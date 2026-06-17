SpaceX собиқ муҳандиси ракета технологиясини геотермал энергияга татбиқ этмоқда

·22·Техно
SpaceX собиқ муҳандиси ракета технологиясини геотермал энергияга татбиқ этмоқда

SpaceX компаниясининг собиқ муҳандиси томонидан асос солинган Критикал Энергй стартапи геотермал энергетика соҳасида инқилоб қилиш мақсадида 22 миллион доллар инвестиция жалб қилди. Компания ракета двигателлари тамойили асосида ишлайдиган модулли турбиналар яратиш орқали қайта тикланувчи энергия манбаларидан фойдаланиш самарадорлигини оширишни кўзламоқда. Бу лойиҳа дунё бўйлаб тобора ортиб бораётган электр энергиясига бўлган эҳтиёжни қондиришда муҳим қадам бўлиши кутилмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Халқаро энергетика агентлиги (ИEА) маълумотларига кўра, геотермал энергия салоҳияти бутун дунё бўйлаб 42 тераваттга баҳоланмоқда. Бу кўрсаткич ўтган йили инсоният томонидан истеъмол қилинган умумий энергия миқдоридан икки баравар кўпдир. TechCrunch нашрининг хабар беришича, Критикал Энергй айнан шу улкан манбани ўзлаштиришдаги асосий технологик бўшлиқни — мослашувчан ва ихчам турбиналар етишмовчилигини тўлдиришни мақсад қилган.

Ракета технологиясидан энергетикагача

Стартап асосчиси ва раҳбари Спенсер Джексон илгари SpaceX компаниясида Falcon Heavy, Starship ва Raptor ракета двигателлари устида ишлаган. У ўз тажрибасидан келиб чиқиб, турбиналарни завод шароитида модулли кўринишда ишлаб чиқаришни таклиф қилмоқда. Ҳозирги кунда геотермал станциялар учун йирик турбиналарни жойида йиғиш ойлар, ҳатто йиллар талаб қилади. Критикал Энергй эса бу жараённи тезлаштириш ва арзонлаштириш йўлидан бормоқда.

Жалб қилинган маблағлар компаниянинг биринчи 2,5 мегаваттли лойиҳасини қуришга йўналтирилади. Джексоннинг таъкидлашича, геотермал энергетика яқин келажакда ядровий синтез ва бўлиниш технологияларини ортда қолдириши мумкин. "Геотермал энергия уларни катта фарқ билан мағлуб этади. Тўрт-беш йилдан сўнг биз йилига бир неча гигаватт қувват етказиб беришни режалаштирганмиз", — дейди у.

Маълумотлар марказлари учун ечим

Геотермал энергиянинг ривожланиши, айниқса, технология гигантлари учун жуда муҳим. Сўнгги ҳисоботларга кўра, замонавий геотермал технологиялар 2030-йилга бориб янги қурилаётган маълумотлар марказларининг (дата-сентерс) учдан икки қисмини электр энергияси билан таъминлаши мумкин. Бу сунъий интеллект ва булутли ҳисоблашлар даврида барқарор энергия манбаига бўлган эҳтиёжни қондиради.

Критикал Энергй ўз қурилмаларини ишлаб чиқаришда Tesla ва SpaceX қўллаган стратегияни қўлламоқчи: вақт ўтиши билан барча бутловчи қисмларни ўз заводларида тайёрлашни йўлга қўйиш. Ҳозирча айрим қисмлар ташқи бозорлардан сотиб олинмоқда, бироқ турбомашина қисмлари ракета двигателларига ўхшаш бўлгани учун уларни махсус цехларда тайёрлаш бошланган.

Компаниянинг илк геотермал станцияси 2027-йилда ишга тушиши кутилмоқда. У Исландия ёки Шимолий Калифорниядаги мавжуд геотермал ҳудудларга ўхшаш жойда ўрнатилади. Стартапнинг узоқ муддатли режаси эса ҳайратланарли — 2045-йилга бориб йилига 300 гигаватт қувватга эга турбиналар ишлаб чиқариш. Бу глобал миқёсда қазиб олинадиган ёқилғидан воз кечишда ҳал қилувчи аҳамиятга эга бўлиши мумкин.

SpaceXГеотермал ЭнергияТехнологияСтартапИнвестиция
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ДеэпЛ компанияси Михҳало стартапини сотиб олди: Жонли таржима соҳасида янги даврДеэпЛ компанияси Михҳало стартапини сотиб олди: Жонли таржима соҳасида янги даврБугун, 14:59Amazfit Чеетаҳ 2 Ultra: Тоғли ҳудудлар ва ультрамарафонлар учун махсус ақлли соатAmazfit Чеетаҳ 2 Ultra: Тоғли ҳудудлар ва ультрамарафонлар учун махсус ақлли соатБугун, 14:59Google олти йиллик танаффусдан сўнг Gemini сунъий интеллектига эга янги ақлли колонкани тақдим этдиGoogle олти йиллик танаффусдан сўнг Gemini сунъий интеллектига эга янги ақлли колонкани тақдим этдиБугун, 14:58Канада пенсия жамғармаси Ҳиндистоннинг сунъий интеллект инфратузилмасига 741 млн доллар тикдиКанада пенсия жамғармаси Ҳиндистоннинг сунъий интеллект инфратузилмасига 741 млн доллар тикдиБугун, 14:57Сунъий интеллект хатоларига чек қўйилади: Прамаана Лабс 27 миллион доллар инвестиция олдиСунъий интеллект хатоларига чек қўйилади: Прамаана Лабс 27 миллион доллар инвестиция олдиБугун, 14:27Россияда Gmail ва Apple ИД орқали авторизациядан ўтиш қоидалари қатъийлаштирилдиРоссияда Gmail ва Apple ИД орқали авторизациядан ўтиш қоидалари қатъийлаштирилдиБугун, 14:27
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда