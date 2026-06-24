Логистика соҳасида инқилоб: Саmsара юк ўғрилигига чек қўювчи ақлли ёрлиқни тақдим этди
Глобал логистика ва юк ташиш саноати бугунги кунда жиддий муаммога дуч келмоқда: юкларнинг портлар ёки тақсимлаш марказлари орасидаги ҳаракати пайтида назоратдан чиқиб кетиши ва ўғирланиши ҳолатлари кўпаймоқда. Жиноятчилар тобора мураккаб усуллардан фойдаланаётган бир пайтда, Саmsара компанияси ушбу муаммога инновацион ечим таклиф қилди. Компания оддий визитка ўлчамидаги, ҳар қандай юкка ёпиштириш мумкин бўлган янги Саmsара Траккинг Лабел қурилмасини эълон қилди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Ушбу янги технология ташқи кўринишидан оддий юк ёрлиғига ўхшаса-да, унинг ичига ихчам рух (зинк) батареяси ва Bluetooth Лов Энергй (БЛE) модули жойлаштирилган. TechCrunch нашрига берилган эксклюзив интервюда Саmsара вице-президенти Давид Гал таъкидлашича, мазкур ёрлиқ юкларнинг реал вақт режимидаги жойлашувини кузатиш имконини беради ва энг муҳими, у бир марталик фойдаланиш учун мўлжалланган.
Технологик устунлик ва тармоқ имкониятлариСаmsара Траккинг Лабел қурилмасининг асосий фарқи ва устунлиги унинг компаниянинг мавжуд экотизимига интеграция қилинганидадир. Саmsара йиллар давомида бутун дунё бўйлаб миллионлаб датчиклар, камералар ва сенсорлар тармоғини яратган. Янги ёрлиқ айнан шу инфратузилмадан фойдаланади: йўлда кетаётган ҳар қандай Саmsара қурилмаси яқин атрофдаги ёрлиқ сигналини тутиб олади ва унинг аниқ координаталарини тизимга юборади.
Илгари компания томонидан тақдим этилган Ассет Таг каби қурилмалар анча йирик ва қиммат бўлиб, уларни фақат жуда қимматбаҳо юкларга ўрнатиш иқтисодий жиҳатдан ўзини оқларди. Шунингдек, эски қурилмаларни етказиб бериш якунлангач, қайтариб олиш талаб этиларди. Янги Траккинг Лабел эса шунчалик арзон ва ихчамки, уни ҳатто ўртача қийматга эга бўлган бир марталик жўнатмаларга ҳам ёпиштириб юбориш мумкин.
Хавфсизлик ва логистик назоратЮк ўғрилиги масаласи нафақат моддий зарар, балки бренд обрўсига ҳам путур етказади. Масалан, яқинда машҳур шахслардан бири Гуй Фиери компаниясига тегишли 24 минг шиша теқила маҳсулоти ғойиб бўлгани логистика занжиридаги бўшлиқларни яққол кўрсатиб берди. Саmsара томонидан таклиф этилаётган ечим айнан мана шундай "қора туйнукларни" ёпишга хизмат қилади.
Компания ўз тармоғидан нафақат кузатув, балки бошқа мақсадларда ҳам фойдаланмоқда. Май ойида тақдим этилган Гроунд Intelligence воситалар тўплами сунъий интеллект ёрдамида йўллардаги чуқурларни ва хавфли ҳудудларни реал вақтда аниқлаш имконини беради. Янги ақлли ёрлиқлар эса ушбу ақлли тизимнинг мантиқий давоми бўлиб, логистика жараёнини тўлиқ шаффоф қилади.
Ўзбекистон каби транзит ва логистика салоҳияти юқори бўлган мамлакатлар учун ҳам бундай технологиялар жуда муҳим. Юкларнинг хавфсизлигини таъминлаш ва уларни реал вақт режимида мониторинг қилиш халқаро савдо алоқаларида ишончни оширади. Саmsара Траккинг Лабел каби ечимлар келажакда юк ташиш харажатларини камайтириши ва йўқотишларнинг олдини олиши кутилмоқда.
…