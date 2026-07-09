Нандан Нилекани Фундаментум раҳбариятидан кетмоқда: Янги фондга 200 миллион доллар
Ҳиндистоннинг IT-гиганти Инфосйс асосчиларидан бири ва мамлакат рақамли инфратузилмаси архитектори Нандан Нилекани ўзи асос солган Фундаментум Партнершип венчур компаниясининг бош ҳамкори (ГП) лавозимини тарк этмоқда. Ушбу кутилмаган ўзгариш компания ўзининг 200 миллион долларлик учинчи фондини ишга тушираётган бир пайтда юз берди. TechCrunch нашри хабарига кўра, Нилекани фаол бошқарувдан чекинса-да, фонднинг энг йирик инвестори бўлиб қолади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
71 ёшли Нандан Нилекани Ҳиндистон технология оламининг энг нуфузли шахсларидан бири ҳисобланади. У нафақат Инфосйс компаниясига асос солган, балки дунёдаги энг йирик биометрик идентификация тизими — Аадҳаар ҳамда реал вақт режимида тўловларни амалга оширувчи УПИ тармоғининг яратилишида бош-қош бўлган. Унинг Фундаментум компаниясидаги янги мақоми эндиликда кўпроқ маслаҳатчилик ва менторлик (устозлик) йўналишида бўлиши кутилмоқда.
Стратегик ўзгаришлар ва янги мақсадларФундаментум ҳаммуассиси Санжеев Аггарвалнинг таъкидлашича, Нилеканининг лавозимидан кетиши шунчаки расмиятчилик бўлиб, у компаниянинг ажралмас қисми бўлиб қолади. Учинчи фонд доирасида у портфел компаниялари асосчиларига стратегик йўналиш бериш ва жамоаларни қўллаб-қувватлашда давом этади. Бу ўзгариш компания раҳбариятининг кенгайиши ва янги авлод инвесторларига йўл очилиши билан ҳам боғлиқ.
Янги ташкил этилган Фунд ИИИ фонди асосан қуйидаги йўналишларга эътибор қаратади:
- Истеъмол технологиялари (Консумер Теч);
- Финтех (Финтеч) лойиҳалари;
- Сунъий интеллект (AI) маҳсулотлари;
- Б сериясидаги ва ундан кейинги босқичдаги стартаплар.
Венчур бозоридаги янги тенденцияларФундаментум компаниясининг ушбу қадами Ҳиндистон венчур экотизимининг ривожланишини кўрсатади. Агар ўн йил аввал мамлакатдаги фондлар асосан хорижий капиталга таянган бўлса, бугунги кунда маҳаллий инвесторларнинг улуши сезиларли даражада ошган. Нилекани ушбу фондга ўзининг шахсий тарихидаги энг йирик сармоясини киритиши кутилмоқда, бу эса унинг Ҳиндистон стартап бозорига бўлган ишончини англатади.
Маълумот учун, Фундаментум шу вақтгача Спиннй автомобиллар савдоси платформаси, ПҳармEасй онлайн дорихонаси ва Куку ФМ аудио-ҳикоялар хизмати каби муваффақиятли лойиҳаларга инвестиция киритган. Янги фонд орқали компания Ҳиндистоннинг рақамли иқтисодиёти ривожига янада кучли туртки беришни мақсад қилган. Нилеканининг тажрибаси ва янги жамоанинг шижоати бирлашиши кутилаётган натижаларни бериши кутилмоқда.
…