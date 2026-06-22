Хитойлик олимлар электромобиллар учун узоқ муддатли қаттиқ жисмли батарея яратишди
Хитой Фанлар академияси тадқиқотчилари энергетика соҳасида муҳим ютуқга эришганликларини эълон қилишди. Улар томонидан ишлаб чиқилган янги турдаги органик-ноорганик композит гелли электролит электромобиллар аккумуляторларининг хизмат муддатини сезиларли даражада узайтиришга хизмат қилади. Ушбу технология замонавий батареяларнинг энг заиф нуқтаси бўлган қувват пасайиши муаммосини ҳал қилишга қаратилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги архитектура қаттиқ жисмли электролитлар чегарасидаги анъанавий тўсиқларни бартараф этиш учун мўлжалланган. Тадқиқотчилар литий оксихлорид ёрдамида поливинилиденфториднинг кимёвий таркибини қайта шакллантиришга муваффақ бўлишди. Натижада литий ионларининг узлуксиз ва паст қаршиликли ҳаракатланишини таъминловчи махсус тармоқ юзага келди. Бу кашфиёт ноорганик элементларнинг юқори ўтказувчанлигини органик полимерларнинг эгилувчанлиги билан бирлаштиради.
Техник кўрсаткичлар ва барқарорликЛаборатория синовлари натижасига кўра, янги электролит 2,73 х 10-4 См/см даражасидаги оптимал ион ўтказувчанлигига эга. Шунингдек, у 4,78 Вольтдан юқори бўлган электрокимёвий ойнани намойиш этди. Бу кўрсаткичлар батареянинг юқори кучланиш остида ҳам хавфсиз ва самарали ишлашини кафолатлайди.
Механик чидамлилик нуқтаи назаридан ҳам янги ишланма юқори натижа кўрсатди. Материалнинг Юнга модули 892,53 MPа ни ташкил этди, бу эса аккумуляторнинг ички тузилмаларини ташқи босим ва деформациялардан ишончли ҳимоя қилиш имконини беради. Бундай мустаҳкамлик батареянинг жисмоний шикастланишлар натижасида ёниб кетиш хавфини камайтиради.
Энг ҳайратланарли натижа батареянинг чидамлилик тестларида қайд этилди. Никел-кобалт-алюминий катодидан фойдаланилган тўлиқ ҳужайралар 350 марта қувватлаш сиклидан сўнг ҳам ўз сиғимининг 84,15 фоизини сақлаб қолган. Таққослаш учун, ушбу кўрсаткичлар литий, лантан, цирконий ва титан асосидаги анъанавий оксидли батареялардан анча юқоридир.
Саноатдаги аҳамиятиҲозирги вақтда электромобил эгалари учун энг катта муаммолардан бири батареянинг бир неча йил фойдаланишдан кейин ўз қувватини йўқотишидир. Хитойлик олимларнинг ушбу ишланмаси Tesla ва бошқа йирик ишлаб чиқарувчилар интилаётган "мангу батарея" концепциясига яқинлашиш имконини беради. Ixbt.com маълумотига кўра, янги конструкция 0,1 мА/см2 ток зичлигида 2500 соатдан ортиқ барқарор ишлашни намойиш этган.
Ушбу технология оммавий ишлаб чиқаришга жорий этилса, электромобилларнинг нафақат масофаси ортади, балки уларнинг иккиламчи бозордаги қиймати ҳам барқарорлашади. Чунки батарея сиғимининг узоқ вақт сақланиши автомобилнинг умумий хизмат муддатини белгиловчи асосий омилдир.
…