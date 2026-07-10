Google сунъий интеллект ёрдамида яратилган рекламаларни махсус белгилашни бошлади

·0·Техно
Google сунъий интеллект ёрдамида яратилган рекламаларни махсус белгилашни бошлади

Дунёнинг энг йирик технологик корпорацияларидан бири бўлган Google фойдаланувчиларнинг ишончини ошириш ва рақамли контент шаффофлигини таъминлаш мақсадида янги функцияни жорий қилди. Эндиликда платформадаги рекламалар сунъий интеллект (AI) ёрдамида яратилган бўлса, бу ҳақда махсус маълумот берилади. Бу қадам нафақат технологик янгилик, балки истеъмолчиларни чалғитувчи визуал контентдан ҳимоя қилиш йўлидаги муҳим ҳаракатдир. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Сунъий интеллект технологиялари бугунги кунда бизнес вакилларига маҳсулотларни турли муҳитларда акс эттириш, профессионал фотосессияларсиз сифатли реклама баннерларини тайёрлаш ва харажатларни сезиларли даражада тежаш имконини бермоқда. Бироқ, бу ҳолат истеъмолчиларда маҳсулотнинг ҳақиқий кўриниши борасида нотўғри тасаввур уйғотиши мумкин. ixbt.com маълумотига кўра, Google компанияси алдовчи ва чалғитувчи рекламаларни тақиқласа-да, AI орқали рақамли ўзгартирилган контентлар барибир саволлар туғдираётган эди.

Шаффофлик сари янги қадам

Шу вақтга қадар Google фақатгина сиёсий ва сайловолди рекламаларида сунъий интеллект қўлланилганини ошкор қилишни талаб қилар эди. Энди эса ушбу тартиб барча турдаги тижорий рекламаларга татбиқ этилмоқда. Янги функция Google Search, YouTube ва Google Дисковер сервисларида кўрсатиладиган рекламаларда пайдо бўлади. Фойдаланувчилар реклама ёнидаги уч нуқта ёки маълумот белгисини босиш орқали "Мй Ад Сентер" (Менинг реклама марказим) бўлимига ўтишлари мумкин.

Мазкур панелда фойдаланувчилар рекламани блоклаш, шикоят қилиш ёки реклама берувчи ҳақида маълумот олиш билан бирга, энди "Ушбу реклама қандай яратилган" деган янги бандни ҳам кўрадилар. Айнан шу ерда контентни яратишда ёки таҳрирлашда сунъий интеллект алгоритмларидан фойдаланилгани кўрсатилади. Бу эса ўзбекистонлик фойдаланувчилар учун ҳам глобал сервислар доирасида контентнинг ҳаққонийлигини текшириш имконини беради.

Автоматик ва қўлда бошқариш тизими

Google маълумотларига кўра, агар реклама берувчилар компаниянинг ўзига тегишли генератив AI воситаларидан фойдаланган ҳолда реклама яратса, тизим автоматик равишда "AI ёрдамида яратилган" деган ёрлиқни қўшади. Бу жараён тўлиқ автоматлаштирилган бўлиб, инсон аралашувини талаб қилмайди. Бироқ, контент ташқи дастурлар ёки бошқа AI платформалари ёрдамида тайёрланган бўлса, масъулият реклама берувчининг зиммасига тушади.

Бундай ҳолатларда реклама берувчилар янги бошқарув элементидан фойдаланиб, сунъий интеллект иштирокини ўзлари кўрсатишлари шарт бўлади. Таъкидлаш жоизки, Google ҳозирча ташқи манбаларда яратилган контентни AI эканлигини мустақил равишда текшириб ўтирмайди. Шунингдек, айрим давлатларнинг маҳаллий қонунчилиги талабларидан келиб чиқиб, бундай рекламалар алоҳида мажбурий ёрлиқлар билан ҳам белгиланиши мумкин.

Ушбу янгилик рақамли маркетинг соҳасида янги стандартларни ўрнатиши кутилмоқда. Сунъий интеллект визуал санъат ва тижоратни бирлаштираётган бир пайтда, фойдаланувчининг нима ҳақиқий ва нима генерация қилинганини билиш ҳуқуқи биринчи ўринга чиқмоқда. Google ушбу функцияни бутун дунё бўйлаб босқичма-босқич жорий этишни режалаштирган.

GoogleСунъий ИнтеллектРекламаТехнологияYouTube
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Парижнинг Градиум стартапи NVIDIA кўмагида 100 миллион доллар инвестиция жалб қилдиПарижнинг Градиум стартапи NVIDIA кўмагида 100 миллион доллар инвестиция жалб қилдиБугун, 01:28Россияда 400 км/соат тезликка мўлжалланган поездлар учун махсус полигон қурилмоқдаРоссияда 400 км/соат тезликка мўлжалланган поездлар учун махсус полигон қурилмоқдаБугун, 01:23Meta компанияси Мусе Спарк 1.1 моделини тақдим этди: Дастурлашда янги даврMeta компанияси Мусе Спарк 1.1 моделини тақдим этди: Дастурлашда янги даврБугун, 00:58Стартаплар оламидаги хатолар: 500 дан ортиқ лойиҳа инвестори тажрибаси билан бўлишдиСтартаплар оламидаги хатолар: 500 дан ортиқ лойиҳа инвестори тажрибаси билан бўлишдиБугун, 00:52Ариел Ридер Мудд 72В: Lada Vestaдан кучлироқ моментга эга янги электросикл тақдим этилдиАриел Ридер Мудд 72В: Lada Vestaдан кучлироқ моментга эга янги электросикл тақдим этилдиБугун, 00:52ЛГ ва Алиенваре мониторлари фойдаланувчи рухсатисиз Windows тизимига реклама дастурларини ўрнатмоқдаЛГ ва Алиенваре мониторлари фойдаланувчи рухсатисиз Windows тизимига реклама дастурларини ўрнатмоқдаБугун, 00:24
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги