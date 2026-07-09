Нандан Нилекани Фундаментум раҳбариятидан кетмоқда: Янги фондга 200 миллион доллар

·30·Техно
Нандан Нилекани Фундаментум раҳбариятидан кетмоқда: Янги фондга 200 миллион доллар

Ҳиндистоннинг IT-гиганти Инфосйс асосчиларидан бири ва мамлакат рақамли инфратузилмаси архитектори Нандан Нилекани ўзи асос солган Фундаментум Партнершип венчур компаниясининг бош ҳамкори (ГП) лавозимини тарк этмоқда. Ушбу кутилмаган ўзгариш компания ўзининг 200 миллион долларлик учинчи фондини ишга тушираётган бир пайтда юз берди. TechCrunch нашри хабарига кўра, Нилекани фаол бошқарувдан чекинса-да, фонднинг энг йирик инвестори бўлиб қолади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

71 ёшли Нандан Нилекани Ҳиндистон технология оламининг энг нуфузли шахсларидан бири ҳисобланади. У нафақат Инфосйс компаниясига асос солган, балки дунёдаги энг йирик биометрик идентификация тизими — Аадҳаар ҳамда реал вақт режимида тўловларни амалга оширувчи УПИ тармоғининг яратилишида бош-қош бўлган. Унинг Фундаментум компаниясидаги янги мақоми эндиликда кўпроқ маслаҳатчилик ва менторлик (устозлик) йўналишида бўлиши кутилмоқда.

Стратегик ўзгаришлар ва янги мақсадлар

Фундаментум ҳаммуассиси Санжеев Аггарвалнинг таъкидлашича, Нилеканининг лавозимидан кетиши шунчаки расмиятчилик бўлиб, у компаниянинг ажралмас қисми бўлиб қолади. Учинчи фонд доирасида у портфел компаниялари асосчиларига стратегик йўналиш бериш ва жамоаларни қўллаб-қувватлашда давом этади. Бу ўзгариш компания раҳбариятининг кенгайиши ва янги авлод инвесторларига йўл очилиши билан ҳам боғлиқ.

Янги ташкил этилган Фунд ИИИ фонди асосан қуйидаги йўналишларга эътибор қаратади:

  • Истеъмол технологиялари (Консумер Теч);
  • Финтех (Финтеч) лойиҳалари;
  • Сунъий интеллект (AI) маҳсулотлари;
  • Б сериясидаги ва ундан кейинги босқичдаги стартаплар.
Фонд доирасида 8 тадан 10 тагача стартапни қўллаб-қувватлаш режалаштирилган бўлиб, ҳар бир лойиҳага ўртача 10,5 миллион доллар атрофида сармоя киритилиши кўзда тутилган. Ҳозирда маблағ йиғиш жараёни бошланган ва у келгуси 12-18 ой давомида якунланиши кутилмоқда. Қизиғи шундаки, фонд капиталининг ярми халқаро инвесторлардан, қолган ярми эса Ҳиндистоннинг маҳаллий институтлари ва оилавий офисларидан жалб қилинади.

Венчур бозоридаги янги тенденциялар

Фундаментум компаниясининг ушбу қадами Ҳиндистон венчур экотизимининг ривожланишини кўрсатади. Агар ўн йил аввал мамлакатдаги фондлар асосан хорижий капиталга таянган бўлса, бугунги кунда маҳаллий инвесторларнинг улуши сезиларли даражада ошган. Нилекани ушбу фондга ўзининг шахсий тарихидаги энг йирик сармоясини киритиши кутилмоқда, бу эса унинг Ҳиндистон стартап бозорига бўлган ишончини англатади.

Маълумот учун, Фундаментум шу вақтгача Спиннй автомобиллар савдоси платформаси, ПҳармEасй онлайн дорихонаси ва Куку ФМ аудио-ҳикоялар хизмати каби муваффақиятли лойиҳаларга инвестиция киритган. Янги фонд орқали компания Ҳиндистоннинг рақамли иқтисодиёти ривожига янада кучли туртки беришни мақсад қилган. Нилеканининг тажрибаси ва янги жамоанинг шижоати бирлашиши кутилаётган натижаларни бериши кутилмоқда.

Нандан НилеканиФундаментумИнфосйсИнвестицияСтартаплар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Вальсга туша оладиган инсонга ўхшаш робот ижтимоий тармоқларда эътиборга тушдиВальсга туша оладиган инсонга ўхшаш робот ижтимоий тармоқларда эътиборга тушдиБугун, 17:33Труекаллер ва Ҳиндистон регулятори ўртасида низо: Спамга қарши кураш кимнинг фойдасига?Труекаллер ва Ҳиндистон регулятори ўртасида низо: Спамга қарши кураш кимнинг фойдасига?Бугун, 07:52Elon Musk ва SEC ўртасидаги низо якунланди: Судя 1,5 миллион долларлик жаримани тасдиқладиElon Musk ва SEC ўртасидаги низо якунланди: Судя 1,5 миллион долларлик жаримани тасдиқладиБугун, 04:26Lovable стартапи ўз қийматини икки баробарга ошириб, 13,2 миллиард долларга етказмоқдаLovable стартапи ўз қийматини икки баробарга ошириб, 13,2 миллиард долларга етказмоқдаБугун, 03:50АҚШ ҳукумати ҳайдовчисиз автомобил ишлаб чиқарувчиларига қатъий талаб қўйдиАҚШ ҳукумати ҳайдовчисиз автомобил ишлаб чиқарувчиларига қатъий талаб қўйдиБугун, 02:55Googleнинг СйнтИД технологияси илк бор йирик фейк тасвирни фош этдиGoogleнинг СйнтИД технологияси илк бор йирик фейк тасвирни фош этдиБугун, 01:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги