АҚШда энергия инқирози хавфи: Сунъий интеллект юксалиши ва янги чекловлар тўқнашуви

·18·Техно
АҚШда энергия инқирози хавфи: Сунъий интеллект юксалиши ва янги чекловлар тўқнашуви

АҚШнинг янги маъмурияти томонидан жорий этилаётган бюрократик тўсиқлар ва лицензиялаш жараёнларининг мураккаблашиши мамлакат энергия тизимига 92 гигаваттлик янги қувватлар қўшилишини хавф остида қолдирмоқда. Воод Маккензие консалтинг компанияси ҳисоботига кўра, бу ҳолат айниқса сунъий интеллект (AI) маълумотлар марказлари туфайли электр энергиясига бўлган талаб кескин ортаётган бир пайтда жиддий муаммоларни келтириб чиқариши мумкин. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Ҳозирнинг ўзида федерал ерларда режалаштирилган 7 гигаваттлик лойиҳалар бекор қилинган бўлса, қўшимча текширувлар яна 12 гигаваттлик федерал ва 80 гигаваттлик хусусий лойиҳаларнинг тўхтаб қолишига сабаб бўлиши кутилмоқда. Мазкур жараёнлар энергетика соҳасидаги 121 миллиард доллардан ортиқ инвестицияларни сўроқ остида қолдирмоқда. Бу эса глобал технологик пойгада етакчиликка интилаётган АҚШ иқтисодиёти учун кутилмаган зарба бўлиши мумкин.

AI ва энергия танқислиги муаммоси

Сўнгги йигирма йил ичида АҚШда электр энергиясига бўлган талаб деярли ўсмаган эди, бироқ ChatGPT ва бошқа йирик тил моделларининг оммалашиши вазиятни тубдан ўзгартирди. BloombergНEФ таҳлилчиларининг прогнозларига кўра, 2035-йилга бориб маълумотлар марказларининг энергия истеъмоли қарийб уч бараварга ошади. Бундай шароитда янги ишлаб чиқариш қувватларини тармоққа улашдаги ҳар қандай кечикиш тизимли инқирозга олиб келиши ҳеч гап эмас.

Вазиятнинг мураккаблиги шундаки, АҚШдаги энг йирик электр тармоқлари операторлари сўнгги тўрт йил давомида янги манбаларни тизимга улашни сезиларли даражада секинлаштирган. Бу эса Apple, Google ва Microsoft каби технологик гигантларни ўз маълумотлар марказлари учун мустақил электр станцияларини қуриш йўлларини излашга мажбур қилмоқда. Акс ҳолда, AI инфратузилмасининг кенгайиши энергия етишмовчилиги туфайли тўхтаб қолиши мумкин.

Қайта тикланувчи энергия нишон остида

Воод Маккензие маълумотларига кўра, 2025-йилда ишга туширилган янги қувватларнинг қарийб 90 фоизини қуёш, шамол ва энергия сақлаш тизимлари ташкил этган. Бироқ, АҚШ Ички ишлар вазири Доуг Бургум томонидан имзоланган янги фармойиш айнан қуёш ва шамол энергетикаси лойиҳаларини "экологик жиҳатдан зарарли" деб топиб, уларни чеклашни кўзда тутади. Бу эса яшил энергетика секторидаги ўсиш суръатларини пасайтириши тайин.

Қизиғи шундаки, Доуг Бургум аввалроқ Шимолий Дакота губернатори бўлган даврида шамол энергетикасини фаол қўллаб-қувватлаган ва 2030-йилга келиб штатни углерод нейтраллигига олиб чиқишни мақсад қилган эди. Эндиликда федерал даражадаги сиёсатнинг ўзгариши Орегон, Алабама, Миннесота ва Монтана каби штатлардаги йирик лойиҳаларнинг тақдирини мавҳумлаштирмоқда. Хусусан, хусусий ботқоқликлар яқинидаги қуёш станциялари ва ҳаво ҳудуди қоидаларига тўғри келмайдиган шамол фермалари энг кўп босимга учрамоқда.

Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, АҚШ энергетика сиёсатидаги бу бурилиш нафақат иқлим мақсадларига, балки мамлакатнинг технологик суверенитетига ҳам таъсир кўрсатиши мумкин. Сунъий интеллект даврида энергия — бу янги валюта, ва уни етказиб беришдаги бюрократик тўсиқлар глобал бозордаги рақобатбардошликни пасайтириши хавфини туғдиради.

АҚШЭнергетикаСунъий IntelлектВоод МаккензиеИқтисодиёт
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Дастурлашда янги давр: Cursor коди агентларини бошқариш учун мобил илова чиқардиДастурлашда янги давр: Cursor коди агентларини бошқариш учун мобил илова чиқардиБугун, 22:24Фарадай Футуре гибрид автомобиллар самарадорлигини оширувчи янги технологияни патентладиФарадай Футуре гибрид автомобиллар самарадорлигини оширувчи янги технологияни патентладиБугун, 22:22WhatsApp фойдаланувчиларга телефон рақамисиз мулоқот қилиш имконини берадиWhatsApp фойдаланувчиларга телефон рақамисиз мулоқот қилиш имконини берадиБугун, 22:00Сунъий интеллект адвокат ўрнини эгалламоқда: Британияда йирик суд ғалабаси қўлга киритилдиСунъий интеллект адвокат ўрнини эгалламоқда: Британияда йирик суд ғалабаси қўлга киритилдиБугун, 21:59АҚШ Олий суди рақамли махфийлик бўйича тарихий қарор қабул қилдиАҚШ Олий суди рақамли махфийлик бўйича тарихий қарор қабул қилдиБугун, 21:29ТИДАЛ сунъий интеллект яратган мусиқалардан даромад олишни тақиқладиТИДАЛ сунъий интеллект яратган мусиқалардан даромад олишни тақиқладиБугун, 21:24
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди