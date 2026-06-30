Wildberries қимматбаҳо смартфонлар учун ИМEИ-текширув тизимини жорий этмоқда

·25·Техно
Wildberries қимматбаҳо смартфонлар учун ИМEИ-текширув тизимини жорий этмоқда

Россиянинг энг йирик маркетплейси ҳисобланган Wildberries платформаси электроника савдосида хавфсизликни таъминлаш ва харидорларни фирибгарликдан ҳимоя қилиш мақсадида янги тартибни жорий этмоқда. 1-июльдан бошлаб компаниянинг барча буюртма бериш пунктларида (ПВЗ) қимматбаҳо смартфонларнинг ИМEИ кодларини текшириш тизими ишга туширилади. Бу чора биринчи навбатда қурилмаларнинг алмаштириб қўйилиши ёки сохта маҳсулот етказиб берилишининг олдини олишга хизмат қилади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Wildberries ва Русс бирлашган компанияси матбуот хизмати хабарига кўра, янги қоида нархи 40 минг рублдан юқори бўлган Apple ва Samsung смартфонларига тааллуқлидир. ИМEИ (Интернатионал Мобиле Эқуипмент Идентитй) — бу ҳар бир мобил қурилмага ишлаб чиқарувчи томонидан бериладиган 15 хонали ноёб идентификация рақами бўлиб, у гаджетнинг ўзига хослигини кафолатлайди. Ушбу рақамларни солиштириш орқали харидор айнан ўзи буюртма қилган оригинал маҳсулотни олаётганига ишонч ҳосил қилиши мумкин.

Харидорлар учун янги имкониятлар

Янги тартибга кўра, мижоз буюртмани қабул қилиб олиш жараёнида пункт менежеридан смартфоннинг ИМEИ кодини текшириб беришни сўраш ҳуқуқига эга бўлади. Текширув маҳсулот қадоғидаги рақамни қурилманинг ички тизимидаги рақам билан солиштириш орқали амалга оширилади. Муҳими шундаки, смартфонни фаоллаштирмасдан туриб ҳам унинг халқаро идентификация рақамини аниқлаш имконияти мавжуд.

Агарда қадоқдаги ва қурилмадаги ИМEИ рақамлари бир-бирига мос келмаса, харидор маҳсулотни қабул қилишдан дарҳол воз кечиши мумкин. Wildberries қоидаларига кўра, бундай ҳолатда мижоз ҳатто маҳсулот қадоғини очиб бўлган бўлса ҳам, товар қайтариб олинади ва маблағ харидорга қайтарилади. Бу қоида маркетплейсдаги сотувчилар ва харидорлар ўртасидаги ишончни мустаҳкамлашга қаратилган.

Қайтариш жараёнидаги назорат

ИМEИ кодини текшириш нафақат маҳсулотни топширишда, балки уни қайтариш (возврат) жараёнида ҳам мажбурий этиб белгиланмоқда. Бу чора сотувчиларни ҳимоя қилиш учун ўйлаб топилган. Баъзи ҳолларда виждонсиз харидорлар оригинал қурилмани олиб, унинг ўрнига носоз ёки эски моделни қайтариб беришга уринишлари кузатилади. Эндиликда бундай фирибгарликларга чек қўйилади.

Ўзбекистонлик фойдаланувчилар учун ҳам Wildberries платформаси фаол ривожланаётганини ҳисобга олсак, бундай хавфсизлик чораларининг қўшни бўлган Россия бозорида жорий этилиши келажакда минтақавий хизмат кўрсатиш сифатига ҳам ижобий таъсир кўрсатиши мумкин. Ҳозирча ушбу янгилик фақат Россия ҳудудидаги пунктлар учун амал қилади, бироқ компания хавфсизлик стандартларини барча ҳудудларда бирдек такомиллаштириб бормоқда.

Мутахассисларнинг фикрича, Apple ва Samsung каби брендларнинг қимматбаҳо моделлари кўпинча фирибгарлар нишонига айланади. Ixbt.com маълумотига кўра, ИМEИ текшируви каби техник ечимлар маркетплейслардаги низоли вазиятларни 30-40 фоизга камайтириши кутилмоқда. Бу эса онлайн савдо гигантининг нуфузини оширишга хизмат қилади.

WildberriesСмартфонAppleSamsungИМEИ
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Протон Лумо 2.0: Махфийликка йўналтирилган сунъий интеллект янада кучайдиПротон Лумо 2.0: Махфийликка йўналтирилган сунъий интеллект янада кучайдиБугун, 19:25Elon Musk Neuralink лойиҳаси инсон ва сунъий интеллект симбиози учун нега муҳимлигини тушунтирдиElon Musk Neuralink лойиҳаси инсон ва сунъий интеллект симбиози учун нега муҳимлигини тушунтирдиБугун, 19:25Хитойда «сунъий Қуёш» учун улкан магнитлар синовдан ўтказилдиХитойда «сунъий Қуёш» учун улкан магнитлар синовдан ўтказилдиБугун, 18:20OnePlus 8000 мА/соат сиғимли аккумуляторга эга ҳамёнбоп Н6 смартфонини тақдим этдиOnePlus 8000 мА/соат сиғимли аккумуляторга эга ҳамёнбоп Н6 смартфонини тақдим этдиБугун, 17:51Gmail фойдаланувчилари хавф остида: Хакерлар корпоратив почтага яширин йўл топишдиGmail фойдаланувчилари хавф остида: Хакерлар корпоратив почтага яширин йўл топишдиБугун, 17:21Xiaomi мушакларни иситиш функциясига эга янги массажёрини тақдим этдиXiaomi мушакларни иситиш функциясига эга янги массажёрини тақдим этдиБугун, 16:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди