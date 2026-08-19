Google сентябрь ойида янги турдаги Android-ноутбукларни тақдим этади

·0·Техно
Google сентябрь ойида янги турдаги Android-ноутбукларни тақдим этади

Google компанияси жорий йилнинг 15-сентябрь куни кенг кўламли тақдимот ўтказишни режалаштирмоқда. Мазкур тадбирда эътибор марказида Googleбоок деб номланган янги авлод ноутбуклари туради. ixbt.com маълумотига кўра, гарчи ушбу қурилмалар расман шу йилнинг май ойида эълон қилинган бўлса-да, уларнинг бозорга чиқиш санаси ва техник жиҳатлари сир сақланиб келинаётган эди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Бўлажак тақдимот доирасида қидирув гиганти қурилмаларнинг ўзи ҳақида ҳам, уларни ишлаб чиқаришда кўмаклашувчи ҳамкорлар борасида ҳам батафсил маълумот бериши кутилмоқда. Шунингдек, ноутбукларни бошқарадиган махсус операцион тизим имкониятлари ҳам очиб берилади. Мутахассислар ушбу тақдимотга катта қизиқиш билан қарамоқда, чунки Google мазкур йўналишда тубдан янги ёндашувларни қўллаган.

Android ва сунъий интеллект уйғунлиги

Янги синфдаги ноутбукларнинг асосий ўзига хослиги шундаки, уларнинг дастурий таъминоти Gemini Intelligence сунъий интеллект тизими билан чуқур интеграция қилинган Android платформасига асосланади. Компания нафақат мобил операцион тизим имкониятларини компьютерларга мослаштирди, балки курсорни бошқариш мантиқини ҳам нолдан қайта ишлаб чиқди.

Тарқатилган расмий таклифномаларга кўра, тадбирга таклиф этилган оммавий ахборот воситалари вакиллари нафақат янги қурилмаларни суратга олиш ва видеога тушириш, балки уларни шахсан синовдан ўтказиш имкониятига ҳам эга бўладилар. Бу эса тақдим этилаётган маҳсулотлар тайёр ҳолатда эканидан далолат беради.

Acer, Asus ва бошқа гигантлар иштироки

Googleбоок лойиҳасида дунёнинг етакчи компьютер ишлаб чиқарувчилари иштирок этмоқда. Хусусан, тақдимотда ўз қурилмаларини намойиш этиши кутилаётган компаниялар қаторига қуйидагилар киради:

  • Acer
  • Asus
  • Dell
  • HP
  • Lenovo
Ушбу брендлар ўзига хос дизайн ва имкониятларга эга моделларни тақдим этиши кутилмоқда.

Мутахассисларнинг таъкидлашича, ушбу янги тоифадаги ноутбуклар Chromebook қурилмаларининг ўрнини эгалламайди ва уларнинг тўғридан-тўғри рақобатчиси ҳисобланмайди. Аксинча, Googleбоок моделлари юқорироқ нарх сегментига мўлжалланган бўлиб, бошқачароқ фойдаланувчилар аудиториясига мўлжалланган ҳолда бозорга чиқарилади. 15-сентябрдаги тадбир барча қизиқтирган саволларга тўлиқ жавоб бериши кутилмоқда.

GoogleAndroidGoogleбоокGeminiНоутбуклар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Xiaomi мушуклар учун 90 кун ишлайдиган ақлли сув мосламасини чиқардиXiaomi мушуклар учун 90 кун ишлайдиган ақлли сув мосламасини чиқардиБугун, 15:28SpaceX 2026-йилда ўзининг юбилей юзинчи космик учишини амалга оширдиSpaceX 2026-йилда ўзининг юбилей юзинчи космик учишини амалга оширдиБугун, 13:23NASA Falcon 9 ракетаси қулаган ой кратери суратини эълон қилдиNASA Falcon 9 ракетаси қулаган ой кратери суратини эълон қилдиБугун, 12:23Elon Musk Goldman Sachsнинг космик иқтисодиёт прогнозига қўшилмадиElon Musk Goldman Sachsнинг космик иқтисодиёт прогнозига қўшилмадиБугун, 11:58HarmonyOS 6 операцион тизими 80 миллиондан ортиқ қурилмага ўрнатилдиHarmonyOS 6 операцион тизими 80 миллиондан ортиқ қурилмага ўрнатилдиБугун, 11:23Honor дунёдаги биринчи 2-нм чипли букланувчи телефонни тайёрламоқдаHonor дунёдаги биринчи 2-нм чипли букланувчи телефонни тайёрламоқдаБугун, 10:52
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди