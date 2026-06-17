Mastodon ижтимоий тармоғи янги функция орқали аудиторияни кенгайтиришни кўзламоқда

·26·Техно
Mastodon ижтимоий тармоғи янги функция орқали аудиторияни кенгайтиришни кўзламоқда

Марказлашмаган ижтимоий тармоқ ҳисобланган Mastodon платформаси йирик технологик гигантлар — Х (собиқ Twitter) ва Threads каби иловаларга муносиб рақобатчи бўлиш йўлида муҳим қадам ташлади. Платформанинг янги талқинида фойдаланувчилар ўз постларини электрон почта орқали ахборотномалар (невслеттерс) кўринишида юбориш имкониятига эга бўлишди. Бу янгилик очиқ ижтимоий тармоқнинг энг катта муаммоси — аудитория ўсишини ҳал қилишга қаратилган. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Mastodon 4.6 янгиланиши билан тақдим этилган ушбу функция муаллифларга ўз обуначилари билан тўғридан-тўғри мулоқот қилиш имконини беради. Энг муҳими, ахборотномаларни қабул қилиш учун ўқувчидан Mastodon тармоғида рўйхатдан ўтиш талаб этилмайди. Бу эса платформани шунчаки Х муқобили бўлишдан чиқариб, мустақил контент яратувчилар учун қулай экотизимга айлантиради.

Электрон почта ва марказлашмаган тармоқ уйғунлиги

Вақт синовидан ўтган электрон почта тизими орқали мулоқот қилиш Mastodon учун янги фойдаланувчиларни жалб қилишда асосий восита бўлиши кутилмоқда. Mastodon маълумотларига кўра, ушбу функция йирик медиа ташкилотлари, мустақил журналистлар ва блогерлар учун мўлжалланган. Бу орқали улар ўз аудиториясини бир платформага боғланиб қолмаган ҳолда шакллантиришлари ва керак бўлса, бошқа серверга кўчиб ўтишда ўз обуначиларини сақлаб қолишлари мумкин.

Платформанинг стандарт чеклови 500 белгини ташкил этса-да, сервер администраторлари ушбу лимитни ўзгартиришлари мумкин. Бу эса айрим серверларни махсус узун мақолалар ва таҳлилий материаллар тарқатиш учун мослаштириш имконини беради. Шунингдек, махфийликни афзал кўрувчи фойдаланувчилар учун аноним тарзда обуна бўлиш имконияти ҳам яратилган.

Янги талқинда фақат ахборотномалар эмас, балки фойдаланувчи профилларининг янгиланган дизайни ва "Коллектионс" (тўпламлар) функцияси ҳам пайдо бўлди. Бу функция бошқа тармоқлардаги "Стартер Паккс" каби ишлайди ва фойдаланувчиларга қизиқарли аккаунтлар рўйхатини шакллантириш ҳамда улашиш имконини беради.

Ҳозирда Mastodon тармоғида ҳар ойда 735 мингдан ортиқ фаол фойдаланувчи мавжуд бўлиб, умумий очиқ ижтимоий тармоқлар (федиверсе) тизимида аккаунтлар сони бир миллиондан ошади. Янги функциядан фойдаланиш учун муаллифлар ўз серверларида тегишли рухсатномага эга бўлишлари ёки Mastodon томонидан тақдим этилаётган ҳостинг хизматларидан фойдаланишлари лозим.

Экспертларнинг фикрича, ушбу қадам Mastodon платформасининг Биг Теч экотизимларидан ташқарида ўз ўрнини мустаҳкамлашига хизмат қилади. Фойдаланувчилар эндиликда бирор ижтимоий тармоққа боғланиб қолмасдан, ўзларига маъқул бўлган муаллифларни кузатиб бориш имконига эга бўладилар.

MastodonТехнологияИжтимоий ТармоқНевслеттерИнтернет
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

iPhone фойдаланувчилари учун Max мессенжерида билдиришномалар қайта тикландиiPhone фойдаланувчилари учун Max мессенжерида билдиришномалар қайта тикландиБугун, 19:28Сунъий интеллект қарамлиги: Дунё етакчилари АҚШнинг технологик чекловларидан хавотирдаСунъий интеллект қарамлиги: Дунё етакчилари АҚШнинг технологик чекловларидан хавотирдаБугун, 19:25Anthropic компанияси корпоратив бозорда илк бор OpenAIни ортда қолдирдиAnthropic компанияси корпоратив бозорда илк бор OpenAIни ортда қолдирдиБугун, 19:25Стар Аге компанияси инсон қўли каби ҳаракатланувчи Хҳанд 1 Pro робот-кафтини тақдим этдиСтар Аге компанияси инсон қўли каби ҳаракатланувчи Хҳанд 1 Pro робот-кафтини тақдим этдиКеча, 18:59Anthropic иқлим инқирозига қарши: AI гиганти Фронтиер коалициясига қўшилдиAnthropic иқлим инқирозига қарши: AI гиганти Фронтиер коалициясига қўшилдиКеча, 18:53Коинотдаги янги ном: Астероид қаҳрамон ўт ўчирувчи шарафига Ҳоваиҳо деб аталдиКоинотдаги янги ном: Астероид қаҳрамон ўт ўчирувчи шарафига Ҳоваиҳо деб аталдиКеча, 18:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди