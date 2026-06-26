Nubia Air Pro: Европа бозорига дунёдаги энг юпқа смартфонлардан бири чиқмоқда
ZTE брендига тегишли Nubia савдо белгиси ўзининг янги, ўта юпқа ва чидамли Nubia Air Pro смартфонини Европа бозорига тақдим этишга тайёрланмоқда. Қурилманинг асосий ўзига хослиги унинг қалинлигида бўлиб, у бор-йўғи 5,99 миллиметрни ташкил этади. Бундай ихчам ўлчамлар замонавий смартфонлар бозорида камдан-кам учрайдиган кўрсаткич бўлиб, қурилма нафақат нафис дизайни, балки юқори ҳимоя даражаси билан ҳам ажралиб туради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Таниқли инсайдер Роланд Квандтнинг маълумотларига кўра, Nubia Air Pro модели 8 GB тезкор ва 512 GB доимий хотира талқинида тахминан 350 евро нархида сотувга чиқади. Смартфоннинг оғирлиги 172 грамм бўлиб, у қўлда жуда енгил сезилади. ixbt.com хабар беришича, ушбу модел нафақат ташқи кўриниши, балки экстремал шароитларга бардошлилиги билан ҳам эътиборни тортади.
Техник хусусиятлар ва дисплей имкониятлариСмартфон 6,77 дюймли AMOLED дисплей билан жиҳозланган бўлиб, у 144 Гс янгиланиш частотасини қўллаб-қувватлайди. Бу эса интерфейс ва ўйинларнинг силлиқ ишлашини таъминлайди. Экран ёрқинлиги рекорд даражадаги 4500 нитга етади, бу эса қуёшли кунда ҳам тасвирни аниқ кўриш имконини беради. Қурилма MediaTek Dimensity 7100 процессори асосида ишлайди, бу эса ўрта тоифадаги смартфонлар учун барқарор унумдорликни кафолатлайди.
Камера борасида Nubia Air Pro фойдаланувчиларни хафа қилмайди: асосий сенсор 108 мегапикселли аниқликка эга. Селфи ихлосмандлари учун эса 32 мегапикселли олд камера кўзда тутилган. Бундай оптика ёрдамида юқори сифатли ва деталларга бой суратларни олиш имконияти мавжуд.
Ҳимоя ва ноодатий аксессуарларҚурилманинг энг ҳайратланарли жиҳатларидан бири бу IP69К стандарти бўйича ҳимояланганидир. Бу смартфон нафақат чанг ва сувдан, балки юқори босимли иссиқ сув оқимидан ҳам қўрқмаслигини англатади. Одатда бундай ҳимоя фақат оғир ва қўпол "зирҳли" смартфонларда учрар эди, бироқ Nubia буни нафис корпусга жойлай олди.
Шунингдек, Nubia Air Pro комплектида махсус тасма (ремешок) мавжуд бўлиб, у ёрдамида смартфонни билакка ёки билак қисмига маҳкамлаш мумкин. Ушбу режимда қурилма тўлақонли фитнес-трекер вазифасини бажаради:
- Қадамларни ҳисоблайди;
- ГПС орқали босиб ўтилган масофани кузатиб боради;
- Сарф қилинган калорияларни таҳлил қилади.
…