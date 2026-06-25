Adobe компанияси видео ва суратларни яхшиловчи Топаз Лабс стартапини сотиб олди
График таҳрирлаш дастурлари бозорининг мутлақ етакчиси ҳисобланган Adobe компанияси сунъий интеллектга асосланган видео ва тасвирларни қайта ишлаш технологияларини ривожлантириш йўлида навбатдаги йирик қадамни ташлади. Компания ўзининг ижодий экотизимини кенгайтириш мақсадида Топаз Лабс стартапини сотиб олганини расман эълон қилди. Ушбу келашув Adobe фойдаланувчилари учун контент сифатини оширишнинг мутлақо янги имкониятларини очиб бериши кутилмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Топаз Лабс йигирма йилдан ортиқ вақт давомида тасвир ва видеоларни яхшилаш бўйича профессионал воситаларни ишлаб чиқиш билан шуғулланиб келади. Ўтган йили компания ўзининг инновацион ишлаб чиқариш технологиялари учун нуфузли Эммй мукофотига лойиқ кўрилган эди. Стартап сўнгги йилларда видео сифатини ошириш (упскалинг) учун Astra ҳамда суратларни ретуш қилиш ва деталларини тиклаш учун Вондер каби ўзининг хусусий сунъий интеллект моделларини тақдим этган.
Сунъий интеллект ва Firefly интеграциясиAdobe вакилларининг маълум қилишича, Топаз Лабс технологиялари компаниянинг Firefly AI иловасига ҳамда Креативе Cloud пакетидаги бошқа дастурларга интеграция қилинади. Шу билан бирга, Топаз маҳсулотлари компания веб-сайти орқали мустақил сервис сифатида ҳам ўз фаолиятини давом эттириши кўзда тутилган. Бу фойдаланувчиларга Adobe маҳсулотларидан чиқмаган ҳолда юқори сифатли ишлов бериш имконини беради.
ixbt.com маълумотига кўра, Топаз Лабснинг асосий ютуқларидан бири — катта ҳажмдаги видео моделларни оддий фойдаланувчи компьютерларидаги GPU (график процессор)ларда самарали ишлатиш технологиясидир. Бу Adobe учун ўз хизматларини нафақат булутли серверларда, балки бевосита фойдаланувчи қурилмасининг ўзида тезроқ ва арзонроқ ишлашини таъминлашда қўл келади.
Adobe Креативе Cloud маҳсулот маркетинги бўйича вице-президенти Деэпа Субраманиамнинг таъкидлашича, ушбу харид профессионал дизайнер ва монтаж усталари учун жуда муҳим. Эндиликда улар реал кадрларни сунъий интеллект ёрдамида яратилган клиплар билан бирлаштиришда деталларни аниқлаштириш, шовқинларни камайтириш ва архив материалларини қайта тиклаш каби мураккаб вазифаларни осонроқ бажаришлари мумкин бўлади.
Рақобат ва стратегик мақсадларҲозирда Adobe бозорда Канва ва Blackmagic Десигн (ДаВинси Ресольве эгаси) каби кучли рақобатчилар билан кураш олиб бормоқда. Топаз Лабс каби ихтисослашган стартапларни сотиб олиш орқали компания ўз фойдаланувчиларини бошқа платформаларга ўтиб кетишидан ҳимоя қилишни ва уларни ўз экотизимида ушлаб қолишни мақсад қилган. Бу, айниқса, видео таҳрирлаш соҳасида профессионал воситаларга бўлган талаб ортиб бораётган бир пайтда долзарбдир.
Ўзбекистондаги кўплаб дизайнерлар ва видео-монтаж усталари аллақачон Топаз Лабс маҳсулотларидан, хусусан, паст сифатли видеоларни 4К форматигача кўтаришда фойдаланиб келишади. Ушбу технологияларнинг Adobe Премиере Pro ёки Афтер Эффектс дастурларига тўлиқ интеграция қилиниши маҳаллий ижодкорлар учун ҳам иш жараёнини сезиларли даражада тезлаштиради.
Компания берган расмий баёнотга кўра, ушбу келашув билан боғлиқ барча транзакциялар ва интеграция жараёнлари 2026-йилнинг иккинчи ярмида тўлиқ якунланиши кутилмоқда. Унгача ҳар икки компания ўз маҳсулотларини параллел равишда ривожлантиришда давом этади.
…