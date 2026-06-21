Доналд Трумп янги Air Форсе Оне самолётини тақдим этди: Бортда Starlink тизими ўрнатилган
АҚШ Президенти Доналд Трумп мамлакатнинг биринчи рақамли ҳаво кемаси ҳисобланган Air Форсе Оне самолётининг модернизация қилинган янги талқинини кенг жамоатчиликка намойиш этди. Мазкур Boeing 747 русумли ҳаво кемаси нафақат ўзининг ҳашаматли кўриниши, балки энг сўнгги технологик ютуқларни ўзида мужассам этгани билан дунё ҳамжамияти эътиборини тортмоқда. Самолётнинг асосий техник янгиликларидан бири сифатида унда Starlink сунъий йўлдош алоқа тизими ўрнатилгани қайд этилди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ушбу ҳаво кемаси Қатар давлати томонидан совға қилинган бўлиб, унинг умумий қиймати тахминан 400 миллион долларга баҳоланмоқда. Трумпнинг сўзларига кўра, самолёт тубдан модернизация қилинган ва у ҳозирда дунёдаги энг хавфсиз ҳамда мукаммал алоқа тизимларига эга бўлган учиш аппарати ҳисобланади. Ички дизайни ва жиҳозланиши сабабли журналистлар ушбу лайнерни аллақачон “учар сарой” деб аташни бошлашган.
Технологик инқилоб ва Starlink интеграциясиПрезидент Трумп янги самолёт бортидаги алоқа имкониятларига алоҳида тўхталиб ўтди. Унинг таъкидлашича, лайнерда Elon Musk томонидан асос солинган SpaceX компаниясининг Starlink тизими ўрнатилган. “Бу ерда шундай алоқа ускуналари борки, уларни илгари ҳеч ким кўрмаган. Бу энг юқори даражадаги техника, жумладан Starlink ҳам бор. Менинг дўстим Элон бундан жуда мамнун бўлади”, дея қўшимча қилди АҚШ раҳбари.
Starlink тизимининг ўрнатилиши президент ва унинг жамоасига парвоз вақтида юқори тезликдаги интернетдан фойдаланиш, узилишларсиз видеоалоқа ўтказиш ва катта ҳажмдаги маълумотларни бир зумда алмашиш имконини беради. Бу стратегик қарорлар қабул қилинадиган ва доимий алоқада бўлиш талаб этиладиган юқори даражадаги парвозлар учун ўта муҳим аҳамиятга эга.
Хавфсизлик ва захира тизимлариixbt.com маълумотига кўра, янги Air Форсе Оне фақатгина битта алоқа канали билан чекланиб қолмайди. Трумп самолётда бир нечта захира тизимлари мавжудлигини маълум қилди. Хусусан, парвоз давомида узлуксиз алоқани таъминлаш учун тўрт ёки беш хил турдаги икки ва уч баравар ҳимояланган алоқа мажмуалари ўрнатилган. Бу ҳар қандай фавқулодда вазиятда ёки киберҳужумлар шароитида ҳам президентнинг ташқи дунё билан боғлана олишини кафолатлайди.
Ушбу лойиҳа юқори даражадаги муҳандислик ечимларининг реал трансформациясига намуна бўла олади. Аввалдан мукаммал бўлган тизимлар эндиликда замонавий рақамли технологиялар билан бойитилди. Ўзбекистонлик технология ихлосмандлари учун ҳам Starlink тизимининг бундай нуфузли даражада қўлланилиши қизиқарли янгиликдир, зеро бу сунъий йўлдош интернетининг глобал миқёсдаги ишончлилигини яна бир бор исботлайди.
Янги Air Форсе Оне нафақат транспорт воситаси, балки ҳавода туриб давлатни бошқариш имконини берувчи тўлақонли мобил штаб-квартирага айланди. Elon Musk ва унинг технологиялари Оқ уй маъмурияти билан ҳамкорликда АҚШнинг стратегик авиациясини янги босқичга олиб чиқаётгани кузатилмоқда.
…