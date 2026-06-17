Сунъий интеллектнинг янги чегараси: Роботларни ўқитиш учун маълумотлар етишмаяпти

·39·Техно
Сунъий интеллектнинг янги чегараси: Роботларни ўқитиш учун маълумотлар етишмаяпти

Сунъий интеллект (AI) соҳасидаги гигантлар, жумладан OpenAI, ўз эътиборини яна робототехника йўналишига қарата бошлади. Бироқ, бу йўлда кутилмаган тўсиқ пайдо бўлди: роботларни жисмоний дунёда ҳаракатланишга ўргатиш учун зарур бўлган сифатли маълумотлар базаси деярли мавжуд эмас. Агар матнли моделлар (LLM) интернетдаги очиқ маълумотлар ҳисобига ривожланган бўлса, роботлар учун жисмоний ўзаро таъсир акс этган махсус маълумотлар тўплами талаб этилади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Ушбу бўшлиқни тўлдириш мақсадида ХДОФ стартапи ўз фаолиятини бошлади. Компания робототехника учун маълумотлар йиғиш, уларни саралаш ва тизимлаштириш билан шуғулланади. TechCrunch нашри хабарига кўра, янги лойиҳа Триве Капитал, Spark Капитал ва a16z каби нуфузли фондлардан 70 миллион доллар инвестиция жалб қилишга улгурган. Бу маблағлар роботлар учун "рақамли дарсликлар" яратишга йўналтирилади.

Маълумотлар танқислиги ва янги ечимлар

Ҳозирда роботларни ўргатиш учун фойдаланиладиган YouTube видеолари ёки оддий тасвирлар жисмоний дунё мураккаблигини тўлиқ акс эттира олмайди. ХДОФ асосчиси Филипп Ву таъкидлашича, AI соҳасидаги кейинги катта муаммо чиплар ёки моделлар эмас, балки айнан маълумотлар етишмовчилиги бўлади. Робот қўллари қандай қилиб буюмларни ушлаши, уларни жойидан қўзғатиши ва турли тўсиқлардан ўтиши ҳақидаги аниқ маълумотларсиз мукаммал роботни яратиб бўлмайди.

ХДОФ жамоаси ҳозирда 20 га яқин мижоз билан ишламоқда, уларнинг орасида дунёнинг энг етакчи AI лабораториялари бор. Компания нафақат маълумот йиғади, балки уларни тозалаш ва аннотация қилиш (белгилаш) хизматларини ҳам таклиф этмоқда. Бу жараён роботларнинг ўз хатоларидан сабоқ олишига ва жисмоний ҳаракатларни аниқроқ бажаришига ёрдам беради.

АБК лойиҳаси ва академик ҳамкорлик

Компания фаолиятининг муҳим қисми сифатида УК Беркелей университети билан ҳамкорликда АБК деб номланган йирик маълумотлар базасини эълон қилди. Ушбу тўплам қуйидагиларни ўз ичига олади:

  • 130 мингдан ортиқ робот манипуляцияси траекториялари;
  • 300 соатлик симуляция жараёнлари;
  • 100 соатлик амалий баҳолаш натижалари.
Бундай кўламдаги маълумотлар базаси илгари илмий доиралар учун очиқ бўлмаган. Бу каби лойиҳалар Ўзбекистон каби ривожланаётган давлатлар учун ҳам муҳим аҳамиятга эга. Келажакда ишлаб чиқариш ва хизмат кўрсатиш соҳаларида роботлардан фойдаланиш кенгайиши кутилаётган бир пайтда, бундай технологик инфратузилманинг мавжудлиги роботларнинг нархи пасайишига ва уларнинг оммалашишига хизмат қилади.

Хулоса қилиб айтганда, OpenAI ва бошқа йирик компаниялар робототехника пойгасига қайтиши билан, ХДОФ каби "маълумот етказиб берувчилар" саноатнинг ажралмас бўлагига айланади. Жисмоний AI — бу шунчаки дастурий таъминот эмас, балки реал дунё билан уйғунликда ишлайдиган мураккаб тизимдир.

РобототехникаСунъий IntelлектХДОФOpenAIТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Москва метроси хорижий дастурий таъминотдан воз кечиб, Линух тизимига ўтмоқдаМосква метроси хорижий дастурий таъминотдан воз кечиб, Линух тизимига ўтмоқдаБугун, 16:28PayPal ўзининг венчур бўлинмасини ёпмоқда: Компанияда катта таркибий ўзгаришларPayPal ўзининг венчур бўлинмасини ёпмоқда: Компанияда катта таркибий ўзгаришларБугун, 16:23Россияда болалар учун махсус СИМ-карталар жорий этилмоқда: янги тартиб тасдиқландиРоссияда болалар учун махсус СИМ-карталар жорий этилмоқда: янги тартиб тасдиқландиБугун, 16:21Россия Visa ва Mastercard карталаридан бутунлай воз кечиш режасини эълон қилдиРоссия Visa ва Mastercard карталаридан бутунлай воз кечиш режасини эълон қилдиБугун, 15:59Pinterest сунъий интеллектга асосланган янги Аск Pinterest харид иловасини тақдим этдиPinterest сунъий интеллектга асосланган янги Аск Pinterest харид иловасини тақдим этдиБугун, 15:52Uber 2027-йилда Хюстонда премиум роботакси хизматини ишга туширадиUber 2027-йилда Хюстонда премиум роботакси хизматини ишга туширадиБугун, 15:52
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди