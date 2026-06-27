Oppo Рено 16 ФС тақдим этилди: 6500 мА/соат сиғимли аккумулятор ва кучли камералар
Смартфонлар бозорида ўзининг инновацион ёндашуви билан ажралиб турувчи Oppo компанияси Европа бозори учун янги Рено 16 ФС моделини расман эълон қилди. Ушбу қурилма Рено 16 туркумидаги бошқа моделлардан ўзининг мувозанатлашган техник хусусиятлари ва айниқса, автоном ишлаш қуввати билан ажралиб туради. Янги гаджет нафақат дизайни, балки замонавий сунъий интеллект функциялари билан ҳам фойдаланувчилар эътиборини тортиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Қурилманинг асосий устунлиги унинг аккумуляторида намоён бўлади. Муҳандислар Рено 16 ФС моделига 6500 мА/соат сиғимли улкан батарея ўрнатишга муваффақ бўлишган. Бу кўрсаткич ҳозирги кунда ўрта ва юқори сегментдаги смартфонлар учун камёб ҳодиса ҳисобланади. Шунингдек, қурилма 45 ваттли СуперВООК тезкор қувватлаш технологиясини қўллаб-қувватлайди, бу эса фойдаланувчига узоқ вақт давомида алоқада қолиш имконини беради.
Экран ва унумдорлик имкониятлариOppo Рено 16 ФС 6,57 дюймли AMOLED дисплей билан жиҳозланган бўлиб, у 2372 х 1080 пикселли аниқликни таъминлайди. Дисплейнинг кадр янгиланиш частотаси 120 Hz га тенг бўлиб, у 1400 квит/м2 чўққи ёрқинлигига эга. 10 битли ранг узатиш тизими эса тасвирларнинг янада жонли ва табиий чиқишини таъминлайди. Экран остига оптик бармоқ изи сканери ўрнатилгани қурилманинг замонавий кўринишига хизмат қилган.
Смартфоннинг ички қисмида MediaTek Dimensity 7300 Энергй процессори жойлашган. Хотира масаласида ишлаб чиқарувчи 8 GB тезкор (LPDDR4X) ва 512 GB доимий (UFS 3.1) хотирани таклиф этмоқда. Шуни таъкидлаш жоизки, фойдаланувчилар микроСД карталари ёрдамида хотира ҳажмини янада кенгайтиришлари мумкин. Дастурий таъминот сифатида Android базасидаги КолорОС 16 интерфейси танланган.
Камера ва қўшимча функцияларСуратга олиш ишқибозлари учун Рено 16 ФС кенг имкониятларни тақдим этади. Смартфоннинг орқа панелида учта модул жойлашган:
- 50 мегапикселли асосий датчик (оптик барқарорлаштириш — ОИС билан);
- 8 мегапикселли ўта кенг бурчакли объектив;
- 50 мегапикселли телеобъектив (ОИС ва яқинлаштириш имконияти билан).
ixbt.com маълумотига кўра, смартфон IP68 стандарти бўйича сув ва чангдан ҳимояланган. Шунингдек, қурилмада стерео динамиклар, NFC, Bluetooth 5.4 ва эСИМ технологиялари мавжуд. Махсус Снап Кей AI тугмаси эса сунъий интеллект функцияларидан тезкор фойдаланиш имконини беради. Европа бозорида ушбу модел 649 евро атрофида баҳоланмоқда ва у Пурпле Блакк ҳамда Поп Whите рангларида сотувга чиқади.
…