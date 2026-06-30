Yandex Браузер видео таржимаси имкониятларини кенгайтирди: энди яна 7 та тил қўшилди

·0·Техно
Yandex Браузер видео таржимаси имкониятларини кенгайтирди: энди яна 7 та тил қўшилди

Сунъий интеллект технологиялари жадал ривожланаётган даврда контентни она тилида истеъмол қилиш имкониятлари янги босқичга кўтарилмоқда. Yandex Браузер жамоаси видеоларни реал вақт режимида таржима қилиш функциясини сезиларли даражада кенгайтирди. Эндиликда фойдаланувчилар нафақат инглиз тилидаги, балки дунёнинг яна етти йирик тилидаги видеоларни рус тилидаги овозли таржима билан томоша қилишлари мумкин. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги янгиланишга кўра, рўйхатга италян, испан, француз, хитой, япон, корейс ва немис тиллари қўшилди. Бу ўзгариш ўзбекистонлик фойдаланувчилар учун ҳам муҳим аҳамиятга эга, чунки кўплаб техник қўлланмалар, таълимий материаллар ва кўнгилочар контентлар айнан шу тилларда яратилади. Эндиликда тил билмаслик тўсиғи YouTube ёки бошқа платформалардаги видеоларни тушунишга халақит бермайди.

ixbt.com маълумотига кўра, ушбу технологиянинг ўзига хослиги шундаки, нейротармоқ шунчаки матнни ўқиб бермайди, балки кадр ортидаги овозни оригиналга максимал даражада яқинлаштиради. Тизим видеодаги сўзловчининг овоз тембри, нутқ ритми ва интонациясини таҳлил қилиб, худди ўша ҳиссиётларни сақлаб қолган ҳолда таржима қилинган вариантни тақдим этади. Бу эса томошабинга видеонинг асл атмосферасини ҳис қилиш имконини беради.

Нейротармоқлар ва фойдаланувчилар фаоллиги

Компания тақдим этган статистикага кўра, видеоларни таржима қилиш функцияси оммалашиб бормоқда. Ҳозирда ҳар ойда ўртача 1,7 миллион киши ушбу хизматдан фойдаланади. Шуниси эътиборлики, уларнинг бир миллиондан ортиғи айнан нейротармоқ томонидан яратилган "жонли" овозли таржимани афзал кўрмоқда. Бу сунъий интеллектнинг инсон нутқини қайта ишлашдаги ютуқларидан далолат беради.

Янги имконият нафақат YouTube платформасида, балки Yandex қидирув тизими, VK Видео, Дзен ва Рутубе каби ресурсларда ҳам ишлайди. Фойдаланувчи видеони ёққанида браузернинг медиа-панелида таржима қилиш тугмаси пайдо бўлади ва уни бир марта босиш орқали жараённи фаоллаштириш мумкин. Бу, айниқса, хорижий тиллардаги дарсликлар ва маҳсулот шарҳларини кўрадиганлар учун жуда қулай.

Технологик нуқтаи назардан, бу каби ечимлар глобал ахборот маконини янада очиқроқ қилади. Гарчи ҳозирча таржима рус тилига амалга оширилаётган бўлса-да, минтақамиздаги кўп тилли фойдаланувчилар учун бу хорижий манбалардан маълумот олишнинг энг тезкор ва сифатли усулларидан бири бўлиб қолмоқда. Келажакда нейротармоқлар бошқа тилларни ҳам, жумладан, туркий тиллар гуруҳини ҳам қамраб олиши кутилмоқда.

YandexБраузерСунъий IntelлектТехнологияYouTube
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Протон Лумо 2.0: Махфийликка йўналтирилган сунъий интеллект янада кучайдиПротон Лумо 2.0: Махфийликка йўналтирилган сунъий интеллект янада кучайдиБугун, 19:25Elon Musk Neuralink лойиҳаси инсон ва сунъий интеллект симбиози учун нега муҳимлигини тушунтирдиElon Musk Neuralink лойиҳаси инсон ва сунъий интеллект симбиози учун нега муҳимлигини тушунтирдиБугун, 19:25Wildberries қимматбаҳо смартфонлар учун ИМEИ-текширув тизимини жорий этмоқдаWildberries қимматбаҳо смартфонлар учун ИМEИ-текширув тизимини жорий этмоқдаБугун, 18:59Хитойда «сунъий Қуёш» учун улкан магнитлар синовдан ўтказилдиХитойда «сунъий Қуёш» учун улкан магнитлар синовдан ўтказилдиБугун, 18:20OnePlus 8000 мА/соат сиғимли аккумуляторга эга ҳамёнбоп Н6 смартфонини тақдим этдиOnePlus 8000 мА/соат сиғимли аккумуляторга эга ҳамёнбоп Н6 смартфонини тақдим этдиБугун, 17:51Gmail фойдаланувчилари хавф остида: Хакерлар корпоратив почтага яширин йўл топишдиGmail фойдаланувчилари хавф остида: Хакерлар корпоратив почтага яширин йўл топишдиБугун, 17:21
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди