Органик қуёш панеллари самарадорлиги бўйича инқилобий кашфиёт қилинди

·26·Техно
Органик қуёш панеллари самарадорлиги бўйича инқилобий кашфиёт қилинди

Қуёш энергетикаси соҳасида узоқ йиллардан бери давом этаётган муаммо — органик қуёш панелларининг самарадорлиги ва кучланиши ўртасидаги зиддиятга ечим топилди. Халқаро олимлар гуруҳи ушбу технологияни кремнийли панеллар даражасига олиб чиқиши мумкин бўлган механизмни аниқлашга муваффақ бўлишди. Ушбу кашфиёт келажакда арзон ва эгилувчан энергия манбаларидан фойдаланиш имкониятларини кенгайтиради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Швеция, Германия ва Паул Друде институти мутахассислари томонидан ўтказилган тадқиқот органик қуёш элементларининг асосий камчилигини очиб берди. Бугунги кунда ушбу панеллар ишлаб чиқаришда арзон ва хомашёси қулай бўлса-да, уларнинг фойдали иш коэффициенти (ФИК) анъанавий кремний панеллардан сезиларли даражада ортда қолмоқда. Ixbt.com маълумотига кўра, асосий муаммо кучланиш оширилганда самарадорликнинг тушиб кетиши билан боғлиқ эди.

Экситонлар ва энергия йўқотилиши муаммоси

Тадқиқотчилар муаммонинг илдизи “экситонлар” деб аталувчи заррачалар ҳаракатида эканини аниқлашди. Ёруғлик материалга тушганда электронлар ва мусбат зарядлар жуфтлиги ҳосил бўлади. Электр токи шаклланиши учун ушбу жуфтликлар бир-биридан ажралиши лозим. Агар бу жараён тез ва самарали кечмаса, энергия иссиқлик сифатида исроф бўлади.

Олимларнинг аниқлашича, экситонларнинг “яшаш муддати” ва уларнинг ажралиши пайтидаги энергия йўқотилиши ҳал қилувчи омил ҳисобланади. Экситонларнинг фаоллик вақтини узайтириш орқали кучланиш ва самарадорлик ўртасидаги мувозанатни сақлаш мумкинлиги исботланди. Бу эса органик элементларнинг самарадорлигини 20 фоиздан юқори кўрсаткичга олиб чиқиш имконини беради.

Тажриба давомида мутахассислар махсус янги материаллар яратиб, улардан экспериментал қуёш панелларини йиғишди. Натижалар кутилганидан ҳам аъло бўлиб, бир вақтнинг ўзида ҳам юқори кучланиш, ҳам юқори самарадорликка эришилди. Бу аввалги технологияларда имконсиз деб ҳисобланган “ муросасиз ечим”дир.

Янги авлод қуёш панеллари истиқболи

Органик қуёш панеллари ўзининг енгиллиги ва эгилувчанлиги билан ажралиб туради. Уларни нафақат бинолар томига, балки кийим-кечаклар, гаджетлар корпуси ва ҳатто деразаларга ўрнатиш мумкин. Самарадорликнинг ошиши ушбу технологиянинг лабораториялардан реал ҳаётга, яни кенг кўламли ишлаб чиқаришга ўтишини тезлаштиради.

Мутахассисларнинг фикрича, янги кашфиёт қуёш энергетикаси бозорини бутунлай ўзгартириб юбориши мумкин. Кремнийли панелларга нисбатан анча арзон бўлган органик муқобиллар энергия нархини пасайтиришга ва қайта тикланувчи манбаларнинг оммалашишига хизмат қилади. Эндиликда навбатдаги босқич ушбу технологияни саноат миқёсида синовдан ўтказишдан иборат бўлади.

ТехнологияҚуёш ЭнергиясиТадқиқотЭкологияИнновация
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Осиё технология гигантлари АҚШнинг AI экспорт чекловларига жавоб қайтармоқдаОсиё технология гигантлари АҚШнинг AI экспорт чекловларига жавоб қайтармоқдаБугун, 17:29Сватч компанияси Samsungдан 170 миллион доллар товон пули талаб қилмоқдаСватч компанияси Samsungдан 170 миллион доллар товон пули талаб қилмоқдаБугун, 17:27OnePlus ҳамёнбоп сегментда инқилоб қилмоқчи: 8000 мАс аккумуляторли янги смартфонOnePlus ҳамёнбоп сегментда инқилоб қилмоқчи: 8000 мАс аккумуляторли янги смартфонБугун, 16:51Кремний даври якунланмоқдами: ASML фотонли чипларни оммавий ишлаб чиқаришга киришдиКремний даври якунланмоқдами: ASML фотонли чипларни оммавий ишлаб чиқаришга киришдиБугун, 16:20Батареялар оламида инқилоб: Натрий-ионли аккумуляторлар оммавий ишлаб чиқарила бошландиБатареялар оламида инқилоб: Натрий-ионли аккумуляторлар оммавий ишлаб чиқарила бошландиБугун, 15:53Elon Muskнинг сирли «учар ликопчаси» илк бор коинотдан Ерга қайтдиElon Muskнинг сирли «учар ликопчаси» илк бор коинотдан Ерга қайтдиБугун, 15:29
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди