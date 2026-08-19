Google сентябрь ойида янги турдаги Android-ноутбукларни тақдим этади
Google компанияси жорий йилнинг 15-сентябрь куни кенг кўламли тақдимот ўтказишни режалаштирмоқда. Мазкур тадбирда эътибор марказида Googleбоок деб номланган янги авлод ноутбуклари туради. ixbt.com маълумотига кўра, гарчи ушбу қурилмалар расман шу йилнинг май ойида эълон қилинган бўлса-да, уларнинг бозорга чиқиш санаси ва техник жиҳатлари сир сақланиб келинаётган эди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Бўлажак тақдимот доирасида қидирув гиганти қурилмаларнинг ўзи ҳақида ҳам, уларни ишлаб чиқаришда кўмаклашувчи ҳамкорлар борасида ҳам батафсил маълумот бериши кутилмоқда. Шунингдек, ноутбукларни бошқарадиган махсус операцион тизим имкониятлари ҳам очиб берилади. Мутахассислар ушбу тақдимотга катта қизиқиш билан қарамоқда, чунки Google мазкур йўналишда тубдан янги ёндашувларни қўллаган.
Android ва сунъий интеллект уйғунлигиЯнги синфдаги ноутбукларнинг асосий ўзига хослиги шундаки, уларнинг дастурий таъминоти Gemini Intelligence сунъий интеллект тизими билан чуқур интеграция қилинган Android платформасига асосланади. Компания нафақат мобил операцион тизим имкониятларини компьютерларга мослаштирди, балки курсорни бошқариш мантиқини ҳам нолдан қайта ишлаб чиқди.
Тарқатилган расмий таклифномаларга кўра, тадбирга таклиф этилган оммавий ахборот воситалари вакиллари нафақат янги қурилмаларни суратга олиш ва видеога тушириш, балки уларни шахсан синовдан ўтказиш имкониятига ҳам эга бўладилар. Бу эса тақдим этилаётган маҳсулотлар тайёр ҳолатда эканидан далолат беради.
Acer, Asus ва бошқа гигантлар иштирокиGoogleбоок лойиҳасида дунёнинг етакчи компьютер ишлаб чиқарувчилари иштирок этмоқда. Хусусан, тақдимотда ўз қурилмаларини намойиш этиши кутилаётган компаниялар қаторига қуйидагилар киради:
- Acer
- Asus
- Dell
- HP
- Lenovo
Мутахассисларнинг таъкидлашича, ушбу янги тоифадаги ноутбуклар Chromebook қурилмаларининг ўрнини эгалламайди ва уларнинг тўғридан-тўғри рақобатчиси ҳисобланмайди. Аксинча, Googleбоок моделлари юқорироқ нарх сегментига мўлжалланган бўлиб, бошқачароқ фойдаланувчилар аудиториясига мўлжалланган ҳолда бозорга чиқарилади. 15-сентябрдаги тадбир барча қизиқтирган саволларга тўлиқ жавоб бериши кутилмоқда.
…