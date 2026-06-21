Доналд Трумп янги Air Форсе Оне самолётини тақдим этди: Бортда Starlink тизими ўрнатилган

·29·Техно
Доналд Трумп янги Air Форсе Оне самолётини тақдим этди: Бортда Starlink тизими ўрнатилган

АҚШ Президенти Доналд Трумп мамлакатнинг биринчи рақамли ҳаво кемаси ҳисобланган Air Форсе Оне самолётининг модернизация қилинган янги талқинини кенг жамоатчиликка намойиш этди. Мазкур Boeing 747 русумли ҳаво кемаси нафақат ўзининг ҳашаматли кўриниши, балки энг сўнгги технологик ютуқларни ўзида мужассам этгани билан дунё ҳамжамияти эътиборини тортмоқда. Самолётнинг асосий техник янгиликларидан бири сифатида унда Starlink сунъий йўлдош алоқа тизими ўрнатилгани қайд этилди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ушбу ҳаво кемаси Қатар давлати томонидан совға қилинган бўлиб, унинг умумий қиймати тахминан 400 миллион долларга баҳоланмоқда. Трумпнинг сўзларига кўра, самолёт тубдан модернизация қилинган ва у ҳозирда дунёдаги энг хавфсиз ҳамда мукаммал алоқа тизимларига эга бўлган учиш аппарати ҳисобланади. Ички дизайни ва жиҳозланиши сабабли журналистлар ушбу лайнерни аллақачон “учар сарой” деб аташни бошлашган.

Технологик инқилоб ва Starlink интеграцияси

Президент Трумп янги самолёт бортидаги алоқа имкониятларига алоҳида тўхталиб ўтди. Унинг таъкидлашича, лайнерда Elon Musk томонидан асос солинган SpaceX компаниясининг Starlink тизими ўрнатилган. “Бу ерда шундай алоқа ускуналари борки, уларни илгари ҳеч ким кўрмаган. Бу энг юқори даражадаги техника, жумладан Starlink ҳам бор. Менинг дўстим Элон бундан жуда мамнун бўлади”, дея қўшимча қилди АҚШ раҳбари.

Starlink тизимининг ўрнатилиши президент ва унинг жамоасига парвоз вақтида юқори тезликдаги интернетдан фойдаланиш, узилишларсиз видеоалоқа ўтказиш ва катта ҳажмдаги маълумотларни бир зумда алмашиш имконини беради. Бу стратегик қарорлар қабул қилинадиган ва доимий алоқада бўлиш талаб этиладиган юқори даражадаги парвозлар учун ўта муҳим аҳамиятга эга.

Хавфсизлик ва захира тизимлари

ixbt.com маълумотига кўра, янги Air Форсе Оне фақатгина битта алоқа канали билан чекланиб қолмайди. Трумп самолётда бир нечта захира тизимлари мавжудлигини маълум қилди. Хусусан, парвоз давомида узлуксиз алоқани таъминлаш учун тўрт ёки беш хил турдаги икки ва уч баравар ҳимояланган алоқа мажмуалари ўрнатилган. Бу ҳар қандай фавқулодда вазиятда ёки киберҳужумлар шароитида ҳам президентнинг ташқи дунё билан боғлана олишини кафолатлайди.

Ушбу лойиҳа юқори даражадаги муҳандислик ечимларининг реал трансформациясига намуна бўла олади. Аввалдан мукаммал бўлган тизимлар эндиликда замонавий рақамли технологиялар билан бойитилди. Ўзбекистонлик технология ихлосмандлари учун ҳам Starlink тизимининг бундай нуфузли даражада қўлланилиши қизиқарли янгиликдир, зеро бу сунъий йўлдош интернетининг глобал миқёсдаги ишончлилигини яна бир бор исботлайди.

Янги Air Форсе Оне нафақат транспорт воситаси, балки ҳавода туриб давлатни бошқариш имконини берувчи тўлақонли мобил штаб-квартирага айланди. Elon Musk ва унинг технологиялари Оқ уй маъмурияти билан ҳамкорликда АҚШнинг стратегик авиациясини янги босқичга олиб чиқаётгани кузатилмоқда.

Доналд ТрумпAir Форсе ОнеStarlinkElon MuskBoeing
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

NASA раҳбари Илон Маскнинг антиматерия двигателлари ҳақидаги ғоясини қўллаб-қувватладиNASA раҳбари Илон Маскнинг антиматерия двигателлари ҳақидаги ғоясини қўллаб-қувватладиБугун, 09:55Батареясиз ишлайдиган дисплей: Вавешаре компанияси NFC қувватли Э-Инк экранини тақдим этдиБатареясиз ишлайдиган дисплей: Вавешаре компанияси NFC қувватли Э-Инк экранини тақдим этдиБугун, 08:51Ҳиндистонда Telegram блокланиши ортидан VPN ва Signal машҳурлиги кескин ошдиҲиндистонда Telegram блокланиши ортидан VPN ва Signal машҳурлиги кескин ошдиБугун, 03:22Британияда мусиқий пиратлик: 2000-йиллар услубида диск сотган шахс жазоландиБританияда мусиқий пиратлик: 2000-йиллар услубида диск сотган шахс жазоландиБугун, 02:50Xiaomi компанияси ҳамёнбоп Поко К81 Pro смартфонини Европа бозорига чиқардиXiaomi компанияси ҳамёнбоп Поко К81 Pro смартфонини Европа бозорига чиқардиБугун, 02:21Signal раҳбари огоҳлантиради: Сунъий интеллект чат-ботлари сизнинг дўстингиз эмасSignal раҳбари огоҳлантиради: Сунъий интеллект чат-ботлари сизнинг дўстингиз эмасБугун, 01:57
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди