Труекаллер ва Ҳиндистон регулятори ўртасида низо: Спамга қарши кураш кимнинг фойдасига?
Дунёга машҳур Труекаллер сервиси ўзининг энг йирик бозори ҳисобланган Ҳиндистонда маҳаллий телекоммуникация регулятори (ТРАИ) билан очиқчасига зиддиятга киришди. Компания раҳбарияти мамлакатдаги янги қоидалар истеъмолчиларни исталмаган қўнғироқлардан ҳимоя қилишни қийинлаштираётганини ва фирибгарларга йўл очиб бераётганини даъво қилмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Труекаллер бош директори Ришит Жҳунжҳунвала Х ижтимоий тармоғидаги ўз саҳифасида ТРАИ ташкилотини кескин танқид қилди. Унинг сўзларига кўра, регулятор Труекаллер иловасига махсус 1400 ва 1600 серияли рақамлардан келаётган қўнғироқлар ҳақидаги маълумотларни кўрсатишни тақиқлаб қўйган. Бу эса фойдаланувчиларнинг ишончини пасайтириб, бизнес қўнғироқлар тизимига зарар етказмоқда.
Низо 2024-йилда жорий этилган янги тартибдан бошланган. Унга кўра, Ҳиндистон ҳукумати 1400 сериясини телемаркетинг (реклама) учун, 1600 сериясини эса хизмат кўрсатиш ва транзакциялар ҳақида хабар бериш учун ажратган эди. Регуляторнинг фикрича, бундай тизим фойдаланувчиларга расмий бизнес қўнғироқларини фирибгарлардан ажратиб олишга ёрдам бериши керак эди.
Рақамлар ортидаги ҳақиқатБироқ Труекаллер маълумотлари кутилганининг аксини кўрсатмоқда. Ришит Жҳунжҳунвалага кўра, фойдаланувчилар ушбу махсус серияли рақамларга ишонмай қўйган. Охирги саккиз ой ичида Труекаллер фойдаланувчилари 1400 сериясидан келган қўнғироқларнинг 81 фоизини, 1600 сериясидагиларнинг эса 79 фоизини жавобсиз қолдиришган.
Бундан ташқари, ушбу давр мобайнида фойдаланувчилар томонидан мазкур икки сериядаги рақамлар 74 миллион марта қўлда блокланган. Айниқса, 1600 сериясидаги рақамларни блоклаш ҳолатлари ўтган йилнинг октябрь ойидан буён уч бараварга кўпайган. Труекаллер ушбу рақамларни тўғридан-тўғри "спам" деб белгилай олмагани сабабли, фойдаланувчиларни огоҳлантириш учун "Тез-тез блокланадиган" (Фреқуентлй Blockед) белгисини жорий этишга мажбур бўлган.
Вазиятнинг кескинлашувига Те Экономик Times нашрининг хабари сабаб бўлди. Унга кўра, ТРАИ ҳукумати Труекаллер, Ҳия ва Whоскалл каби иловаларга нисбатан чора кўриш ваколатини сўраган. Регулятор ушбу иловаларнинг расмий бизнес рақамларини "спам" деб белгилашини ноқонуний деб ҳисобламоқда.
Бозор аҳамияти ва келажакдаги қадамларҲиндистон Труекаллер учун ҳаётий муҳим стратегик ҳудуд саналади. Компаниянинг бутун дунё бўйлаб 500 миллион фаол фойдаланувчиси бўлса, шундан 350 миллиондан ортиғи айнан Ҳиндистон ҳиссасига тўғри келади. Шунинг учун ҳам компания ушбу бозордаги ҳар қандай чекловга кескин муносабат билдирмоқда.
Компания раҳбари Ришит Жҳунжҳунвала ўз баёнотида Труекаллер барча ички маълумотларни Ҳиндистон Ахборот технологиялари вазирлигига тақдим этишга тайёрлигини билдирди. Унинг таъкидлашича, ҳар қандай тартибга солувчи қарор қуруқ тахминларга эмас, балки аниқ далиллар ва фойдаланувчиларнинг реал тажрибасига асосланиши лозим.
Ҳозирча Ҳиндистон ҳукумати ва регулятор Труекаллер раҳбариятининг очиқ эътирозларига расмий муносабат билдиргани йўқ. ixbt.com маълумотига кўра, ушбу низо нафақат Ҳиндистонда, балки бутун дунёда шахсий маълумотларни ҳимоя қилиш ва рақамли хавфсизлик иловаларининг ишлаш принципларига таъсир кўрсатиши мумкин.
…