Акумуляторлар оламида инқилоб: Натрий-ионли батареялар -40 даражагача чидамлилик кўрсатди

·26·Техно
Акумуляторлар оламида инқилоб: Натрий-ионли батареялар -40 даражагача чидамлилик кўрсатди

Электр транспорт воситалари саноатида узоқ кутилган технологик ютуқ юз берди. ФАВ Жиефанг компанияси ҲиНа Баттерй билан ҳамкорликда ишлаб чиқилган янги авлод натрий-ионли аккумуляторларининг кенг кўламли синовлари муваффақиятли якунланганини эълон қилди. Ушбу технология соҳанинг энг оғриқли нуқталаридан бири — батареяларнинг совуқ иқлимда қувватини йўқотиши ва узоқ вақт қувватланиши муаммосига ечим бўлиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Синов жараёнида ФАВ Жиефанг Ж6П русумли оғир юк ташувчи электр трактори қўлланилди. Ушбу юк машинасига сиғими 339 кВ/соат бўлган улкан натрий-ионли батарея ўрнатилган. Етти ой давом этган синовлар давомида автомобил 15 000 километрдан ортиқ масофани босиб ўтиб, турли мураккаб эксплуатация сценарийларида ўзининг ишончлилигини исботлади.

Экстремал совуқ ва тезкор қувватланиш

Янги аккумуляторнинг энг ҳайратланарли жиҳати унинг паст ҳароратга чидамлилигидир. ixbt.com маълумотига кўра, ҳаво ҳарорати -40 °К даражагача пасайган шароитда ҳам батарея ўзининг фойдали сиғимининг 90 фоизидан кўпроғини сақлаб қолган. Бу кўрсаткич анъанавий литий-ионли батареялардан бир неча баробар устун бўлиб, шимолий ҳудудларда ҳам электр юк машиналаридан самарали фойдаланиш имконини беради.

Логистика соҳасида вақт — энг қимматли ресурс ҳисобланади. Янги натрий-ионли технология ушбу талабга тўлиқ жавоб беради: 339 кВ/соатли улкан сиғимга қарамай, батареяни тўлиқ қувватлаш учун бор-йўғи 20-25 дақиқа вақт сарфланади. Бу ҳайдовчининг қисқа танаффуси вақтида юк машинасини яна узоқ йўлга тайёрлаш имконини беради.

Узоқ муддатли чидамлилик ва ресурс

Батареянинг хизмат қилиш муддати ҳам соҳа мутахассисларини ҳайратда қолдирди. Лаборатория шароитида ўтказилган тадқиқотлар шуни кўрсатдики, аккумулятор 8000 дан ортиқ қувватланиш сиклига бардош бера олади. Бу ҳозирги саноат стандартларидан сезиларли даражада юқори кўрсаткичдир. Бундай чидамлилик юк ташиш компаниялари учун эксплуатация харажатларини камайтиришда муҳим омил бўлади.

Ўзбекистон шароитида ҳам ушбу технология катта истиқболга эга. Мамлакатимизнинг айрим ҳудудларида қиш ойларида ҳарорат кескин пасайиши, ёзда эса юқори иссиқлик кузатилишини инобатга олсак, ташқи таъсирларга чидамли натрий-ионли батареялар электр транспорти ривожига туртки бериши мумкин. Арзонроқ хомашё базаси ҳисобига бундай батареялар келажакда электромобиллар нархини пасайтиришга ҳам хизмат қилади.

Ҳозирда ФАВ Жиефанг ушбу технологияни серияли ишлаб чиқаришга жорий этиш ва тижорат транспорти бозорида кенг қўллаш устида ишламоқда. Агар натрий-ионли батареялар оммалашса, бу нафақат юк машиналари, балки енгил электромобиллар сегментида ҳам литийга бўлган қарамликни камайтиради.

ТехнологияЭлектромобилБатареяФАВ ЖиефангИнновация
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

SpaceX космосдан юк қайтарувчи янги Старфалл капсуласини муваффақиятли учирдиSpaceX космосдан юк қайтарувчи янги Старфалл капсуласини муваффақиятли учирдиБугун, 16:53SpaceX коинотга янги Старфалл аппаратини учиради: Лойиҳанинг ўзига хос жиҳатлариSpaceX коинотга янги Старфалл аппаратини учиради: Лойиҳанинг ўзига хос жиҳатлариБугун, 15:57Samsung янги авлод Galaxy M47 5G смартфонини тақдим этишга тайёрланмоқдаSamsung янги авлод Galaxy M47 5G смартфонини тақдим этишга тайёрланмоқдаБугун, 15:24Смартфонлар бозорида инқилоб: 9000 мА/соат сиғимли аккумуляторга эга қурилма кутилмоқдаСмартфонлар бозорида инқилоб: 9000 мА/соат сиғимли аккумуляторга эга қурилма кутилмоқдаБугун, 14:54Россия космик инфратузилмани кенгайтирмоқда: Сахалинда янги ўлчов пункти қурилмоқдаРоссия космик инфратузилмани кенгайтирмоқда: Сахалинда янги ўлчов пункти қурилмоқдаБугун, 14:21Elon Musk сунъий интеллект 5 йилдан сўнг бутун инсониятдан ақллироқ бўлишини башорат қилдиElon Musk сунъий интеллект 5 йилдан сўнг бутун инсониятдан ақллироқ бўлишини башорат қилдиБугун, 13:58
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди