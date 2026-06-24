Логистика соҳасида инқилоб: Саmsара юк ўғрилигига чек қўювчи ақлли ёрлиқни тақдим этди

·29·Техно
Логистика соҳасида инқилоб: Саmsара юк ўғрилигига чек қўювчи ақлли ёрлиқни тақдим этди

Глобал логистика ва юк ташиш саноати бугунги кунда жиддий муаммога дуч келмоқда: юкларнинг портлар ёки тақсимлаш марказлари орасидаги ҳаракати пайтида назоратдан чиқиб кетиши ва ўғирланиши ҳолатлари кўпаймоқда. Жиноятчилар тобора мураккаб усуллардан фойдаланаётган бир пайтда, Саmsара компанияси ушбу муаммога инновацион ечим таклиф қилди. Компания оддий визитка ўлчамидаги, ҳар қандай юкка ёпиштириш мумкин бўлган янги Саmsара Траккинг Лабел қурилмасини эълон қилди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Ушбу янги технология ташқи кўринишидан оддий юк ёрлиғига ўхшаса-да, унинг ичига ихчам рух (зинк) батареяси ва Bluetooth Лов Энергй (БЛE) модули жойлаштирилган. TechCrunch нашрига берилган эксклюзив интервюда Саmsара вице-президенти Давид Гал таъкидлашича, мазкур ёрлиқ юкларнинг реал вақт режимидаги жойлашувини кузатиш имконини беради ва энг муҳими, у бир марталик фойдаланиш учун мўлжалланган.

Технологик устунлик ва тармоқ имкониятлари

Саmsара Траккинг Лабел қурилмасининг асосий фарқи ва устунлиги унинг компаниянинг мавжуд экотизимига интеграция қилинганидадир. Саmsара йиллар давомида бутун дунё бўйлаб миллионлаб датчиклар, камералар ва сенсорлар тармоғини яратган. Янги ёрлиқ айнан шу инфратузилмадан фойдаланади: йўлда кетаётган ҳар қандай Саmsара қурилмаси яқин атрофдаги ёрлиқ сигналини тутиб олади ва унинг аниқ координаталарини тизимга юборади.

Илгари компания томонидан тақдим этилган Ассет Таг каби қурилмалар анча йирик ва қиммат бўлиб, уларни фақат жуда қимматбаҳо юкларга ўрнатиш иқтисодий жиҳатдан ўзини оқларди. Шунингдек, эски қурилмаларни етказиб бериш якунлангач, қайтариб олиш талаб этиларди. Янги Траккинг Лабел эса шунчалик арзон ва ихчамки, уни ҳатто ўртача қийматга эга бўлган бир марталик жўнатмаларга ҳам ёпиштириб юбориш мумкин.

Хавфсизлик ва логистик назорат

Юк ўғрилиги масаласи нафақат моддий зарар, балки бренд обрўсига ҳам путур етказади. Масалан, яқинда машҳур шахслардан бири Гуй Фиери компаниясига тегишли 24 минг шиша теқила маҳсулоти ғойиб бўлгани логистика занжиридаги бўшлиқларни яққол кўрсатиб берди. Саmsара томонидан таклиф этилаётган ечим айнан мана шундай "қора туйнукларни" ёпишга хизмат қилади.

Компания ўз тармоғидан нафақат кузатув, балки бошқа мақсадларда ҳам фойдаланмоқда. Май ойида тақдим этилган Гроунд Intelligence воситалар тўплами сунъий интеллект ёрдамида йўллардаги чуқурларни ва хавфли ҳудудларни реал вақтда аниқлаш имконини беради. Янги ақлли ёрлиқлар эса ушбу ақлли тизимнинг мантиқий давоми бўлиб, логистика жараёнини тўлиқ шаффоф қилади.

Ўзбекистон каби транзит ва логистика салоҳияти юқори бўлган мамлакатлар учун ҳам бундай технологиялар жуда муҳим. Юкларнинг хавфсизлигини таъминлаш ва уларни реал вақт режимида мониторинг қилиш халқаро савдо алоқаларида ишончни оширади. Саmsара Траккинг Лабел каби ечимлар келажакда юк ташиш харажатларини камайтириши ва йўқотишларнинг олдини олиши кутилмоқда.

СаmsараЛогистикаТехнологияBluetoothХавфсизлик
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

General Motors заводларида роботлар ишчиларни сиқиб чиқармоқда: УАВ хавотирдаGeneral Motors заводларида роботлар ишчиларни сиқиб чиқармоқда: УАВ хавотирдаБугун, 20:57OpenAI ўзининг илк процессорини тақдим этди: Броадком билан ҳамкорликда Жалапенё яратилдиOpenAI ўзининг илк процессорини тақдим этди: Броадком билан ҳамкорликда Жалапенё яратилдиБугун, 20:51Вазнсизлик ҳолати инсон онгини ўзгартириши аниқланди: Психоделик эффект билан ўхшашликВазнсизлик ҳолати инсон онгини ўзгартириши аниқланди: Психоделик эффект билан ўхшашликБугун, 20:27Amazon компаниясига тегишли Зоох ўзининг ҳайдовчисиз роботаксисини янгиладиAmazon компаниясига тегишли Зоох ўзининг ҳайдовчисиз роботаксисини янгиладиБугун, 20:26Россиянинг Автотор заводи Амберавто А5 электромобилларининг янги партиясини чиқардиРоссиянинг Автотор заводи Амберавто А5 электромобилларининг янги партиясини чиқардиБугун, 19:52Смартфон қарамлигига қарши радикал ечим: Брикк гаджети қандай ишлайди?Смартфон қарамлигига қарши радикал ечим: Брикк гаджети қандай ишлайди?Бугун, 19:29
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди