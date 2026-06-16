Москва метросида янги авлод турникетлари ишга туширилди: Технологик янгиланиш бошланди
Москва метрополитенининг “Деловой центр” станциясида Россия пойтахтининг о¿лида ишлаб чиқарилган янги авлод турникетларини синовдан о÷казиш ва фойдаланишга топшириш жараёни бошланди. Ушбу қурилмалар нафақат дизайни, балки юқори технологик имкониятлари билан ҳам аввалги моделлардан тубдан фарқ қилади. ixbt.com маълумотига ко÷ра, ҳозирда станциянинг гʺрбий вестибюлида саккизта шундай қурилма о÷рнатилган боюлиб, яқин орада уларнинг сони яна тўққизтага кўпайтирилиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги турникетлар ихчам ва эргономик корпусда ишланган боюлиб, бу станция ҳудудидан янада самарали фойдаланиш имконини беради. Москва транспорт департаменти вакилларининг со÷зларига ко÷ра, ушбу ускуналар йўловчи о÷тказиш қобилиятини сезиларли даражада оширади. Бу эса, айниқса, тиғиз вақтда (руш ҳоур) метро бекатларида навбатларнинг камайишига хизмат қилади.
Тўлов тизимлари ва инновацион ечимларМазкур қурилмаларнинг асосий устунлиги уларнинг кўп функциялилигидадир. Улар барча замонавий тўлов усуллари билан ишлашга мослаштирилган. Хусусан, йўловчилар қуйидаги усуллар орқали йўл ҳақини тўлашлари мумкин:
- Виртуал “Тройка” карталари орқали;
- Тезкор тўловлар тизими (СБП) ёрдамида;
- Юзни таниш технологияси (Фасе Пай) орқали.
Келажакдаги режалар ва самарадорликМосква мери о÷ринбосари Максим Ликсутовнинг таъкидлашича, ушбу лойиҳа кенг кўламли модернизация дастурининг бир қисмидир. Режага кўра, 2031-йил якунига қадар пойтахт метроси, Москва марказий ҳалқаси ва марказий диаметрларида 4,5 мингдан ортиқ янги авлод турникетлари о÷рнатилади.
Янги конструкция станцияларда о÷тиш йўлаклари сонини 20 фоизга ошириш имконини беради. Бу эса йирик мегаполис транспорт тизими учун жуда муҳим кўрсаткичдир. Қурилмалар аввалги моделларга қараганда тезроқ ишлайди, бу эса йўловчилар оқимини бошқаришда юқори самарадорликни таъминлайди.
О÷збекистон шароитида ҳам Тошкент метрополитенини модернизация қилиш жараёнида шундай инновацион тажрибалардан фойдаланиш, айниқса, юзни таниш ва контактсиз тўлов тизимларини кенгайтириш йўловчилар учун қўшимча қулайликлар яратиши мумкин.
…