ТИДАЛ сунъий интеллект яратган мусиқалардан даромад олишни тақиқлади
Мусиқа стриминг бозори технологик инқилоб ва муаллифлик ҳуқуқи ўртасидаги кураш майдонига айланмоқда. Машҳур ТИДАЛ платформаси сунъий интеллект (AI) ёрдамида тўлиқ яратилган композицияларга қарши кескин чоралар кўрилишини эълон қилди. Янги сиёсатга кўра, бундай треклар энди платформада монетизация қилинмайди, яни уларнинг муаллифлари тингловлардан даромад ололмайдилар. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
ТИДАЛ раҳбарияти ушбу қарорни "табиий ижодкорликни ҳимоя қилиш" истаги билан изоҳлади. Компаниянинг ижрочи вице-президенти Тонй Гервино таъкидлашича, кўплаб фойдаланувчилар сунъий интеллект маҳсулотларини тинглашни истамасликларини билдиришган. Шу сабабли, платформа нафақат даромадни чеклайди, балки машҳур ижрочиларга тақлид қилувчи AI-трекларни автоматик ўчириш тизимини ҳам ишга туширади.
Ижодкорлар ҳуқуқи ва технологик тўсиқларЯнги қоидаларга кўра, 100 фоиз сунъий интеллект томонидан яратилган мусиқалар махсус "AI" белгиси билан тамғаланади. Бу тингловчиларга контентнинг келиб чиқишини аниқ билиш имконини беради. Энг муҳими, бундай треклар роялти йиға олмайди ва бевосита мухлисларга сотиш (директ-то-фан салес) функцияларидан маҳрум этилади. Бу чора платформадаги "жонли" санъаткорларнинг даромадларини ҳимоя қилишга қаратилган.
ixbt.com маълумотига кўра, ТИДАЛ бу борада ёлғиз эмас. Аввалроқ Spotify, Apple Мусик ва Деэзер каби гигантлар ҳам сунъий интеллект оқимига қарши ўз стратегияларини эълон қилган эди. Масалан, Деэзер платформаси ҳар куни юкланадиган янги мусиқаларнинг қарийб 44 фоизи сунъий интеллект маҳсулоти эканини маълум қилган. Бу кўрсаткич соҳадаги муаммонинг нақадар жиддий эканини кўрсатади.
Саноатдаги умумий тенденцияҲозирда йирик стриминг хизматлари AI мусиқасига турлича ёндашмоқда:
- Spotify: Спам-контентни фильтрлаш ва AI ёрдамида яратилган мусиқаларни махсус белгилаш тизимини жорий этган.
- Apple Мусик: Контентнинг шаффофлигини таъминлаш учун маркировка усулидан фойдаланмоқда.
- Деэзер: AI-трекларни тавсиялар ва таҳририят плейлистларидан бутунлай чиқариб ташламоқда.
Ўзбекистонлик ижодкорлар ва тингловчилар учун ҳам бу янгилик муҳим аҳамиятга эга. Глобал платформаларнинг бундай сиёсати маҳаллий санъаткорларнинг оригинал асарлари рақобатбардошлигини оширади ва интеллектуал мулк ҳимоясини кучайтиради. ТИДАЛ ушбу янги тартибни 2026-йил 15-июльдан бошлаб тўлиқ кучга киритишни режалаштирган.
Компания вакиллари ушбу ҳужжатни "тирик ҳужжат" деб аташмоқда, яни технологиялар ривожланиши билан қоидалар янада такомиллаштирилиши мумкин. Асосий мақсад — технологик тараққиётга қарши чиқиш эмас, балки инсон меҳнати ва ҳиссиётлари билан яратилган санъатнинг қадрини сақлаб қолишдир.
…