Москва метросида янги авлод турникетлари ишга туширилди: Технологик янгиланиш бошланди

·0·Техно
Москва метросида янги авлод турникетлари ишга туширилди: Технологик янгиланиш бошланди

Москва метрополитенининг “Деловой центр” станциясида Россия пойтахтининг о¿лида ишлаб чиқарилган янги авлод турникетларини синовдан о÷казиш ва фойдаланишга топшириш жараёни бошланди. Ушбу қурилмалар нафақат дизайни, балки юқори технологик имкониятлари билан ҳам аввалги моделлардан тубдан фарқ қилади. ixbt.com маълумотига ко÷ра, ҳозирда станциянинг гʺрбий вестибюлида саккизта шундай қурилма о÷рнатилган боюлиб, яқин орада уларнинг сони яна тўққизтага кўпайтирилиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги турникетлар ихчам ва эргономик корпусда ишланган боюлиб, бу станция ҳудудидан янада самарали фойдаланиш имконини беради. Москва транспорт департаменти вакилларининг со÷зларига ко÷ра, ушбу ускуналар йўловчи о÷тказиш қобилиятини сезиларли даражада оширади. Бу эса, айниқса, тиғиз вақтда (руш ҳоур) метро бекатларида навбатларнинг камайишига хизмат қилади.

Тўлов тизимлари ва инновацион ечимлар

Мазкур қурилмаларнинг асосий устунлиги уларнинг кўп функциялилигидадир. Улар барча замонавий тўлов усуллари билан ишлашга мослаштирилган. Хусусан, йўловчилар қуйидаги усуллар орқали йўл ҳақини тўлашлари мумкин:

  • Виртуал “Тройка” карталари орқали;
  • Тезкор тўловлар тизими (СБП) ёрдамида;
  • Юзни таниш технологияси (Фасе Пай) орқали.
Шунингдек, турникетлар ёрқин рангли индикаторлар ва вибрация орқали қайта алоқа қилиш (виброотклик) тизими билан жиҳозланган. Бу функция йўловчига тўлов муваффақиятли амалга оширилганлигини тезда англашга ёрдам беради. Ҳозирда ускуналар вақтинчалик платформаларга о÷рнатилган боюлиб, якуний монтаж ва созлаш ишлари олиб борилмоқда.

Келажакдаги режалар ва самарадорлик

Москва мери о÷ринбосари Максим Ликсутовнинг таъкидлашича, ушбу лойиҳа кенг кўламли модернизация дастурининг бир қисмидир. Режага кўра, 2031-йил якунига қадар пойтахт метроси, Москва марказий ҳалқаси ва марказий диаметрларида 4,5 мингдан ортиқ янги авлод турникетлари о÷рнатилади.

Янги конструкция станцияларда о÷тиш йўлаклари сонини 20 фоизга ошириш имконини беради. Бу эса йирик мегаполис транспорт тизими учун жуда муҳим кўрсаткичдир. Қурилмалар аввалги моделларга қараганда тезроқ ишлайди, бу эса йўловчилар оқимини бошқаришда юқори самарадорликни таъминлайди.

О÷збекистон шароитида ҳам Тошкент метрополитенини модернизация қилиш жараёнида шундай инновацион тажрибалардан фойдаланиш, айниқса, юзни таниш ва контактсиз тўлов тизимларини кенгайтириш йўловчилар учун қўшимча қулайликлар яратиши мумкин.

Москва МетросиТехнологияТурникетИнновацияТранспорт
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ugreen ва Ҳонкаи: Стар Раил ҳамкорлигида 45 ваттли янги қувватлагич тақдим этилдиUgreen ва Ҳонкаи: Стар Раил ҳамкорлигида 45 ваттли янги қувватлагич тақдим этилдиБугун, 09:59Т-Банк iOS фойдаланувчилари учун янги иловасини ЭатсРате номи остида чиқардиТ-Банк iOS фойдаланувчилари учун янги иловасини ЭатсРате номи остида чиқардиБугун, 09:53Ретро услубдаги замонавий технология: ФииО компанияси РР13 чўнтак радиосини тақдим этдиРетро услубдаги замонавий технология: ФииО компанияси РР13 чўнтак радиосини тақдим этдиБугун, 09:24Honor Х80 Pro Max: 10 000 нит ёрқинлик ва 11 000 мАс сиғимли аккумуляторHonor Х80 Pro Max: 10 000 нит ёрқинлик ва 11 000 мАс сиғимли аккумуляторБугун, 09:232ГИС харитадан ижтимоий тармоққа айланмоқда: Янги «Дўстлар лентаси» ишга тушди2ГИС харитадан ижтимоий тармоққа айланмоқда: Янги «Дўстлар лентаси» ишга тушдиБугун, 08:55Коинотни қутқариш операцияси: NASA Свифт телескопини сақлаб қолиш учун ракета тайёрламоқдаКоинотни қутқариш операцияси: NASA Свифт телескопини сақлаб қолиш учун ракета тайёрламоқдаБугун, 08:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди