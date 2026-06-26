Ихчам смартфонлар ишқибозлари учун янгилик: Enough Phone 5,2 дюймли моделни тақдим этади
Замонавий смартфонлар бозори йирик дисплейли қурилмалар билан тўлиб-тошган бир пайтда, ихчам гаджетларни соғинган фойдаланувчилар учун янги ечим таклиф этилмоқда. Enough Phone стартапи кафтга қулай жойлашувчи, 5,2 дюймли экранга эга янги смартфон устида иш бошлаганини эълон қилди. Ушбу лойиҳа бугунги кунда танқис бўлиб қолган кичик ўлчамли, аммо кучли қурилмалар сегментини тўлдиришни мақсад қилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ишлаб чиқувчиларнинг сўзларига кўра, Enough Phone "премиум даражадаги, аммо ҳамёнбоп" қурилма бўлади. ixbt.com маълумотига кўра, лойиҳани молиялаштириш учун Киккстартер платформасида маблағ йиғиш кампанияси йўлга қўйилади. Ҳозирча кампаниянинг аниқ саналари очиқланмаган бўлса-да, қурилманинг концепцияси кўпчиликда қизиқиш уйғотмоқда.
Муаммоларга ечим: Автономлик ва сифатли камераИхчам смартфонлар, хусусан iPhone 13 мини каби моделлар фойдаланувчилар томонидан севиб ишлатилган бўлса-да, уларнинг икки асосий камчилиги бор эди: батарея қувватининг камлиги ва камера имкониятларининг чекланганлиги. Enough Phone жамоаси айнан шу жиҳатларга алоҳида эътибор қаратишга вада бермоқда. Уларнинг таъкидлашича, янги қурилма бир кунлик фаол фойдаланишга етадиган қувват ва юқори сифатли суратлар олувчи асосий камера билан жиҳозланади.
Ҳозирча қурилманинг фақатгина схематик тасвирлари эълон қилинган. Ушбу суратларга кўра, смартфон битта асосий камерага, текис металл рамкага ва винтлар ёрдамида маҳкамланган ечилувчи орқа қопқоққа эга бўлади. Бу эса қурилманинг таъмирланиш даражаси (репаирабилитй) юқори бўлишидан далолат беради.
Дастурий таъминот ва ўзига хосликСмартфоннинг яна бир ўзига хос жиҳати унинг операцион тизимида бўлади. Фойдаланувчиларга танлов имконияти тақдим этилади: улар стандарт Android тизимидан ёки чалғитувчи элементлардан холи бўлган минималист интерфейсдан фойдаланишлари мумкин бўлади. Бу айниқса рақамли детоксни хуш кўрувчилар учун айни муддао.
Шуни таъкидлаш жоизки, ҳозирча Enough Phone лойиҳаси фақат қоғозда ва дастлабки чизмаларда мавжуд. Қурилманинг техник хусусиятлари, нархи ва бозорга чиқиш муддатлари Киккстартер кампанияси натижаларига кўра ўзгариши мумкин. Бироқ, ихчам смартфонлар сегментидаги бундай ҳаракатлар технология оламида катта қизиқиш билан кутиб олинмоқда.
…