балки йирик сервер тизимларини бошқарувчи компанияларни ҳам ўз стратегияларини қайта кўриб чиқишга ундайди. Маълумотларни сақлаш харажатларининг ортиши, ўз навбатида, булутли хизматлар тарифларининг ҳам қимматлашишига сабаб бўлиши эҳтимолдан холи эмас.

HDDТехнологияMorgan StanleyСунъий IntelлектБозор
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Қуёш «ёзги уйқу»га кетмоқда: Ер аҳолисини хотиржамлик даври кутмоқдаҚуёш «ёзги уйқу»га кетмоқда: Ер аҳолисини хотиржамлик даври кутмоқдаБугун, 07:55Ҳиндистонда Telegram мессенжери блокланди: Сабаб — тиббиёт олийгоҳларидаги имтиҳонларҲиндистонда Telegram мессенжери блокланди: Сабаб — тиббиёт олийгоҳларидаги имтиҳонларБугун, 07:30Huawei ўзининг HarmonyOS операцион тизимида ишловчи илк стол компьютерини тайёрламоқдаHuawei ўзининг HarmonyOS операцион тизимида ишловчи илк стол компьютерини тайёрламоқдаБугун, 06:54Малайзиянинг Respond.io стартапи 62,5 миллион доллар инвестиция жалб қилдиМалайзиянинг Respond.io стартапи 62,5 миллион доллар инвестиция жалб қилдиБугун, 06:52Шарп компанияси ўзининг илк ақлли соати ва узугини намойиш этдиШарп компанияси ўзининг илк ақлли соати ва узугини намойиш этдиБугун, 06:27Касио АҚ230А-7ДМҚЙ: Классик услуб ва замонавий функционаллик уйғунлигиКасио АҚ230А-7ДМҚЙ: Классик услуб ва замонавий функционаллик уйғунлигиБугун, 06:26
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди