Технологиялар ҳаётимизни қандай қилиб мазмунсиз ва зерикарли қилиб қўймоқда?

·0·Техно
Технологиялар ҳаётимизни қандай қилиб мазмунсиз ва зерикарли қилиб қўймоқда?

Замонавий дунёда биз ҳар қачонгидан ҳам кўпроқ қулайликларга эгамиз, бироқ бу қулайликлар эвазига нималарни қурбон қилаётганимиз ҳақида кам ўйлаймиз. Таниқли ёзувчи, дизайнер ва академик Иан Богост ўзининг янги “Те Смалл Стюфф: Ҳов то Леад а Море Гратифйинг Лифе” номли китобида айнан шу масалани кўтариб чиқди. Унинг фикрича, Силикон водийси томонидан яратилган “қулайлик технологиялари” бизни жисмоний дунёдан ва кундалик ҳаётнинг ҳиссий завқларидан узоқлаштирмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Богостнинг ушбу ғоялари унинг Те Атлантик нашрида чоп этилган механик узатмалар қутиси (стикк шифт) ҳақидаги мақоласидан сўнг шаклланди. Муаллифнинг та”кидлашича, электромобиллар даврига ўтиш билан бирга, ҳайдовчиликнинг жисмоний ва механик алоқаси бутунлай йўқолмоқда. Бу шунчаки бир техник деталнинг йўқолиши эмас, балки инсоннинг атроф-муҳит билан ўзаро муносабатидаги “дематериализация”, я”ни жисмонийликдан маҳрум бўлиш жараёнининг бир қисмидир.

Қулайлик ва ҳиссиётлар тўқнашуви

Бугунги кунда эшиклар автоматик очилади, датчиклар ёруғликни бошқаради, смартфонлар эса барча юмушларимизни осонлаштиради. Иан Богост ixbt.com нашрига берган интервюсида бу жараённи ҳаётнинг “техтураси”, я”ни ўзига хослигини йўқотиш деб атайди. Биз физика ва моддий дунё билан камроқ тўқнаш келганимиз сари, яшашдан оладиган қониқиш ҳиссимиз ҳам камайиб боради. Технология бизни оламдан ажратиб, уни шунчаки экран ортидаги тасвирга айлантириб қўймоқда.

Ёзувчи Силикон водийсини доимий танқид қилишдан чарчаганини тан олади. Унинг фикрича, капитализм ёки ижтимоий тенгсизлик каби глобал муаммолар ҳал бўлишини кутиш шарт эмас. Оддий одамлар ҳозирнинг ўзида кундалик ҳаётдаги майда нарсалардан, масалан, оддий тушлик тайёрлаш ёки жисмоний меҳнатдан завқ олиш орқали ўз ҳаётларини қайта мазмун билан тўлдиришлари мумкин. Бу жараён “майда нарсалар” (те смалл стуфф) орқали амалга ошади.

Кундалик ҳаётнинг жозибаси

Богост узоқ вақт давомида нима учун одамлар оддий нарсаларга, масалан, тост тайёрлагичлар ёки музли ичимликларга бунчалик қизиқиши билан қизиқиб келган. Унинг хулосасига кўра, оддий ҳаёт жуда жозибали, чунки у бизга ҳақиқийлик ҳиссини беради. Технологик гигантлар тақдим этаётган рақамли дунё эса бу ҳисни бера олмайди.

Мақолада та”кидланишича, ушбу муаммо нафақат Ғарбда, балки бутун дунёда, жумладан, Ўзбекистонда ҳам долзарб бўлиб бормоқда. Смартфонлар ва автоматлаштирилган хизматлар ҳаётимизга кириб келгани сари, биз ан”анавий, жисмоний мулоқот ва меҳнатдан узоқлашмоқдамиз. Богостнинг китоби бизни тўхтаб, атрофимиздаги моддий дунёни ҳис қилишга чақиради.

Хулоса ўрнида шуни айтиш мумкинки, “Те Смалл Стюфф” асари технологиялардан бутунлай воз кечишга эмас, балки улар билан муносабатда мувозанатни топишга ундайди. Бизга қулайлик берадиган Apple ёки Google маҳсулотлари ҳаётимизнинг бир қисми бўлиб қолаверади, бироқ ҳақиқий яшаш ҳисси барибир жисмоний олам билан боғлиқ бўлиб қолаверади.

ТехнологияСиликон ВодийсиИан БогостПсихологияГаджетлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Катта адрон коллайдери 4 йилга тўхтатилди: СEРН коинот сирларини ечишга тайёрланмоқдаКатта адрон коллайдери 4 йилга тўхтатилди: СEРН коинот сирларини ечишга тайёрланмоқдаБугун, 22:21Artemis II экипажи АҚШ Конгрессининг олий олтин медали билан тақдирланиши кутилмоқдаArtemis II экипажи АҚШ Конгрессининг олий олтин медали билан тақдирланиши кутилмоқдаБугун, 21:56Ҳиндистоннинг илк бошқариладиган космик миссияси 2028-йилга қолдирилиши мумкинҲиндистоннинг илк бошқариладиган космик миссияси 2028-йилга қолдирилиши мумкинБугун, 20:59Микрон компанияси сунъий интеллект пойгасида янги Nvidiaга айланмоқдаМикрон компанияси сунъий интеллект пойгасида янги Nvidiaга айланмоқдаБугун, 20:27Канадада термоядровий инқилоб: ЛM26 реактори плазмани 8 миллион даражагача қиздирдиКанадада термоядровий инқилоб: ЛM26 реактори плазмани 8 миллион даражагача қиздирдиБугун, 19:29Говее компанияси ичимлик ишқибозлари учун янги Смарт Нуггет Исе Макер Pro қурилмасини тақдим этдиГовее компанияси ичимлик ишқибозлари учун янги Смарт Нуггет Исе Макер Pro қурилмасини тақдим этдиБугун, 19:24
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди