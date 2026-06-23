SpaceX космосдан юк қайтарувчи янги Старфалл капсуласини муваффақиятли учирди

·0·Техно
SpaceX космосдан юк қайтарувчи янги Старфалл капсуласини муваффақиятли учирди

Илон Маск бошқарувидаги SpaceX компанияси коинотни ўзлаштириш йўлида яна бир муҳим қадамни ташлади. Starlink ва Starship лойиҳаларидан сўнг, компания орбитадан юкларни Ерга хавфсиз қайтаришга ихтисослашган янги Старфалл капсуласининг илк намойиш парвозини муваффақиятли амалга оширди. Ушбу технология коинотдаги саноат ишлаб чиқариши ва илмий тадқиқотлар натижаларини тезкорлик билан етказиб беришда янги даврни очиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Миссия 23-июн куни Флорида штатидаги Канаверал бурнида жойлашган СЛК-40 майдончасидан бошланди. Falcon 9 ракетаси капсулани белгиланган орбитага муваффақиятли олиб чиқди. Эътиборли жиҳати шундаки, ушбу парвозда фойдаланилган Б1078 рақамли биринчи босқич ракета ташувчиси ўзининг 29-миссиясини бажарди ва вазифасини ўтаб бўлгач, Атлантика океанидаги "А Шортфалл оф Гравитас" платформасига аниқ қўнди.

Старфалл капсуласининг техник имкониятлари

Старфалл — бу махсус коинот лабораторияларида олинган фармацевтика материаллари, кристаллик моддалар ва бошқа юқори технологик маҳсулотларни Ерга қайтариш учун мўлжалланган аппаратдир. Капсуланинг диаметри 3,1 метрни, баландлиги эса қарийб 75 сантиметрни ташкил этади. Умумий оғирлиги 2,1 тонна бўлган ушбу қурилма бир тоннагача фойдали юкни сиғдира олади, бу эса бозордаги мавжуд тижорий муқобиллардан анча катта кўрсаткичдир.

ixbt.com маълумотига кўра, парвоз режаси ўта аниқлик билан ишлаб чиқилган. Falcon 9 ракетасининг иккинчи босқичи Старфалл капсуласини орбитага чиқаргач, Ер атрофида бир ярим марта айланиш амалга оширилди. Шундан сўнг, тормозлаш маневри бажарилиб, капсула асосий блокдан ажралди ва атмосферага киришни бошлади. Қурилманинг Тинч океанига, Калифорния қирғоқларидан тахминан 965 километр узоқликка қўниш жараёни парашютлар ёрдамида амалга оширилиши кўзда тутилган.

Коинот иқтисодиётидаги янги йўналиш

Старфалл конструкцияси икки асосий қисмдан иборат: юк бўлмаси ва углерод толасидан ишланган иссиқлик ҳимояси экрани. Коинотнинг оғирлик кучи бўлмаган шароитида ишлаб чиқарилган дори-дармонлар ва материаллар Ер атмосферасига киришда юқори ҳароратдан айнан шу экран ёрдамида ҳимояланади. Қурилмани фазода йўналтириш учун сиқилган азот тизимидан фойдаланилади.

Келажакда SpaceX ушбу капсулалардан нафақат қисқа муддатли суборбитал парвозларда, балки паст Ер орбитасидаги узоқ давом этувчи миссияларда ҳам фойдаланишни режалаштирмоқда. Шунингдек, Старфалл лойиҳаси бошиданоқ улкан Starship кемалари билан интеграция қилинадиган қилиб лойиҳалаштирилган. Бу эса келажакда Марс ёки Ойдан қайтадиган юкларни ташишда ҳам ушбу технология қўлланилишидан далолат беради.

Ушбу муваффақиятли синов SpaceX учун коинот иқтисодиётининг энг истиқболли сегментларидан бири — орбитал ишлаб чиқариш логистикасида етакчиликни таъминлайди. Ўзбекистонлик технология ишқибозлари учун ҳам бу янгилик муҳим, чунки коинотга юк чиқариш нархи арзонлашгани сари, келажакда маҳаллий илмий тадқиқот институтларининг тажрибаларини ҳам орбитага йўллаш имкониятлари кенгайиб боради.

SpaceXСтарфаллFalcon 9Илон МаскТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Акумуляторлар оламида инқилоб: Натрий-ионли батареялар -40 даражагача чидамлилик кўрсатдиАкумуляторлар оламида инқилоб: Натрий-ионли батареялар -40 даражагача чидамлилик кўрсатдиБугун, 16:29SpaceX коинотга янги Старфалл аппаратини учиради: Лойиҳанинг ўзига хос жиҳатлариSpaceX коинотга янги Старфалл аппаратини учиради: Лойиҳанинг ўзига хос жиҳатлариБугун, 15:57Samsung янги авлод Galaxy M47 5G смартфонини тақдим этишга тайёрланмоқдаSamsung янги авлод Galaxy M47 5G смартфонини тақдим этишга тайёрланмоқдаБугун, 15:24Смартфонлар бозорида инқилоб: 9000 мА/соат сиғимли аккумуляторга эга қурилма кутилмоқдаСмартфонлар бозорида инқилоб: 9000 мА/соат сиғимли аккумуляторга эга қурилма кутилмоқдаБугун, 14:54Россия космик инфратузилмани кенгайтирмоқда: Сахалинда янги ўлчов пункти қурилмоқдаРоссия космик инфратузилмани кенгайтирмоқда: Сахалинда янги ўлчов пункти қурилмоқдаБугун, 14:21Elon Musk сунъий интеллект 5 йилдан сўнг бутун инсониятдан ақллироқ бўлишини башорат қилдиElon Musk сунъий интеллект 5 йилдан сўнг бутун инсониятдан ақллироқ бўлишини башорат қилдиБугун, 13:58
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди