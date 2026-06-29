ТИДАЛ сунъий интеллект яратган мусиқалардан даромад олишни тақиқлади

·23·Техно
ТИДАЛ сунъий интеллект яратган мусиқалардан даромад олишни тақиқлади

Мусиқа стриминг бозори технологик инқилоб ва муаллифлик ҳуқуқи ўртасидаги кураш майдонига айланмоқда. Машҳур ТИДАЛ платформаси сунъий интеллект (AI) ёрдамида тўлиқ яратилган композицияларга қарши кескин чоралар кўрилишини эълон қилди. Янги сиёсатга кўра, бундай треклар энди платформада монетизация қилинмайди, яни уларнинг муаллифлари тингловлардан даромад ололмайдилар. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

ТИДАЛ раҳбарияти ушбу қарорни "табиий ижодкорликни ҳимоя қилиш" истаги билан изоҳлади. Компаниянинг ижрочи вице-президенти Тонй Гервино таъкидлашича, кўплаб фойдаланувчилар сунъий интеллект маҳсулотларини тинглашни истамасликларини билдиришган. Шу сабабли, платформа нафақат даромадни чеклайди, балки машҳур ижрочиларга тақлид қилувчи AI-трекларни автоматик ўчириш тизимини ҳам ишга туширади.

Ижодкорлар ҳуқуқи ва технологик тўсиқлар

Янги қоидаларга кўра, 100 фоиз сунъий интеллект томонидан яратилган мусиқалар махсус "AI" белгиси билан тамғаланади. Бу тингловчиларга контентнинг келиб чиқишини аниқ билиш имконини беради. Энг муҳими, бундай треклар роялти йиға олмайди ва бевосита мухлисларга сотиш (директ-то-фан салес) функцияларидан маҳрум этилади. Бу чора платформадаги "жонли" санъаткорларнинг даромадларини ҳимоя қилишга қаратилган.

ixbt.com маълумотига кўра, ТИДАЛ бу борада ёлғиз эмас. Аввалроқ Spotify, Apple Мусик ва Деэзер каби гигантлар ҳам сунъий интеллект оқимига қарши ўз стратегияларини эълон қилган эди. Масалан, Деэзер платформаси ҳар куни юкланадиган янги мусиқаларнинг қарийб 44 фоизи сунъий интеллект маҳсулоти эканини маълум қилган. Бу кўрсаткич соҳадаги муаммонинг нақадар жиддий эканини кўрсатади.

Саноатдаги умумий тенденция

Ҳозирда йирик стриминг хизматлари AI мусиқасига турлича ёндашмоқда:

  • Spotify: Спам-контентни фильтрлаш ва AI ёрдамида яратилган мусиқаларни махсус белгилаш тизимини жорий этган.
  • Apple Мусик: Контентнинг шаффофлигини таъминлаш учун маркировка усулидан фойдаланмоқда.
  • Деэзер: AI-трекларни тавсиялар ва таҳририят плейлистларидан бутунлай чиқариб ташламоқда.
ТИДАЛ томонидан қўлланилаётган монетизациядан маҳрум қилиш усули саноатдаги энг қатъий чоралардан бири ҳисобланади. Мутахассисларнинг фикрича, агар контент яратувчилари AI ёрдамида пул топа олмасалар, платформаларни сифатсиз ва сунъий мусиқалар билан тўлдириш оқими сезиларли даражада камайиши мумкин.

Ўзбекистонлик ижодкорлар ва тингловчилар учун ҳам бу янгилик муҳим аҳамиятга эга. Глобал платформаларнинг бундай сиёсати маҳаллий санъаткорларнинг оригинал асарлари рақобатбардошлигини оширади ва интеллектуал мулк ҳимоясини кучайтиради. ТИДАЛ ушбу янги тартибни 2026-йил 15-июльдан бошлаб тўлиқ кучга киритишни режалаштирган.

Компания вакиллари ушбу ҳужжатни "тирик ҳужжат" деб аташмоқда, яни технологиялар ривожланиши билан қоидалар янада такомиллаштирилиши мумкин. Асосий мақсад — технологик тараққиётга қарши чиқиш эмас, балки инсон меҳнати ва ҳиссиётлари билан яратилган санъатнинг қадрини сақлаб қолишдир.

ТИДАЛСунъий IntelлектМусиқаТехнологияМонетизация
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

WhatsApp фойдаланувчиларга телефон рақамисиз мулоқот қилиш имконини берадиWhatsApp фойдаланувчиларга телефон рақамисиз мулоқот қилиш имконини берадиБугун, 22:00Сунъий интеллект адвокат ўрнини эгалламоқда: Британияда йирик суд ғалабаси қўлга киритилдиСунъий интеллект адвокат ўрнини эгалламоқда: Британияда йирик суд ғалабаси қўлга киритилдиБугун, 21:59АҚШда энергия инқирози хавфи: Сунъий интеллект юксалиши ва янги чекловлар тўқнашувиАҚШда энергия инқирози хавфи: Сунъий интеллект юксалиши ва янги чекловлар тўқнашувиБугун, 21:50АҚШ Олий суди рақамли махфийлик бўйича тарихий қарор қабул қилдиАҚШ Олий суди рақамли махфийлик бўйича тарихий қарор қабул қилдиБугун, 21:29Жанубий Кореяда чиплар ишлаб чиқариш учун зарур бўлган газ тақчиллиги юзага келдиЖанубий Кореяда чиплар ишлаб чиқариш учун зарур бўлган газ тақчиллиги юзага келдиБугун, 21:24Агентопиа: Олимлар 100 та сунъий интеллект агентидан иборат рақамли жамият яратдиАгентопиа: Олимлар 100 та сунъий интеллект агентидан иборат рақамли жамият яратдиБугун, 20:57
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди