Oppo Рено 16 ФС тақдим этилди: 6500 мА/соат сиғимли аккумулятор ва кучли камералар

·26·Техно
Oppo Рено 16 ФС тақдим этилди: 6500 мА/соат сиғимли аккумулятор ва кучли камералар

Смартфонлар бозорида ўзининг инновацион ёндашуви билан ажралиб турувчи Oppo компанияси Европа бозори учун янги Рено 16 ФС моделини расман эълон қилди. Ушбу қурилма Рено 16 туркумидаги бошқа моделлардан ўзининг мувозанатлашган техник хусусиятлари ва айниқса, автоном ишлаш қуввати билан ажралиб туради. Янги гаджет нафақат дизайни, балки замонавий сунъий интеллект функциялари билан ҳам фойдаланувчилар эътиборини тортиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Қурилманинг асосий устунлиги унинг аккумуляторида намоён бўлади. Муҳандислар Рено 16 ФС моделига 6500 мА/соат сиғимли улкан батарея ўрнатишга муваффақ бўлишган. Бу кўрсаткич ҳозирги кунда ўрта ва юқори сегментдаги смартфонлар учун камёб ҳодиса ҳисобланади. Шунингдек, қурилма 45 ваттли СуперВООК тезкор қувватлаш технологиясини қўллаб-қувватлайди, бу эса фойдаланувчига узоқ вақт давомида алоқада қолиш имконини беради.

Экран ва унумдорлик имкониятлари

Oppo Рено 16 ФС 6,57 дюймли AMOLED дисплей билан жиҳозланган бўлиб, у 2372 х 1080 пикселли аниқликни таъминлайди. Дисплейнинг кадр янгиланиш частотаси 120 Hz га тенг бўлиб, у 1400 квит/м2 чўққи ёрқинлигига эга. 10 битли ранг узатиш тизими эса тасвирларнинг янада жонли ва табиий чиқишини таъминлайди. Экран остига оптик бармоқ изи сканери ўрнатилгани қурилманинг замонавий кўринишига хизмат қилган.

Смартфоннинг ички қисмида MediaTek Dimensity 7300 Энергй процессори жойлашган. Хотира масаласида ишлаб чиқарувчи 8 GB тезкор (LPDDR4X) ва 512 GB доимий (UFS 3.1) хотирани таклиф этмоқда. Шуни таъкидлаш жоизки, фойдаланувчилар микроСД карталари ёрдамида хотира ҳажмини янада кенгайтиришлари мумкин. Дастурий таъминот сифатида Android базасидаги КолорОС 16 интерфейси танланган.

Камера ва қўшимча функциялар

Суратга олиш ишқибозлари учун Рено 16 ФС кенг имкониятларни тақдим этади. Смартфоннинг орқа панелида учта модул жойлашган:

  • 50 мегапикселли асосий датчик (оптик барқарорлаштириш — ОИС билан);
  • 8 мегапикселли ўта кенг бурчакли объектив;
  • 50 мегапикселли телеобъектив (ОИС ва яқинлаштириш имконияти билан).
Селфи ихлосмандлари учун эса 50 мегапикселли, автофокус тизимига эга фронтал камера кўзда тутилган. Муҳими, ҳам асосий, ҳам олд камералар сониясига 30 кадр частотада 4К форматидаги видеоларни ёзиб олишга қодир. Бу эса ижтимоий тармоқлар учун сифатли контент яратувчилар учун айни муддао.

ixbt.com маълумотига кўра, смартфон IP68 стандарти бўйича сув ва чангдан ҳимояланган. Шунингдек, қурилмада стерео динамиклар, NFC, Bluetooth 5.4 ва эСИМ технологиялари мавжуд. Махсус Снап Кей AI тугмаси эса сунъий интеллект функцияларидан тезкор фойдаланиш имконини беради. Европа бозорида ушбу модел 649 евро атрофида баҳоланмоқда ва у Пурпле Блакк ҳамда Поп Whите рангларида сотувга чиқади.

OppoРено 16 ФССмартфонТехнологияAndroid
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Rocket Lab АҚШнинг махфий ҳарбий миссияси сабабли Япония сунъий йўлдошини кечиктирдиRocket Lab АҚШнинг махфий ҳарбий миссияси сабабли Япония сунъий йўлдошини кечиктирдиБугун, 13:51Xiaomi компанияси Mijia совутгичлари учун инқилобий янгиланишни тақдим этдиXiaomi компанияси Mijia совутгичлари учун инқилобий янгиланишни тақдим этдиБугун, 12:57Греция тарихда илк бор ўз астронавтини Халқаро коинот станциясига юборадиГреция тарихда илк бор ўз астронавтини Халқаро коинот станциясига юборадиБугун, 12:27Huawei интернет тезлигини 5 бараварга оширувчи ГигаУплинк технологиясини тақдим этдиHuawei интернет тезлигини 5 бараварга оширувчи ГигаУплинк технологиясини тақдим этдиБугун, 11:20АҚШ ҳукумати Claude Mythos 5 сунъий интеллект моделига қўйилган тақиқни бекор қилдиАҚШ ҳукумати Claude Mythos 5 сунъий интеллект моделига қўйилган тақиқни бекор қилдиБугун, 09:54Коммодоре Каллбакк 8020 ретро-смартфони нархи фойдаланувчилар эътирозидан сўнг пасайтирилдиКоммодоре Каллбакк 8020 ретро-смартфони нархи фойдаланувчилар эътирозидан сўнг пасайтирилдиБугун, 06:57
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди