Yandex Браузер видео таржимаси имкониятларини кенгайтирди: энди яна 7 та тил қўшилди
Сунъий интеллект технологиялари жадал ривожланаётган даврда контентни она тилида истеъмол қилиш имкониятлари янги босқичга кўтарилмоқда. Yandex Браузер жамоаси видеоларни реал вақт режимида таржима қилиш функциясини сезиларли даражада кенгайтирди. Эндиликда фойдаланувчилар нафақат инглиз тилидаги, балки дунёнинг яна етти йирик тилидаги видеоларни рус тилидаги овозли таржима билан томоша қилишлари мумкин. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги янгиланишга кўра, рўйхатга италян, испан, француз, хитой, япон, корейс ва немис тиллари қўшилди. Бу ўзгариш ўзбекистонлик фойдаланувчилар учун ҳам муҳим аҳамиятга эга, чунки кўплаб техник қўлланмалар, таълимий материаллар ва кўнгилочар контентлар айнан шу тилларда яратилади. Эндиликда тил билмаслик тўсиғи YouTube ёки бошқа платформалардаги видеоларни тушунишга халақит бермайди.
ixbt.com маълумотига кўра, ушбу технологиянинг ўзига хослиги шундаки, нейротармоқ шунчаки матнни ўқиб бермайди, балки кадр ортидаги овозни оригиналга максимал даражада яқинлаштиради. Тизим видеодаги сўзловчининг овоз тембри, нутқ ритми ва интонациясини таҳлил қилиб, худди ўша ҳиссиётларни сақлаб қолган ҳолда таржима қилинган вариантни тақдим этади. Бу эса томошабинга видеонинг асл атмосферасини ҳис қилиш имконини беради.
Нейротармоқлар ва фойдаланувчилар фаоллигиКомпания тақдим этган статистикага кўра, видеоларни таржима қилиш функцияси оммалашиб бормоқда. Ҳозирда ҳар ойда ўртача 1,7 миллион киши ушбу хизматдан фойдаланади. Шуниси эътиборлики, уларнинг бир миллиондан ортиғи айнан нейротармоқ томонидан яратилган "жонли" овозли таржимани афзал кўрмоқда. Бу сунъий интеллектнинг инсон нутқини қайта ишлашдаги ютуқларидан далолат беради.
Янги имконият нафақат YouTube платформасида, балки Yandex қидирув тизими, VK Видео, Дзен ва Рутубе каби ресурсларда ҳам ишлайди. Фойдаланувчи видеони ёққанида браузернинг медиа-панелида таржима қилиш тугмаси пайдо бўлади ва уни бир марта босиш орқали жараённи фаоллаштириш мумкин. Бу, айниқса, хорижий тиллардаги дарсликлар ва маҳсулот шарҳларини кўрадиганлар учун жуда қулай.
Технологик нуқтаи назардан, бу каби ечимлар глобал ахборот маконини янада очиқроқ қилади. Гарчи ҳозирча таржима рус тилига амалга оширилаётган бўлса-да, минтақамиздаги кўп тилли фойдаланувчилар учун бу хорижий манбалардан маълумот олишнинг энг тезкор ва сифатли усулларидан бири бўлиб қолмоқда. Келажакда нейротармоқлар бошқа тилларни ҳам, жумладан, туркий тиллар гуруҳини ҳам қамраб олиши кутилмоқда.
…