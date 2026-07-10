Ариел Ридер Мудд 72В: Lada Vestaдан кучлироқ моментга эга янги электросикл тақдим этилди

·0·Техно
Ариел Ридер Мудд 72В: Lada Vestaдан кучлироқ моментга эга янги электросикл тақдим этилди

Электр транспорт воситалари бозори жадал ривожланаётган бир пайтда, Ариел Ридер компанияси ўзининг янги Мудд 72В моделини намойиш этди. Ушбу қурилма ташқи кўринишидан велосипедни эслатса-да, техник имкониятлари бўйича у кўпроқ енгил электр мотоциклларга яқинлашиб қолган. Янги модел нафақат тезлиги, балки ўз тоифаси учун ноодатий бўлган қуввати билан ҳам соҳа мутахассисларининг эътиборини тортмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Мудд 72В моделининг асосий ўзига хослиги унинг мой билан совутиладиган орқа ғилдирак моторида мужассамлашган. Двигателнинг номинал қуввати 3500 Вни ташкил этса, энг юқори юкламаларда (пик қуввати) у 8000 Вгача етиши мумкин. Ишлаб чиқарувчининг таъкидлашича, қурилма 330 Н·м гача айлантирувчи момент ҳосил қилади. Таққослаш учун, 1,8 литрли двигателга эга Lada Vesta автомобилининг максимал моменти 170 Н·м га тенг, яни янги электросикл ундан қарийб икки баробар кучлироқдир.

Тезлик ва масофа имкониятлари

ixbt.com маълумотига кўра, ушбу электросикл соатига 105 километр тезликка чиқа олади. Бундай кўрсаткич шаҳар ичидаги ҳаракатланиш учун етарли бўлиб, у ҳайдовчига автомобиллар оқимида ишонч билан ҳаракат қилиш имконини беради. Қурилма 2,8 кВ/соат сиғимли аккумулятор билан жиҳозланган бўлиб, бир марта қувватланиш орқали 200 километргача масофани босиб ўтиши мумкин.

Шуни таъкидлаш жоизки, реал масофа кўрсаткичи ҳайдовчининг вазни, йўл релефи, танланган ҳаракатланиш режими ва об-ҳаво шароитларига қараб ўзгариши мумкин. Шунга қарамай, Мудд 72В формати бўйича барибир велосипед бўлиб қолмоқда, чунки у тўлақонли педаллар тизими билан таъминланган. Бу эса аккумулятор қуввати тугаб қолган ҳолатларда ҳам ҳаракатни давом эттириш имконини беради.

Конструкция ва хавфсизлик

Қурилманинг асоси 181 кг гача юк кўтаришга мўлжалланган мустаҳкам алюминий рамадан иборат. Ҳайдаш қулайлигини таъминлаш учун қуйидаги техник ечимлар қўлланилган:

  • ДНМ пневматик амортизаторига эга тўрт бўғинли орқа подвеска;
  • 100 мм масофага ҳаракатланувчи олд вилка;
  • Кенглиги 24 дюймли шиналар;
  • Олд ва орқа ғилдиракларда ўрнатилган тўрт поршенли гидравлик тормозлар.
Фойдаланувчилар ҳаракатланиш сценарийсига қараб учта асосий режимдан бирини танлашлари мумкин: Эко, Sport ва Боост. Ҳар бир режимда педалларга ёрдам беришнинг олти хил даражаси мавжуд бўлиб, бу ҳайдовчига жисмоний зўриқишни ўз хоҳишига кўра бошқариш имконини беради.

Ариел Ридер Мудд 72В моделининг нархи 2800 доллар этиб белгиланган. Ўзбекистон шароитида бундай транспорт воситалари шаҳар тирбандликларидан қочиш ва экологик тоза ҳаракатланишни афзал кўрувчилар учун қизиқарли муқобил бўлиши мумкин. Айниқса, унинг юқори тезлиги ва узоқ масофага мўлжалланган аккумулятори курьерлик хизматлари ёки узоқ масофага қатновчилар учун қўшимча қулайлик яратади.

Ариел РидерМудд 72ВЭлектровелосипедТехнологияЭлектромобил
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Meta компанияси Мусе Спарк 1.1 моделини тақдим этди: Дастурлашда янги даврMeta компанияси Мусе Спарк 1.1 моделини тақдим этди: Дастурлашда янги даврБугун, 00:58Стартаплар оламидаги хатолар: 500 дан ортиқ лойиҳа инвестори тажрибаси билан бўлишдиСтартаплар оламидаги хатолар: 500 дан ортиқ лойиҳа инвестори тажрибаси билан бўлишдиБугун, 00:52ЛГ ва Алиенваре мониторлари фойдаланувчи рухсатисиз Windows тизимига реклама дастурларини ўрнатмоқдаЛГ ва Алиенваре мониторлари фойдаланувчи рухсатисиз Windows тизимига реклама дастурларини ўрнатмоқдаБугун, 00:24Jeff Bezos томонидан қўллаб-қувватланган Слате Ауто компанияси Краёла билан ҳамкорлик қиладиJeff Bezos томонидан қўллаб-қувватланган Слате Ауто компанияси Краёла билан ҳамкорлик қиладиБугун, 00:23OpenAI ва Нев Ёрк Тимес можароси: Сунъий интеллект гиганти далилларни яширишда айбландиOpenAI ва Нев Ёрк Тимес можароси: Сунъий интеллект гиганти далилларни яширишда айбландиБугун, 00:21Max миллий мессенжерида оммавий каналлар яратиш функцияси ишга туширилдиMax миллий мессенжерида оммавий каналлар яратиш функцияси ишга туширилдиКеча, 23:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги