Европадаги аномал иссиқ: Греэ кондиционерлари бутунлай сотилиб кетди
Европа бўйлаб кузатилаётган мисли кўрилмаган иссиқ ҳарорат иқлим назорат қилиш ускуналарига бўлган талабни рекорд даражага кўтарди. Хитойнинг йирик ишлаб чиқарувчиси ҳисобланган Греэ Air Кондитионинг компанияси минтақадаги барча минтақавий савдо каналларида кондиционерлар захираси тўлиқ тугаганини маълум қилди. Бу ҳолат нафақат техника етишмовчилигини, балки сервис хизматларига бўлган босимни ҳам юзага келтирди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, Греэ компаниясининг хориждаги агентлари ҳозирда маҳаллий истеъмолчиларнинг совутиш тизимларига бўлган шошилинч эҳтиёжларини қондириш учун захираларни тўлдириш ва бозорга янги маҳсулотларни етказиб бериш устида бор кучи билан ишламоқда. Вазият шунчалик жиддийки, ҳатто техникани сотиб олган тақдирда ҳам, уни ўрнатиш учун навбат кутишга тўғри келмоқда.
Францияда ўрнатиш навбати август охиригача бандАйниқса, Францияда кондиционер ўрнатиш хизматлари бўйича графиклар август ойининг охиригача тўлиб бўлган. Компания ҳисоботига кўра, жорий йилнинг дастлабки олти ойида Францияда кондиционерлар савдоси ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 50 фоизга ўсган. Бозор талаби эса кундан-кунга ортиб бормоқда, бу эса ишлаб чиқариш қувватларини максимал даражада ишлатишни талаб қилмоқда.
Греэ вакилларининг таъкидлашича, деворга ўрнатиладиган (сплит-тизим) кондиционерлар ўзининг энергия тежамкорлиги, шовқинсиз ишлаши ва чидамлилиги туфайли европалик харидорлар орасида энг машҳур маҳсулотга айланган. Ҳозирда ушбу турдаги жиҳозларга бўлган буюртмалар сони мавжуд таклифдан бир неча баробар ошиб кетган.
Осиё брендларининг устунлиги ва ноодатий ечимларАномал иссиқ фонида иқлим техникасига бўлган талабнинг кескин ортиши Осиё ишлаб чиқарувчиларининг минтақадаги мавқеини янада мустаҳкамлади. Греэ билан бир қаторда Samsung Electronикс, Midea ва Mitsubishi Электрик каби гигантлар ҳам ўз савдо кўрсаткичларини сезиларли даражада яхшилаб олди. Европа бозорида Шарқ технологияларига бўлган ишонч юқорилигича қолмоқда.
Қизиқарли жиҳати шундаки, баъзи истеъмолчилар жазирамадан қутулиш учун ноодатий усуллардан фойдаланишга мажбур бўлмоқда. Масалан, ижтимоий тармоқларда тарқалган хабарларга кўра, бир автомобил эгаси ўзининг МГ русумли хитой электр мобилидан ётоқхонасини совутиш учун қувват манбаи сифатида фойдаланган. Бу каби ҳолатлар Европада энергетика ва совутиш тизимлари масаласи қанчалик долзарб бўлиб қолганини кўрсатади.
Ўзбекистон шароитида ҳам ёз ойларида кондиционерларга талаб ортиши кузатилса-да, Европадаги каби ўрнатиш хизматлари учун икки ойлик навбатлар ҳали шаклланмаган. Бироқ, глобал иқлим ўзгариши фонида энергия тежамкор технологияларга ўтиш барча минтақалар учун, жумладан Марказий Осиё учун ҳам муҳим стратегик йўналиш бўлиб қолмоқда.
…