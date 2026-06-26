Starlink мобил алоқа бозорига кирмоқда: Elon Musk йирик операторларга рақобатчи бўлади
Илон Маск бошқарувидаги Starlink компанияси АҚШ бозорида тўлақонли мобил алоқа операторига айланишни режалаштирмоқда. Ушбу стратегик қадам компанияга Веризон, АТ&Т ва Т-Мобиле каби телекоммуникация гигантлари билан тўғридан-тўғри рақобат қилиш имконини беради. Финансиал Times нашрининг инвесторларга таяниб хабар беришича, Starlink сунъий йўлдош орқали мобил алоқа хизматларини кўрсатишда янги босқичга ўтмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ҳозирги вақтда Starlink аллақачон Т-Мобиле оператори билан "директ-то-селл" технологияси устида ҳамкорлик қилиб келмоқда. Ушбу лойиҳа чекка ҳудудларда мобил интернет қамровини кенгайтиришга қаратилган эди. Бироқ янги режаларга кўра, SpaceX таркибига кирувчи компания эндиликда чакана мобил алоқа хизматларини мустақил равишда тақдим этувчи алоҳида тижорий маҳсулотни ишга туширмоқчи.
Инфратузилма ва стратегик инвестицияларМаълумотларга кўра, SpaceX АҚШ ҳудудида ўзининг ерусти мобил алоқа инфратузилмасини яратиш имкониятларини муҳокама қилмоқда. Бу шуни англатадики, Starlink нафақат коинотдаги сунъий йўлдошлар, балки ерда ҳам таянч станцияларига эга бўлиши мумкин. Бу эса алоқа сифатини янада яхшилаш ва анъанавий операторлар билан тенгма-тенг курашиш учун замин яратади.
Техник базани кенгайтириш мақсадида компания йирик харидларни амалга оширди. Хусусан, ЭчоСтар компаниясидан тахминан 17 миллиард долларлик ва яна 2,6 миллиард долларлик частота спектрлари сотиб олинган. Ушбу инвестициялар сунъий йўлдош орқали смартфонларга тўғридан-тўғри сигнал узатиш имкониятини сезиларли даражада оширади.
Глобал қамров ва Ўзбекистон учун аҳамиятиБугунги кунда Starlink бутун дунё бўйлаб 10 миллиондан ортиқ абонентга хизмат кўрсатмоқда. Компаниянинг мобил алоқа бозорига кириши бутун телекоммуникация саноатида инқилоб ясаши кутилмоқда. Чунки сунъий йўлдош алоқаси анъанавий миноралар етиб бормаган ҳудудларда ҳам барқарор сигнал кафолатини беради.
Ўзбекистон шароитида ҳам Starlink хизматларининг кенгайиши катта қизиқиш уйғотмоқда. Мамлакатимизнинг тоғли ва чўл ҳудудларида мобил алоқа қамровини яхшилашда бундай технологиялар ҳал қилувчи рол ўйнаши мумкин. Гарчи ҳозирча асосий эътибор АҚШ бозорига қаратилган бўлса-да, келажакда ушбу мобил хизматлар глобал миқёсда, жумладан, Марказий Осиё минтақасида ҳам оммалашиши эҳтимоли юқори.
Экспертларнинг фикрича, Илон Маскнинг ушбу ташаббуси мобил алоқа нархларининг пасайишига ва технологик ривожланишнинг тезлашишига хизмат қилади. Starlink ўзининг арзон ва юқори сифатли хизматлари билан анъанавий операторларни ўз тариф сиёсатини қайта кўриб чиқишга мажбур қилиши мумкин.
…