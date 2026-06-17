Сунъий интеллектнинг янги чегараси: Роботларни ўқитиш учун маълумотлар етишмаяпти
Сунъий интеллект (AI) соҳасидаги гигантлар, жумладан OpenAI, ўз эътиборини яна робототехника йўналишига қарата бошлади. Бироқ, бу йўлда кутилмаган тўсиқ пайдо бўлди: роботларни жисмоний дунёда ҳаракатланишга ўргатиш учун зарур бўлган сифатли маълумотлар базаси деярли мавжуд эмас. Агар матнли моделлар (LLM) интернетдаги очиқ маълумотлар ҳисобига ривожланган бўлса, роботлар учун жисмоний ўзаро таъсир акс этган махсус маълумотлар тўплами талаб этилади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Ушбу бўшлиқни тўлдириш мақсадида ХДОФ стартапи ўз фаолиятини бошлади. Компания робототехника учун маълумотлар йиғиш, уларни саралаш ва тизимлаштириш билан шуғулланади. TechCrunch нашри хабарига кўра, янги лойиҳа Триве Капитал, Spark Капитал ва a16z каби нуфузли фондлардан 70 миллион доллар инвестиция жалб қилишга улгурган. Бу маблағлар роботлар учун "рақамли дарсликлар" яратишга йўналтирилади.
Маълумотлар танқислиги ва янги ечимларҲозирда роботларни ўргатиш учун фойдаланиладиган YouTube видеолари ёки оддий тасвирлар жисмоний дунё мураккаблигини тўлиқ акс эттира олмайди. ХДОФ асосчиси Филипп Ву таъкидлашича, AI соҳасидаги кейинги катта муаммо чиплар ёки моделлар эмас, балки айнан маълумотлар етишмовчилиги бўлади. Робот қўллари қандай қилиб буюмларни ушлаши, уларни жойидан қўзғатиши ва турли тўсиқлардан ўтиши ҳақидаги аниқ маълумотларсиз мукаммал роботни яратиб бўлмайди.
ХДОФ жамоаси ҳозирда 20 га яқин мижоз билан ишламоқда, уларнинг орасида дунёнинг энг етакчи AI лабораториялари бор. Компания нафақат маълумот йиғади, балки уларни тозалаш ва аннотация қилиш (белгилаш) хизматларини ҳам таклиф этмоқда. Бу жараён роботларнинг ўз хатоларидан сабоқ олишига ва жисмоний ҳаракатларни аниқроқ бажаришига ёрдам беради.
АБК лойиҳаси ва академик ҳамкорликКомпания фаолиятининг муҳим қисми сифатида УК Беркелей университети билан ҳамкорликда АБК деб номланган йирик маълумотлар базасини эълон қилди. Ушбу тўплам қуйидагиларни ўз ичига олади:
- 130 мингдан ортиқ робот манипуляцияси траекториялари;
- 300 соатлик симуляция жараёнлари;
- 100 соатлик амалий баҳолаш натижалари.
Хулоса қилиб айтганда, OpenAI ва бошқа йирик компаниялар робототехника пойгасига қайтиши билан, ХДОФ каби "маълумот етказиб берувчилар" саноатнинг ажралмас бўлагига айланади. Жисмоний AI — бу шунчаки дастурий таъминот эмас, балки реал дунё билан уйғунликда ишлайдиган мураккаб тизимдир.
…