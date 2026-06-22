Хитойлик олимлар электромобиллар учун узоқ муддатли қаттиқ жисмли батарея яратишди

·26·Техно
Хитойлик олимлар электромобиллар учун узоқ муддатли қаттиқ жисмли батарея яратишди

Хитой Фанлар академияси тадқиқотчилари энергетика соҳасида муҳим ютуқга эришганликларини эълон қилишди. Улар томонидан ишлаб чиқилган янги турдаги органик-ноорганик композит гелли электролит электромобиллар аккумуляторларининг хизмат муддатини сезиларли даражада узайтиришга хизмат қилади. Ушбу технология замонавий батареяларнинг энг заиф нуқтаси бўлган қувват пасайиши муаммосини ҳал қилишга қаратилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги архитектура қаттиқ жисмли электролитлар чегарасидаги анъанавий тўсиқларни бартараф этиш учун мўлжалланган. Тадқиқотчилар литий оксихлорид ёрдамида поливинилиденфториднинг кимёвий таркибини қайта шакллантиришга муваффақ бўлишди. Натижада литий ионларининг узлуксиз ва паст қаршиликли ҳаракатланишини таъминловчи махсус тармоқ юзага келди. Бу кашфиёт ноорганик элементларнинг юқори ўтказувчанлигини органик полимерларнинг эгилувчанлиги билан бирлаштиради.

Техник кўрсаткичлар ва барқарорлик

Лаборатория синовлари натижасига кўра, янги электролит 2,73 х 10-4 См/см даражасидаги оптимал ион ўтказувчанлигига эга. Шунингдек, у 4,78 Вольтдан юқори бўлган электрокимёвий ойнани намойиш этди. Бу кўрсаткичлар батареянинг юқори кучланиш остида ҳам хавфсиз ва самарали ишлашини кафолатлайди.

Механик чидамлилик нуқтаи назаридан ҳам янги ишланма юқори натижа кўрсатди. Материалнинг Юнга модули 892,53 MPа ни ташкил этди, бу эса аккумуляторнинг ички тузилмаларини ташқи босим ва деформациялардан ишончли ҳимоя қилиш имконини беради. Бундай мустаҳкамлик батареянинг жисмоний шикастланишлар натижасида ёниб кетиш хавфини камайтиради.

Энг ҳайратланарли натижа батареянинг чидамлилик тестларида қайд этилди. Никел-кобалт-алюминий катодидан фойдаланилган тўлиқ ҳужайралар 350 марта қувватлаш сиклидан сўнг ҳам ўз сиғимининг 84,15 фоизини сақлаб қолган. Таққослаш учун, ушбу кўрсаткичлар литий, лантан, цирконий ва титан асосидаги анъанавий оксидли батареялардан анча юқоридир.

Саноатдаги аҳамияти

Ҳозирги вақтда электромобил эгалари учун энг катта муаммолардан бири батареянинг бир неча йил фойдаланишдан кейин ўз қувватини йўқотишидир. Хитойлик олимларнинг ушбу ишланмаси Tesla ва бошқа йирик ишлаб чиқарувчилар интилаётган "мангу батарея" концепциясига яқинлашиш имконини беради. Ixbt.com маълумотига кўра, янги конструкция 0,1 мА/см2 ток зичлигида 2500 соатдан ортиқ барқарор ишлашни намойиш этган.

Ушбу технология оммавий ишлаб чиқаришга жорий этилса, электромобилларнинг нафақат масофаси ортади, балки уларнинг иккиламчи бозордаги қиймати ҳам барқарорлашади. Чунки батарея сиғимининг узоқ вақт сақланиши автомобилнинг умумий хизмат муддатини белгиловчи асосий омилдир.

ТехнологияЭлектромобилБатареяИнновацияХитой
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Starlink Перу мактабларини интернет билан таъминлади: 30 минг ўқувчи тармоққа уландиStarlink Перу мактабларини интернет билан таъминлади: 30 минг ўқувчи тармоққа уландиБугун, 11:26МИТ талабаси томонидан асос солинган Мач Индустриес ҳарбий технологиялар бозорини эгалламоқдаМИТ талабаси томонидан асос солинган Мач Индустриес ҳарбий технологиялар бозорини эгалламоқдаБугун, 10:59Коинот сирларини очувчи Нанкй Грасе Роман телескопи учиш майдонига етказилдиКоинот сирларини очувчи Нанкй Грасе Роман телескопи учиш майдонига етказилдиБугун, 10:22Германия “сунъий Қуёш” сари муҳим қадам ташлади: Янги тадқиқот маркази очилдиГермания “сунъий Қуёш” сари муҳим қадам ташлади: Янги тадқиқот маркази очилдиБугун, 09:21Хитойлик олимлар оптик компьютерларнинг рақамли эгизагини яратишдиХитойлик олимлар оптик компьютерларнинг рақамли эгизагини яратишдиБугун, 08:59Oppo янги Рено 16 смартфонлари ва ноодатий Буббле аксессуарини намойиш этадиOppo янги Рено 16 смартфонлари ва ноодатий Буббле аксессуарини намойиш этадиБугун, 08:24
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди