Ариел Ридер Мудд 72В: Lada Vestaдан кучлироқ моментга эга янги электросикл тақдим этилди
Электр транспорт воситалари бозори жадал ривожланаётган бир пайтда, Ариел Ридер компанияси ўзининг янги Мудд 72В моделини намойиш этди. Ушбу қурилма ташқи кўринишидан велосипедни эслатса-да, техник имкониятлари бўйича у кўпроқ енгил электр мотоциклларга яқинлашиб қолган. Янги модел нафақат тезлиги, балки ўз тоифаси учун ноодатий бўлган қуввати билан ҳам соҳа мутахассисларининг эътиборини тортмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Мудд 72В моделининг асосий ўзига хослиги унинг мой билан совутиладиган орқа ғилдирак моторида мужассамлашган. Двигателнинг номинал қуввати 3500 Вни ташкил этса, энг юқори юкламаларда (пик қуввати) у 8000 Вгача етиши мумкин. Ишлаб чиқарувчининг таъкидлашича, қурилма 330 Н·м гача айлантирувчи момент ҳосил қилади. Таққослаш учун, 1,8 литрли двигателга эга Lada Vesta автомобилининг максимал моменти 170 Н·м га тенг, яни янги электросикл ундан қарийб икки баробар кучлироқдир.
Тезлик ва масофа имкониятлариixbt.com маълумотига кўра, ушбу электросикл соатига 105 километр тезликка чиқа олади. Бундай кўрсаткич шаҳар ичидаги ҳаракатланиш учун етарли бўлиб, у ҳайдовчига автомобиллар оқимида ишонч билан ҳаракат қилиш имконини беради. Қурилма 2,8 кВ/соат сиғимли аккумулятор билан жиҳозланган бўлиб, бир марта қувватланиш орқали 200 километргача масофани босиб ўтиши мумкин.
Шуни таъкидлаш жоизки, реал масофа кўрсаткичи ҳайдовчининг вазни, йўл релефи, танланган ҳаракатланиш режими ва об-ҳаво шароитларига қараб ўзгариши мумкин. Шунга қарамай, Мудд 72В формати бўйича барибир велосипед бўлиб қолмоқда, чунки у тўлақонли педаллар тизими билан таъминланган. Бу эса аккумулятор қуввати тугаб қолган ҳолатларда ҳам ҳаракатни давом эттириш имконини беради.
Конструкция ва хавфсизликҚурилманинг асоси 181 кг гача юк кўтаришга мўлжалланган мустаҳкам алюминий рамадан иборат. Ҳайдаш қулайлигини таъминлаш учун қуйидаги техник ечимлар қўлланилган:
- ДНМ пневматик амортизаторига эга тўрт бўғинли орқа подвеска;
- 100 мм масофага ҳаракатланувчи олд вилка;
- Кенглиги 24 дюймли шиналар;
- Олд ва орқа ғилдиракларда ўрнатилган тўрт поршенли гидравлик тормозлар.
Ариел Ридер Мудд 72В моделининг нархи 2800 доллар этиб белгиланган. Ўзбекистон шароитида бундай транспорт воситалари шаҳар тирбандликларидан қочиш ва экологик тоза ҳаракатланишни афзал кўрувчилар учун қизиқарли муқобил бўлиши мумкин. Айниқса, унинг юқори тезлиги ва узоқ масофага мўлжалланган аккумулятори курьерлик хизматлари ёки узоқ масофага қатновчилар учун қўшимча қулайлик яратади.
…