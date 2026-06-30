Европадаги аномал иссиқ: Греэ кондиционерлари бутунлай сотилиб кетди

·0·Техно
Европадаги аномал иссиқ: Греэ кондиционерлари бутунлай сотилиб кетди

Европа бўйлаб кузатилаётган мисли кўрилмаган иссиқ ҳарорат иқлим назорат қилиш ускуналарига бўлган талабни рекорд даражага кўтарди. Хитойнинг йирик ишлаб чиқарувчиси ҳисобланган Греэ Air Кондитионинг компанияси минтақадаги барча минтақавий савдо каналларида кондиционерлар захираси тўлиқ тугаганини маълум қилди. Бу ҳолат нафақат техника етишмовчилигини, балки сервис хизматларига бўлган босимни ҳам юзага келтирди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, Греэ компаниясининг хориждаги агентлари ҳозирда маҳаллий истеъмолчиларнинг совутиш тизимларига бўлган шошилинч эҳтиёжларини қондириш учун захираларни тўлдириш ва бозорга янги маҳсулотларни етказиб бериш устида бор кучи билан ишламоқда. Вазият шунчалик жиддийки, ҳатто техникани сотиб олган тақдирда ҳам, уни ўрнатиш учун навбат кутишга тўғри келмоқда.

Францияда ўрнатиш навбати август охиригача банд

Айниқса, Францияда кондиционер ўрнатиш хизматлари бўйича графиклар август ойининг охиригача тўлиб бўлган. Компания ҳисоботига кўра, жорий йилнинг дастлабки олти ойида Францияда кондиционерлар савдоси ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 50 фоизга ўсган. Бозор талаби эса кундан-кунга ортиб бормоқда, бу эса ишлаб чиқариш қувватларини максимал даражада ишлатишни талаб қилмоқда.

Греэ вакилларининг таъкидлашича, деворга ўрнатиладиган (сплит-тизим) кондиционерлар ўзининг энергия тежамкорлиги, шовқинсиз ишлаши ва чидамлилиги туфайли европалик харидорлар орасида энг машҳур маҳсулотга айланган. Ҳозирда ушбу турдаги жиҳозларга бўлган буюртмалар сони мавжуд таклифдан бир неча баробар ошиб кетган.

Осиё брендларининг устунлиги ва ноодатий ечимлар

Аномал иссиқ фонида иқлим техникасига бўлган талабнинг кескин ортиши Осиё ишлаб чиқарувчиларининг минтақадаги мавқеини янада мустаҳкамлади. Греэ билан бир қаторда Samsung Electronикс, Midea ва Mitsubishi Электрик каби гигантлар ҳам ўз савдо кўрсаткичларини сезиларли даражада яхшилаб олди. Европа бозорида Шарқ технологияларига бўлган ишонч юқорилигича қолмоқда.

Қизиқарли жиҳати шундаки, баъзи истеъмолчилар жазирамадан қутулиш учун ноодатий усуллардан фойдаланишга мажбур бўлмоқда. Масалан, ижтимоий тармоқларда тарқалган хабарларга кўра, бир автомобил эгаси ўзининг МГ русумли хитой электр мобилидан ётоқхонасини совутиш учун қувват манбаи сифатида фойдаланган. Бу каби ҳолатлар Европада энергетика ва совутиш тизимлари масаласи қанчалик долзарб бўлиб қолганини кўрсатади.

Ўзбекистон шароитида ҳам ёз ойларида кондиционерларга талаб ортиши кузатилса-да, Европадаги каби ўрнатиш хизматлари учун икки ойлик навбатлар ҳали шаклланмаган. Бироқ, глобал иқлим ўзгариши фонида энергия тежамкор технологияларга ўтиш барча минтақалар учун, жумладан Марказий Осиё учун ҳам муҳим стратегик йўналиш бўлиб қолмоқда.

ГреэКондиционерЕвропаТехнологияСавдо
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Lenovo мактаб ўқувчилари учун ўйинларсиз ва сунъий интеллектли смартфон тақдим этдиLenovo мактаб ўқувчилари учун ўйинларсиз ва сунъий интеллектли смартфон тақдим этдиБугун, 11:29ҲМД компанияси сенсорли панелга эга ноодатий тугмали телефон устида ишламоқдаҲМД компанияси сенсорли панелга эга ноодатий тугмали телефон устида ишламоқдаБугун, 10:22Apple тарихидаги энг йирик сизиб чиқиш: iPhone 18 Pro тафсилотлари дарқнетга тушдиApple тарихидаги энг йирик сизиб чиқиш: iPhone 18 Pro тафсилотлари дарқнетга тушдиБугун, 09:51Сунъий интеллект ва ишсизлик: Янги тадқиқот кутилмаган натижаларни кўрсатдиСунъий интеллект ва ишсизлик: Янги тадқиқот кутилмаган натижаларни кўрсатдиБугун, 09:21Meta инқилобий технологияни тақдим этди: Энди фикрларни жарроҳликсиз матнга айлантириш мумкинMeta инқилобий технологияни тақдим этди: Энди фикрларни жарроҳликсиз матнга айлантириш мумкинБугун, 09:20Base44 ўзининг сунъий интеллект моделини тақдим этди: Стартаплар мустақилликка интилмоқдаBase44 ўзининг сунъий интеллект моделини тақдим этди: Стартаплар мустақилликка интилмоқдаБугун, 07:50
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди