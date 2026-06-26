Starlink мобил алоқа бозорига кирмоқда: Elon Musk йирик операторларга рақобатчи бўлади

·0·Техно
Starlink мобил алоқа бозорига кирмоқда: Elon Musk йирик операторларга рақобатчи бўлади

Илон Маск бошқарувидаги Starlink компанияси АҚШ бозорида тўлақонли мобил алоқа операторига айланишни режалаштирмоқда. Ушбу стратегик қадам компанияга Веризон, АТ&Т ва Т-Мобиле каби телекоммуникация гигантлари билан тўғридан-тўғри рақобат қилиш имконини беради. Финансиал Times нашрининг инвесторларга таяниб хабар беришича, Starlink сунъий йўлдош орқали мобил алоқа хизматларини кўрсатишда янги босқичга ўтмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ҳозирги вақтда Starlink аллақачон Т-Мобиле оператори билан "директ-то-селл" технологияси устида ҳамкорлик қилиб келмоқда. Ушбу лойиҳа чекка ҳудудларда мобил интернет қамровини кенгайтиришга қаратилган эди. Бироқ янги режаларга кўра, SpaceX таркибига кирувчи компания эндиликда чакана мобил алоқа хизматларини мустақил равишда тақдим этувчи алоҳида тижорий маҳсулотни ишга туширмоқчи.

Инфратузилма ва стратегик инвестициялар

Маълумотларга кўра, SpaceX АҚШ ҳудудида ўзининг ерусти мобил алоқа инфратузилмасини яратиш имкониятларини муҳокама қилмоқда. Бу шуни англатадики, Starlink нафақат коинотдаги сунъий йўлдошлар, балки ерда ҳам таянч станцияларига эга бўлиши мумкин. Бу эса алоқа сифатини янада яхшилаш ва анъанавий операторлар билан тенгма-тенг курашиш учун замин яратади.

Техник базани кенгайтириш мақсадида компания йирик харидларни амалга оширди. Хусусан, ЭчоСтар компаниясидан тахминан 17 миллиард долларлик ва яна 2,6 миллиард долларлик частота спектрлари сотиб олинган. Ушбу инвестициялар сунъий йўлдош орқали смартфонларга тўғридан-тўғри сигнал узатиш имкониятини сезиларли даражада оширади.

Глобал қамров ва Ўзбекистон учун аҳамияти

Бугунги кунда Starlink бутун дунё бўйлаб 10 миллиондан ортиқ абонентга хизмат кўрсатмоқда. Компаниянинг мобил алоқа бозорига кириши бутун телекоммуникация саноатида инқилоб ясаши кутилмоқда. Чунки сунъий йўлдош алоқаси анъанавий миноралар етиб бормаган ҳудудларда ҳам барқарор сигнал кафолатини беради.

Ўзбекистон шароитида ҳам Starlink хизматларининг кенгайиши катта қизиқиш уйғотмоқда. Мамлакатимизнинг тоғли ва чўл ҳудудларида мобил алоқа қамровини яхшилашда бундай технологиялар ҳал қилувчи рол ўйнаши мумкин. Гарчи ҳозирча асосий эътибор АҚШ бозорига қаратилган бўлса-да, келажакда ушбу мобил хизматлар глобал миқёсда, жумладан, Марказий Осиё минтақасида ҳам оммалашиши эҳтимоли юқори.

Экспертларнинг фикрича, Илон Маскнинг ушбу ташаббуси мобил алоқа нархларининг пасайишига ва технологик ривожланишнинг тезлашишига хизмат қилади. Starlink ўзининг арзон ва юқори сифатли хизматлари билан анъанавий операторларни ўз тариф сиёсатини қайта кўриб чиқишга мажбур қилиши мумкин.

StarlinkElon MuskSpaceXМобил АлоқаТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Honor ўта чидамли X80 Pro Max смартфонини тақдим этди: 11 000 мАч аккумулятор ва рекорд ёрқинликHonor ўта чидамли X80 Pro Max смартфонини тақдим этди: 11 000 мАч аккумулятор ва рекорд ёрқинликБугун, 10:26«Apple» айрим қурилмалари нархини расман оширди«Apple» айрим қурилмалари нархини расман оширдиБугун, 09:45Қуёшда энг юқори Х синфидаги чақнашлар кутилмоқда: Ерда кучли магнит бўронлари бўлиши мумкинҚуёшда энг юқори Х синфидаги чақнашлар кутилмоқда: Ерда кучли магнит бўронлари бўлиши мумкинБугун, 09:00SpaceX янги Starship двигателини муваффақиятли синовдан ўтказдиSpaceX янги Starship двигателини муваффақиятли синовдан ўтказдиБугун, 08:25Nubia Air Pro: Европа бозорига дунёдаги энг юпқа смартфонлардан бири чиқмоқдаNubia Air Pro: Европа бозорига дунёдаги энг юпқа смартфонлардан бири чиқмоқдаБугун, 07:25Оқ уй OpenAI компаниясидан янги сунъий интеллект моделини чиқаришни секинлаштиришни сўрадиОқ уй OpenAI компаниясидан янги сунъий интеллект моделини чиқаришни секинлаштиришни сўрадиБугун, 04:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди