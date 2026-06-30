Хитойда «сунъий Қуёш» учун улкан магнитлар синовдан ўтказилди

·0·Техно
Хитойда «сунъий Қуёш» учун улкан магнитлар синовдан ўтказилди

Хитойлик олимлар термоядровий энергетика соҳасида улкан бурилиш ясашга қодир бўлган дунёдаги энг йирик ўта ўтказувчан магнит тизимини муваффақиятли синовдан ўтказишди. Ушбу технология келажакда 100 миллион даража иссиқликка эга плазмани ушлаб туришга мўлжалланган бўлиб, инсониятни чексиз ва тоза энергия билан таъминлаш йўлидаги муҳим қадам ҳисобланади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Синхуа агентлиги хабарига кўра, Хитой Фанлар академияси Плазма физикаси институти мутахассислари КRAFТ (Компреҳенсиве Ресеарч Фасилитй фор Фусион Течнологй) тадқиқот мажмуасининг икки асосий элементи — тороидал ўта ўтказувчан магнит ва марказий соленоидни лойиҳалаш ҳамда текшириш ишларини якунладилар. Ушбу қурилмалар келажакдаги тижорий термоядровий электр станцияларининг асоси бўлиши кутилмоқда.

Техник кўрсаткичлар ва рекорд натижалар

Янги ишлаб чиқилган тороидал магнитнинг ўлчамлари ҳайратланарли: унинг узунлиги 21 метр, кенглиги 12 метр ва баландлиги 3,3 метрни ташкил этади. Оғирлиги 582 тоннага тенг бўлган ушбу ускуна халқаро ИТEР лойиҳасидаги ўхшаш элементдан 1,3 баравар каттароқдир. Энг муҳими, у тўплайдиган энергия захираси бўйича жаҳон аналогларидан қарийб уч баравар устунликка эга.

Синовлар давомида марказий соленоид ҳам ўзининг юқори чидамлилигини кўрсатди. Лойиҳа бўйича ишчи ток кучи 46,5 килоампер қилиб белгиланган бўлса-да, тизим 60 килоампергача бўлган юкламага бардош бера олди. Келажакда тўлиқ қувватли реактор 16 та шундай магнитдан фойдаланади ва уларнинг ҳар бири 100 килоампергача ток кучи билан ишлашга мўлжалланган.

Тўлиқ маҳаллий технологиялар

Институт раҳбари Сун Юнтаонинг таъкидлашича, тороидал магнитни яратиш учун олти йил вақт сарфланди. Энг эътиборли жиҳати шундаки, барча бутловчи қисмлар — махсус пўлатдан тортиб, изоляция материаллари ва ўта ўтказувчан симларгача тўлиқ Хитойнинг ўзида ишлаб чиқарилган. Бу эса мамлакатнинг юқори технологиялар соҳасида ташқи боғлиқликдан қутулаётганини англатади.

Термоядровий реакторлар Қуёш марказидаги жараёнларни ер шароитида такрорлашга асосланган. Унда ҳосил бўладиган плазма ҳарорати 100 миллион даражадан ошиб кетади. Бундай иссиқликка ҳеч қандай моддий жисм бардош бера олмагани сабабли, плазмани ҳавода ушлаб туриш учун ўта кучли магнит майдонлари талаб этилади. Хитойнинг ЭАСТ (Эхпериментал Адвансед Суперкондуктинг Токамак) лойиҳаси айнан шу сабабли «сунъий Қуёш» деб аталади.

Ушбу ютуқ нафақат Хитой, балки бутун дунё энергетикаси учун стратегик аҳамиятга эга. Агар олимлар термоядровий синтезни тўлиқ назоратга олсалар, инсоният экологияга зарар етказмайдиган ва деярли тугамайдиган энергия манбаига эга бўлади. Ҳозирги синовлар эса ушбу орзунинг ҳақиқатга айланиши узоқ эмаслигини кўрсатмоқда.

ХитойТехнологияТермоядровий РеакторСунъий ҚуёшЭнергетика
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

OnePlus 8000 мА/соат сиғимли аккумуляторга эга ҳамёнбоп Н6 смартфонини тақдим этдиOnePlus 8000 мА/соат сиғимли аккумуляторга эга ҳамёнбоп Н6 смартфонини тақдим этдиБугун, 17:51Gmail фойдаланувчилари хавф остида: Хакерлар корпоратив почтага яширин йўл топишдиGmail фойдаланувчилари хавф остида: Хакерлар корпоратив почтага яширин йўл топишдиБугун, 17:21Xiaomi мушакларни иситиш функциясига эга янги массажёрини тақдим этдиXiaomi мушакларни иситиш функциясига эга янги массажёрини тақдим этдиБугун, 16:53GTA VI чиқиши муносабати билан дунё бўйлаб компаниялар ходимларга дам олиш куни берадиGTA VI чиқиши муносабати билан дунё бўйлаб компаниялар ходимларга дам олиш куни берадиБугун, 16:21Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгачаХитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгачаБугун, 15:59Ўзбекистонда биринчи суперкомпьютер ишга туширилдиЎзбекистонда биринчи суперкомпьютер ишга туширилдиБугун, 15:29
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди