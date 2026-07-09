Труекаллер ва Ҳиндистон регулятори ўртасида низо: Спамга қарши кураш кимнинг фойдасига?

·0·Техно
Труекаллер ва Ҳиндистон регулятори ўртасида низо: Спамга қарши кураш кимнинг фойдасига?

Дунёга машҳур Труекаллер сервиси ўзининг энг йирик бозори ҳисобланган Ҳиндистонда маҳаллий телекоммуникация регулятори (ТРАИ) билан очиқчасига зиддиятга киришди. Компания раҳбарияти мамлакатдаги янги қоидалар истеъмолчиларни исталмаган қўнғироқлардан ҳимоя қилишни қийинлаштираётганини ва фирибгарларга йўл очиб бераётганини даъво қилмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Труекаллер бош директори Ришит Жҳунжҳунвала Х ижтимоий тармоғидаги ўз саҳифасида ТРАИ ташкилотини кескин танқид қилди. Унинг сўзларига кўра, регулятор Труекаллер иловасига махсус 1400 ва 1600 серияли рақамлардан келаётган қўнғироқлар ҳақидаги маълумотларни кўрсатишни тақиқлаб қўйган. Бу эса фойдаланувчиларнинг ишончини пасайтириб, бизнес қўнғироқлар тизимига зарар етказмоқда.

Низо 2024-йилда жорий этилган янги тартибдан бошланган. Унга кўра, Ҳиндистон ҳукумати 1400 сериясини телемаркетинг (реклама) учун, 1600 сериясини эса хизмат кўрсатиш ва транзакциялар ҳақида хабар бериш учун ажратган эди. Регуляторнинг фикрича, бундай тизим фойдаланувчиларга расмий бизнес қўнғироқларини фирибгарлардан ажратиб олишга ёрдам бериши керак эди.

Рақамлар ортидаги ҳақиқат

Бироқ Труекаллер маълумотлари кутилганининг аксини кўрсатмоқда. Ришит Жҳунжҳунвалага кўра, фойдаланувчилар ушбу махсус серияли рақамларга ишонмай қўйган. Охирги саккиз ой ичида Труекаллер фойдаланувчилари 1400 сериясидан келган қўнғироқларнинг 81 фоизини, 1600 сериясидагиларнинг эса 79 фоизини жавобсиз қолдиришган.

Бундан ташқари, ушбу давр мобайнида фойдаланувчилар томонидан мазкур икки сериядаги рақамлар 74 миллион марта қўлда блокланган. Айниқса, 1600 сериясидаги рақамларни блоклаш ҳолатлари ўтган йилнинг октябрь ойидан буён уч бараварга кўпайган. Труекаллер ушбу рақамларни тўғридан-тўғри "спам" деб белгилай олмагани сабабли, фойдаланувчиларни огоҳлантириш учун "Тез-тез блокланадиган" (Фреқуентлй Blockед) белгисини жорий этишга мажбур бўлган.

Вазиятнинг кескинлашувига Те Экономик Times нашрининг хабари сабаб бўлди. Унга кўра, ТРАИ ҳукумати Труекаллер, Ҳия ва Whоскалл каби иловаларга нисбатан чора кўриш ваколатини сўраган. Регулятор ушбу иловаларнинг расмий бизнес рақамларини "спам" деб белгилашини ноқонуний деб ҳисобламоқда.

Бозор аҳамияти ва келажакдаги қадамлар

Ҳиндистон Труекаллер учун ҳаётий муҳим стратегик ҳудуд саналади. Компаниянинг бутун дунё бўйлаб 500 миллион фаол фойдаланувчиси бўлса, шундан 350 миллиондан ортиғи айнан Ҳиндистон ҳиссасига тўғри келади. Шунинг учун ҳам компания ушбу бозордаги ҳар қандай чекловга кескин муносабат билдирмоқда.

Компания раҳбари Ришит Жҳунжҳунвала ўз баёнотида Труекаллер барча ички маълумотларни Ҳиндистон Ахборот технологиялари вазирлигига тақдим этишга тайёрлигини билдирди. Унинг таъкидлашича, ҳар қандай тартибга солувчи қарор қуруқ тахминларга эмас, балки аниқ далиллар ва фойдаланувчиларнинг реал тажрибасига асосланиши лозим.

Ҳозирча Ҳиндистон ҳукумати ва регулятор Труекаллер раҳбариятининг очиқ эътирозларига расмий муносабат билдиргани йўқ. ixbt.com маълумотига кўра, ушбу низо нафақат Ҳиндистонда, балки бутун дунёда шахсий маълумотларни ҳимоя қилиш ва рақамли хавфсизлик иловаларининг ишлаш принципларига таъсир кўрсатиши мумкин.

ТруекаллерҲиндистонТехнологияСпамХавфсизлик
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Elon Musk ва SEC ўртасидаги низо якунланди: Судя 1,5 миллион долларлик жаримани тасдиқладиElon Musk ва SEC ўртасидаги низо якунланди: Судя 1,5 миллион долларлик жаримани тасдиқладиБугун, 04:26Lovable стартапи ўз қийматини икки баробарга ошириб, 13,2 миллиард долларга етказмоқдаLovable стартапи ўз қийматини икки баробарга ошириб, 13,2 миллиард долларга етказмоқдаБугун, 03:50АҚШ ҳукумати ҳайдовчисиз автомобил ишлаб чиқарувчиларига қатъий талаб қўйдиАҚШ ҳукумати ҳайдовчисиз автомобил ишлаб чиқарувчиларига қатъий талаб қўйдиБугун, 02:55Googleнинг СйнтИД технологияси илк бор йирик фейк тасвирни фош этдиGoogleнинг СйнтИД технологияси илк бор йирик фейк тасвирни фош этдиБугун, 01:53ҚуантумДиамондс яримўтказгичлар саноатида инқилоб қилиш учун 76 миллион евро олдиҚуантумДиамондс яримўтказгичлар саноатида инқилоб қилиш учун 76 миллион евро олдиБугун, 01:27Манна Аэро АҚШ бозорини забт этишга киришди: Дронлар орқали етказиб бериш кенгаймоқдаМанна Аэро АҚШ бозорини забт этишга киришди: Дронлар орқали етказиб бериш кенгаймоқдаБугун, 01:27
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги