Ихчам смартфонлар ишқибозлари учун янгилик: Enough Phone 5,2 дюймли моделни тақдим этади

·40·Техно
Ихчам смартфонлар ишқибозлари учун янгилик: Enough Phone 5,2 дюймли моделни тақдим этади

Замонавий смартфонлар бозори йирик дисплейли қурилмалар билан тўлиб-тошган бир пайтда, ихчам гаджетларни соғинган фойдаланувчилар учун янги ечим таклиф этилмоқда. Enough Phone стартапи кафтга қулай жойлашувчи, 5,2 дюймли экранга эга янги смартфон устида иш бошлаганини эълон қилди. Ушбу лойиҳа бугунги кунда танқис бўлиб қолган кичик ўлчамли, аммо кучли қурилмалар сегментини тўлдиришни мақсад қилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ишлаб чиқувчиларнинг сўзларига кўра, Enough Phone "премиум даражадаги, аммо ҳамёнбоп" қурилма бўлади. ixbt.com маълумотига кўра, лойиҳани молиялаштириш учун Киккстартер платформасида маблағ йиғиш кампанияси йўлга қўйилади. Ҳозирча кампаниянинг аниқ саналари очиқланмаган бўлса-да, қурилманинг концепцияси кўпчиликда қизиқиш уйғотмоқда.

Муаммоларга ечим: Автономлик ва сифатли камера

Ихчам смартфонлар, хусусан iPhone 13 мини каби моделлар фойдаланувчилар томонидан севиб ишлатилган бўлса-да, уларнинг икки асосий камчилиги бор эди: батарея қувватининг камлиги ва камера имкониятларининг чекланганлиги. Enough Phone жамоаси айнан шу жиҳатларга алоҳида эътибор қаратишга вада бермоқда. Уларнинг таъкидлашича, янги қурилма бир кунлик фаол фойдаланишга етадиган қувват ва юқори сифатли суратлар олувчи асосий камера билан жиҳозланади.

Ҳозирча қурилманинг фақатгина схематик тасвирлари эълон қилинган. Ушбу суратларга кўра, смартфон битта асосий камерага, текис металл рамкага ва винтлар ёрдамида маҳкамланган ечилувчи орқа қопқоққа эга бўлади. Бу эса қурилманинг таъмирланиш даражаси (репаирабилитй) юқори бўлишидан далолат беради.

Дастурий таъминот ва ўзига хослик

Смартфоннинг яна бир ўзига хос жиҳати унинг операцион тизимида бўлади. Фойдаланувчиларга танлов имконияти тақдим этилади: улар стандарт Android тизимидан ёки чалғитувчи элементлардан холи бўлган минималист интерфейсдан фойдаланишлари мумкин бўлади. Бу айниқса рақамли детоксни хуш кўрувчилар учун айни муддао.

Шуни таъкидлаш жоизки, ҳозирча Enough Phone лойиҳаси фақат қоғозда ва дастлабки чизмаларда мавжуд. Қурилманинг техник хусусиятлари, нархи ва бозорга чиқиш муддатлари Киккстартер кампанияси натижаларига кўра ўзгариши мумкин. Бироқ, ихчам смартфонлар сегментидаги бундай ҳаракатлар технология оламида катта қизиқиш билан кутиб олинмоқда.

СмартфонEnough PhoneТехнологияКиккстартерAndroid
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Оқ уй OpenAI компаниясидан янги сунъий интеллект моделини чиқаришни секинлаштиришни сўрадиОқ уй OpenAI компаниясидан янги сунъий интеллект моделини чиқаришни секинлаштиришни сўрадиБугун, 04:53YouTube Шортс янгиланди: Видеоларни тезлаштириш имконияти ва янги интерфейсYouTube Шортс янгиланди: Видеоларни тезлаштириш имконияти ва янги интерфейсБугун, 03:28AMD Ryzen 7 5800X3D юбилей процессори АҚШда бир неча дақиқа ичида сотилиб кетдиAMD Ryzen 7 5800X3D юбилей процессори АҚШда бир неча дақиқа ичида сотилиб кетдиБугун, 03:27Сунъий интеллект агентларини синовдан ўтказувчи Патронус AI 50 миллион доллар инвестиция жалб қилдиСунъий интеллект агентларини синовдан ўтказувчи Патронус AI 50 миллион доллар инвестиция жалб қилдиБугун, 01:23NASA сунъий интеллект ёрдамида коинотдан ёнғинларни аниқлаш тизимини синовдан ўтказмоқдаNASA сунъий интеллект ёрдамида коинотдан ёнғинларни аниқлаш тизимини синовдан ўтказмоқдаБугун, 01:20Polymarket платформаси киберҳужумга учради: Хакерлар фойдаланувчилар маблағини ўғирладиPolymarket платформаси киберҳужумга учради: Хакерлар фойдаланувчилар маблағини ўғирладиБугун, 00:59
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди