Wildberries қимматбаҳо смартфонлар учун ИМEИ-текширув тизимини жорий этмоқда
Россиянинг энг йирик маркетплейси ҳисобланган Wildberries платформаси электроника савдосида хавфсизликни таъминлаш ва харидорларни фирибгарликдан ҳимоя қилиш мақсадида янги тартибни жорий этмоқда. 1-июльдан бошлаб компаниянинг барча буюртма бериш пунктларида (ПВЗ) қимматбаҳо смартфонларнинг ИМEИ кодларини текшириш тизими ишга туширилади. Бу чора биринчи навбатда қурилмаларнинг алмаштириб қўйилиши ёки сохта маҳсулот етказиб берилишининг олдини олишга хизмат қилади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Wildberries ва Русс бирлашган компанияси матбуот хизмати хабарига кўра, янги қоида нархи 40 минг рублдан юқори бўлган Apple ва Samsung смартфонларига тааллуқлидир. ИМEИ (Интернатионал Мобиле Эқуипмент Идентитй) — бу ҳар бир мобил қурилмага ишлаб чиқарувчи томонидан бериладиган 15 хонали ноёб идентификация рақами бўлиб, у гаджетнинг ўзига хослигини кафолатлайди. Ушбу рақамларни солиштириш орқали харидор айнан ўзи буюртма қилган оригинал маҳсулотни олаётганига ишонч ҳосил қилиши мумкин.
Харидорлар учун янги имкониятларЯнги тартибга кўра, мижоз буюртмани қабул қилиб олиш жараёнида пункт менежеридан смартфоннинг ИМEИ кодини текшириб беришни сўраш ҳуқуқига эга бўлади. Текширув маҳсулот қадоғидаги рақамни қурилманинг ички тизимидаги рақам билан солиштириш орқали амалга оширилади. Муҳими шундаки, смартфонни фаоллаштирмасдан туриб ҳам унинг халқаро идентификация рақамини аниқлаш имконияти мавжуд.
Агарда қадоқдаги ва қурилмадаги ИМEИ рақамлари бир-бирига мос келмаса, харидор маҳсулотни қабул қилишдан дарҳол воз кечиши мумкин. Wildberries қоидаларига кўра, бундай ҳолатда мижоз ҳатто маҳсулот қадоғини очиб бўлган бўлса ҳам, товар қайтариб олинади ва маблағ харидорга қайтарилади. Бу қоида маркетплейсдаги сотувчилар ва харидорлар ўртасидаги ишончни мустаҳкамлашга қаратилган.
Қайтариш жараёнидаги назоратИМEИ кодини текшириш нафақат маҳсулотни топширишда, балки уни қайтариш (возврат) жараёнида ҳам мажбурий этиб белгиланмоқда. Бу чора сотувчиларни ҳимоя қилиш учун ўйлаб топилган. Баъзи ҳолларда виждонсиз харидорлар оригинал қурилмани олиб, унинг ўрнига носоз ёки эски моделни қайтариб беришга уринишлари кузатилади. Эндиликда бундай фирибгарликларга чек қўйилади.
Ўзбекистонлик фойдаланувчилар учун ҳам Wildberries платформаси фаол ривожланаётганини ҳисобга олсак, бундай хавфсизлик чораларининг қўшни бўлган Россия бозорида жорий этилиши келажакда минтақавий хизмат кўрсатиш сифатига ҳам ижобий таъсир кўрсатиши мумкин. Ҳозирча ушбу янгилик фақат Россия ҳудудидаги пунктлар учун амал қилади, бироқ компания хавфсизлик стандартларини барча ҳудудларда бирдек такомиллаштириб бормоқда.
Мутахассисларнинг фикрича, Apple ва Samsung каби брендларнинг қимматбаҳо моделлари кўпинча фирибгарлар нишонига айланади. Ixbt.com маълумотига кўра, ИМEИ текшируви каби техник ечимлар маркетплейслардаги низоли вазиятларни 30-40 фоизга камайтириши кутилмоқда. Бу эса онлайн савдо гигантининг нуфузини оширишга хизмат қилади.
…