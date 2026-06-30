Хитой Ер учун хавфли бўлган астероидлардан ҳимоя тизимини яратмоқда
Хитой Миллий космик бошқармаси (КNSA) Ер яқинидаги астероидларни биргаликда мониторинг қилиш ва улардан ҳимояланишнинг янги тизими устида иш бошлаганини эълон қилди. Халқаро астероид куни муносабати билан тақдим этилган ушбу лойиҳа коинот ва ер усти воситаларидан фойдаланган ҳолда, сайёрамизга таҳдид солиши мумкин бўлган осмон жисмларини эрта аниқлаш ва уларнинг зарбасидан ҳимояланишга хизмат қилади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ушбу тизим нафақат кузатиш, балки потенциал хавфли объектларни зарарсизлантириш чораларини ҳам ўз ичига олади. Мутахассисларнинг фикрича, коинотдан келадиган хавфларни олдиндан билиш ва уларга қарши технологик ечимлар тайёрлаш инсоният хавфсизлиги учун стратегик аҳамиятга эга. Хитой бу борада ўзининг энг илғор технологияларини ишга солишни режалаштирмоқда.
Астероидларни йўқ қилиш усуллариАгар келажакда Ер билан тўқнашиши мумкин бўлган хавфли астероид аниқланса, уни бартараф этиш учун икки хил асосий услубдан фойдаланилади. Биринчиси — кинетик таъсир усули бўлиб, у юқори тезликда ҳаракатланувчи аппарат ёрдамида астероидга зарба бериш ва унинг орбитасини ўзгартиришни кўзда тутади. Бу усул ҳозирда энг самарали ва амалиётда синаб кўришга яқин технология ҳисобланади.
Иккинчи усул эса узоқ муддатли ва доимий итариш кучига асосланган. Бунда гравитацион тортишиш ёки лазерли абляция (лазер ёрдамида сиртни буғлатиш) орқали осмон жисмининг траекторияси аста-секин четга сурилади. Бу усул астероид Ерга етиб келишига ҳали кўп вақт бўлган ҳолатларда қўлланилиши режалаштирилган.
ixbt.com маълумотига кўра, 2024-йилнинг июн ҳолатига кўра, дунё бўйлаб 40 000 дан ортиқ Ер яқинидаги астероидлар аниқланган ва рақамланган. Ҳозирги вақтда олимлар Ер билан тўқнашиши аниқ бўлган йирик объектни топишмаган, бироқ кузатув доирасидан ташқарида қолаётган кичик ҳажмдаги жисмлар сони ҳали ҳам жуда кўп.
Таъкидлаш жоизки, сўнгги йилларда янги йирик астероидларни кашф этиш жараёни деярли тўхтаган, чунки асосий хавфли объектлар аллақачон рўйхатга олинган. Бироқ, Хитой томонидан ишлаб чиқилаётган янги тизим айнан кичик ва ўрта ҳажмдаги, кутилмаган йўналишдан келиши мумкин бўлган тошларни назорат қилишга қаратилгани билан аҳамиятлидир. Бу каби лойиҳалар глобал космик хавфсизлик борасида халқаро ҳамкорлик учун янги эшикларни очиши кутилмоқда.
…