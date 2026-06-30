Хитой Ер учун хавфли бўлган астероидлардан ҳимоя тизимини яратмоқда

·24·Техно
Хитой Ер учун хавфли бўлган астероидлардан ҳимоя тизимини яратмоқда

Хитой Миллий космик бошқармаси (КNSA) Ер яқинидаги астероидларни биргаликда мониторинг қилиш ва улардан ҳимояланишнинг янги тизими устида иш бошлаганини эълон қилди. Халқаро астероид куни муносабати билан тақдим этилган ушбу лойиҳа коинот ва ер усти воситаларидан фойдаланган ҳолда, сайёрамизга таҳдид солиши мумкин бўлган осмон жисмларини эрта аниқлаш ва уларнинг зарбасидан ҳимояланишга хизмат қилади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ушбу тизим нафақат кузатиш, балки потенциал хавфли объектларни зарарсизлантириш чораларини ҳам ўз ичига олади. Мутахассисларнинг фикрича, коинотдан келадиган хавфларни олдиндан билиш ва уларга қарши технологик ечимлар тайёрлаш инсоният хавфсизлиги учун стратегик аҳамиятга эга. Хитой бу борада ўзининг энг илғор технологияларини ишга солишни режалаштирмоқда.

Астероидларни йўқ қилиш усуллари

Агар келажакда Ер билан тўқнашиши мумкин бўлган хавфли астероид аниқланса, уни бартараф этиш учун икки хил асосий услубдан фойдаланилади. Биринчиси — кинетик таъсир усули бўлиб, у юқори тезликда ҳаракатланувчи аппарат ёрдамида астероидга зарба бериш ва унинг орбитасини ўзгартиришни кўзда тутади. Бу усул ҳозирда энг самарали ва амалиётда синаб кўришга яқин технология ҳисобланади.

Иккинчи усул эса узоқ муддатли ва доимий итариш кучига асосланган. Бунда гравитацион тортишиш ёки лазерли абляция (лазер ёрдамида сиртни буғлатиш) орқали осмон жисмининг траекторияси аста-секин четга сурилади. Бу усул астероид Ерга етиб келишига ҳали кўп вақт бўлган ҳолатларда қўлланилиши режалаштирилган.

ixbt.com маълумотига кўра, 2024-йилнинг июн ҳолатига кўра, дунё бўйлаб 40 000 дан ортиқ Ер яқинидаги астероидлар аниқланган ва рақамланган. Ҳозирги вақтда олимлар Ер билан тўқнашиши аниқ бўлган йирик объектни топишмаган, бироқ кузатув доирасидан ташқарида қолаётган кичик ҳажмдаги жисмлар сони ҳали ҳам жуда кўп.

Таъкидлаш жоизки, сўнгги йилларда янги йирик астероидларни кашф этиш жараёни деярли тўхтаган, чунки асосий хавфли объектлар аллақачон рўйхатга олинган. Бироқ, Хитой томонидан ишлаб чиқилаётган янги тизим айнан кичик ва ўрта ҳажмдаги, кутилмаган йўналишдан келиши мумкин бўлган тошларни назорат қилишга қаратилгани билан аҳамиятлидир. Бу каби лойиҳалар глобал космик хавфсизлик борасида халқаро ҳамкорлик учун янги эшикларни очиши кутилмоқда.

ХитойКоинотАстероидКNSAТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Tesla Остинда рул ва педалсиз Кйберкаб роботаксиларини синовдан ўтказишни бошладиTesla Остинда рул ва педалсиз Кйберкаб роботаксиларини синовдан ўтказишни бошладиБугун, 20:59Asus компанияси Wi-Fi 7 стандартидаги янги РОГ Октопус 7 роутерини тақдим этдиAsus компанияси Wi-Fi 7 стандартидаги янги РОГ Октопус 7 роутерини тақдим этдиБугун, 20:55Риверсиде платформаси сунъий интеллект ёрдамида подкастларни ахборотномага айлантирадиРиверсиде платформаси сунъий интеллект ёрдамида подкастларни ахборотномага айлантирадиБугун, 20:55Арктурус стартапи электр тармоқларидаги йўқотишларни икки бараварга қисқартирмоқчиАрктурус стартапи электр тармоқларидаги йўқотишларни икки бараварга қисқартирмоқчиБугун, 20:28Х платформаси сунъий интеллект воситалари учун янги имкониятларни тақдим этдиХ платформаси сунъий интеллект воситалари учун янги имкониятларни тақдим этдиБугун, 20:26Yandex Браузер видео таржимаси имкониятларини кенгайтирди: энди яна 7 та тил қўшилдиYandex Браузер видео таржимаси имкониятларини кенгайтирди: энди яна 7 та тил қўшилдиБугун, 19:51
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди