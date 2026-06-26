Nubia Air Pro: Европа бозорига дунёдаги энг юпқа смартфонлардан бири чиқмоқда

·0·Техно
Nubia Air Pro: Европа бозорига дунёдаги энг юпқа смартфонлардан бири чиқмоқда

ZTE брендига тегишли Nubia савдо белгиси ўзининг янги, ўта юпқа ва чидамли Nubia Air Pro смартфонини Европа бозорига тақдим этишга тайёрланмоқда. Қурилманинг асосий ўзига хослиги унинг қалинлигида бўлиб, у бор-йўғи 5,99 миллиметрни ташкил этади. Бундай ихчам ўлчамлар замонавий смартфонлар бозорида камдан-кам учрайдиган кўрсаткич бўлиб, қурилма нафақат нафис дизайни, балки юқори ҳимоя даражаси билан ҳам ажралиб туради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Таниқли инсайдер Роланд Квандтнинг маълумотларига кўра, Nubia Air Pro модели 8 GB тезкор ва 512 GB доимий хотира талқинида тахминан 350 евро нархида сотувга чиқади. Смартфоннинг оғирлиги 172 грамм бўлиб, у қўлда жуда енгил сезилади. ixbt.com хабар беришича, ушбу модел нафақат ташқи кўриниши, балки экстремал шароитларга бардошлилиги билан ҳам эътиборни тортади.

Техник хусусиятлар ва дисплей имкониятлари

Смартфон 6,77 дюймли AMOLED дисплей билан жиҳозланган бўлиб, у 144 Гс янгиланиш частотасини қўллаб-қувватлайди. Бу эса интерфейс ва ўйинларнинг силлиқ ишлашини таъминлайди. Экран ёрқинлиги рекорд даражадаги 4500 нитга етади, бу эса қуёшли кунда ҳам тасвирни аниқ кўриш имконини беради. Қурилма MediaTek Dimensity 7100 процессори асосида ишлайди, бу эса ўрта тоифадаги смартфонлар учун барқарор унумдорликни кафолатлайди.

Камера борасида Nubia Air Pro фойдаланувчиларни хафа қилмайди: асосий сенсор 108 мегапикселли аниқликка эга. Селфи ихлосмандлари учун эса 32 мегапикселли олд камера кўзда тутилган. Бундай оптика ёрдамида юқори сифатли ва деталларга бой суратларни олиш имконияти мавжуд.

Ҳимоя ва ноодатий аксессуарлар

Қурилманинг энг ҳайратланарли жиҳатларидан бири бу IP69К стандарти бўйича ҳимояланганидир. Бу смартфон нафақат чанг ва сувдан, балки юқори босимли иссиқ сув оқимидан ҳам қўрқмаслигини англатади. Одатда бундай ҳимоя фақат оғир ва қўпол "зирҳли" смартфонларда учрар эди, бироқ Nubia буни нафис корпусга жойлай олди.

Шунингдек, Nubia Air Pro комплектида махсус тасма (ремешок) мавжуд бўлиб, у ёрдамида смартфонни билакка ёки билак қисмига маҳкамлаш мумкин. Ушбу режимда қурилма тўлақонли фитнес-трекер вазифасини бажаради:

  • Қадамларни ҳисоблайди;
  • ГПС орқали босиб ўтилган масофани кузатиб боради;
  • Сарф қилинган калорияларни таҳлил қилади.
Смартфон 5000 мАс сиғимли аккумулятор билан таъминланган бўлиб, 45 В қувватга эга тезкор қувватланиш технологиясини қўллаб-қувватлайди. Бундай юпқа корпусда бундай сиғимли батареянинг мавжудлиги муҳандислик нуқтаи назаридан катта ютуқдир. Nubia Air Pro яқин кунларда расман савдо расталарида пайдо бўлиши кутилмоқда.

NubiaСмартфонZTEТехнологияГаджет
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Оқ уй OpenAI компаниясидан янги сунъий интеллект моделини чиқаришни секинлаштиришни сўрадиОқ уй OpenAI компаниясидан янги сунъий интеллект моделини чиқаришни секинлаштиришни сўрадиБугун, 04:53Ихчам смартфонлар ишқибозлари учун янгилик: Enough Phone 5,2 дюймли моделни тақдим этадиИхчам смартфонлар ишқибозлари учун янгилик: Enough Phone 5,2 дюймли моделни тақдим этадиБугун, 03:54YouTube Шортс янгиланди: Видеоларни тезлаштириш имконияти ва янги интерфейсYouTube Шортс янгиланди: Видеоларни тезлаштириш имконияти ва янги интерфейсБугун, 03:28AMD Ryzen 7 5800X3D юбилей процессори АҚШда бир неча дақиқа ичида сотилиб кетдиAMD Ryzen 7 5800X3D юбилей процессори АҚШда бир неча дақиқа ичида сотилиб кетдиБугун, 03:27Сунъий интеллект агентларини синовдан ўтказувчи Патронус AI 50 миллион доллар инвестиция жалб қилдиСунъий интеллект агентларини синовдан ўтказувчи Патронус AI 50 миллион доллар инвестиция жалб қилдиБугун, 01:23NASA сунъий интеллект ёрдамида коинотдан ёнғинларни аниқлаш тизимини синовдан ўтказмоқдаNASA сунъий интеллект ёрдамида коинотдан ёнғинларни аниқлаш тизимини синовдан ўтказмоқдаБугун, 01:20
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди