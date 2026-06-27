Япония олимлари оддий қуёш нурини ультрабинафша нурланишга айлантириш йўлини топди

·16·Техно
Япония олимлари оддий қуёш нурини ультрабинафша нурланишга айлантириш йўлини топди

Япония олимлари кўринадиган оддий ёруғликни юқори энергияли ультрабинафша (УБ) нурланишга айлантира оладиган янги қаттиқ материални ишлаб чиқишди. Кюсю университети тадқиқотчилари томонидан яратилган ушбу технология заҳарли эритувчилардан фойдаланиш заруратини йўқотади ва фотонли апконверсия соҳасида инқилобий қадам ҳисобланади. Натуре Коммуникатионс журналида чоп этилган ушбу кашфиёт келажакда ҳавони тозалашдан тортиб, 3D-босма технологияларигача бўлган соҳаларда кенг қўлланилиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ультрабинафша нурланиш кўринадиган ёруғликка қараганда анча юқори энергияга эга бўлиб, у полимер смолаларни қотириш, дезинфекция қилиш ва турли фотокимёвий жараёнлар учун ўта муҳимдир. Бироқ, Ер юзасига тушадиган қуёш нурларининг бор-йўғи 6 фоизини ультрабинафша ташкил этади ва унинг ҳам фақат кичик қисмидан амалда фойдаланиш мумкин. Шу сабабли, оддий қуёш нурини сунъий равишда УБ-нурларга ўтказиш технологияси замонавий илм-фаннинг устувор йўналишларидан бири бўлиб келаётган эди.

Квант физикаси ва фотонлар бирлашиши

Янги технология асоси фотонли апконверсия ҳодисасига таянади. Квант физикаси қонунларига кўра, бир нечта паст энергияли фотонлар бирлашиб, битта юқори энергияли фотонни ҳосил қилиши мумкин. Кюсю университети доценти Ёичи Сасаки тушунтиришича, бу жараённи икки пиёла илиқ сувнинг бирлашиб, бир пиёла қайноқ сувга айланишига ўхшатиш мумкин. Тадқиқотчилар ушбу мураккаб жараённи амалга ошириш учун махсус молекуляр механизмдан фойдаланишди.

Жараён "триплет-триплет аннигиляцияси" деб аталадиган механизмга асосланган. Дастлаб ёруғликни ютувчи молекула қўзғалган ҳолатга ўтади ва бу энергияни қўшни молекулага узатади. Икки дона шундай қўзғалган молекула ўзаро тўқнашганда, уларнинг энергияси бирлашади ва натижада битта ультрабинафша фотони ажралиб чиқади. Илгари бундай тизимлар фақат суюқликларда самарали ишлаган бўлса, эндиликда бу натижага қаттиқ жисмларда ҳам эришилди.

Суюқ эритувчилардан воз кечиш

Илгари фотонли апконверсия тизимлари асосан заҳарли ва тез буғланиб кетувчи суюқ эритувчиларни талаб қиларди. Уларни қаттиқ материалларга кўчиришга уринишлар эса муваффақиятсизликка учраб келган: молекулалар бир-бирига ҳаддан ташқари яқин жойлашгани сабабли энергия ўзаро тўқнашувга улгурмай сўниб қолар эди. Япон олимлари бу муаммони диҳидроинденоинден (ДҲИ) деб аталувчи органик ярим ўтказгич ёрдамида ҳал қилишди.

Олимлар ДҲИ молекулаларига махсус алкил занжирларини бириктириш орқали молекулалар орасидаги масофани аниқ назорат қилишга муваффақ бўлишди. Бу эса энергияни узатиш учун етарли даражадаги яқинликни таъминлади, лекин энергиянинг муддатидан олдин йўқолишига йўл қўймади. Натижада яратилган материал 1,9 фоизлик самарадорликни кўрсатди, яни ҳар юзта ютилган ёруғлик фотонидан иккита УБ-фотон ҳосил бўлади.

Тадқиқот муаллифларининг таъкидлашича, ушбу кўрсаткич оддий қуёш нури остида ишлайдиган қаттиқ материаллар учун жуда юқори натижа ҳисобланади. Кўплаб мавжуд тизимлар ҳатто кучли сунъий ёруғлик остида ҳам бундай самарадорликка эриша олмайди. Янги материалнинг кимёвий тузилиши оддий ва ишлаб чиқариш харажатлари пастлиги сабабли, унга аллақачон патент олиш учун ариза топширилган.

Ушбу кашфиёт профессор Нобуо Кимизука учун 14 йиллик илмий фаолиятининг якуний натижаси бўлди. Олим ўз мақоласини якунлаганидан 11 кун ўтиб нафақага чиқди. Унинг фикрича, ушбу технология келажакда қуёш энергиясидан фойдаланиш самарадорлигини оширишда ва экологик тоза кимёвий жараёнларни йўлга қўйишда янги даврни очиб беради.

ТехнологияИлм-фанЯпонияҚуёш ЭнергиясиТадқиқот
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Калифорния сунъий интеллект сабабли ишдан бўшатишларни кузатувчи илк тизимни ишга туширдиКалифорния сунъий интеллект сабабли ишдан бўшатишларни кузатувчи илк тизимни ишга туширдиБугун, 04:27OnePlus Н6: 8000 мА/соат сиғимли аккумулятор ва AMOLED экранли янги смартфон тақдим этиладиOnePlus Н6: 8000 мА/соат сиғимли аккумулятор ва AMOLED экранли янги смартфон тақдим этиладиБугун, 03:27Суғурта технологиялари бозорида жанжал: Корги стартапи очиқ кодли дастурни ўғирлашда айбландиСуғурта технологиялари бозорида жанжал: Корги стартапи очиқ кодли дастурни ўғирлашда айбландиБугун, 03:26АҚШ ҳукумати OpenAI компаниясининг энг кучли GPT-5.6 моделини назоратга олдиАҚШ ҳукумати OpenAI компаниясининг энг кучли GPT-5.6 моделини назоратга олдиБугун, 02:51Сунъий интеллект хавфи: Дастурчилар технология соҳасидаги энг барқарор касб бўлиб чиқдиСунъий интеллект хавфи: Дастурчилар технология соҳасидаги энг барқарор касб бўлиб чиқдиБугун, 02:24Аласка Аирлинес барча минтақавий самолётларини Starlink интернети билан таъминладиАласка Аирлинес барча минтақавий самолётларини Starlink интернети билан таъминладиБугун, 01:52
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди