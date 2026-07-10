Google сунъий интеллект ёрдамида яратилган рекламаларни махсус белгилашни бошлади
Дунёнинг энг йирик технологик корпорацияларидан бири бўлган Google фойдаланувчиларнинг ишончини ошириш ва рақамли контент шаффофлигини таъминлаш мақсадида янги функцияни жорий қилди. Эндиликда платформадаги рекламалар сунъий интеллект (AI) ёрдамида яратилган бўлса, бу ҳақда махсус маълумот берилади. Бу қадам нафақат технологик янгилик, балки истеъмолчиларни чалғитувчи визуал контентдан ҳимоя қилиш йўлидаги муҳим ҳаракатдир. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Сунъий интеллект технологиялари бугунги кунда бизнес вакилларига маҳсулотларни турли муҳитларда акс эттириш, профессионал фотосессияларсиз сифатли реклама баннерларини тайёрлаш ва харажатларни сезиларли даражада тежаш имконини бермоқда. Бироқ, бу ҳолат истеъмолчиларда маҳсулотнинг ҳақиқий кўриниши борасида нотўғри тасаввур уйғотиши мумкин. ixbt.com маълумотига кўра, Google компанияси алдовчи ва чалғитувчи рекламаларни тақиқласа-да, AI орқали рақамли ўзгартирилган контентлар барибир саволлар туғдираётган эди.
Шаффофлик сари янги қадамШу вақтга қадар Google фақатгина сиёсий ва сайловолди рекламаларида сунъий интеллект қўлланилганини ошкор қилишни талаб қилар эди. Энди эса ушбу тартиб барча турдаги тижорий рекламаларга татбиқ этилмоқда. Янги функция Google Search, YouTube ва Google Дисковер сервисларида кўрсатиладиган рекламаларда пайдо бўлади. Фойдаланувчилар реклама ёнидаги уч нуқта ёки маълумот белгисини босиш орқали "Мй Ад Сентер" (Менинг реклама марказим) бўлимига ўтишлари мумкин.
Мазкур панелда фойдаланувчилар рекламани блоклаш, шикоят қилиш ёки реклама берувчи ҳақида маълумот олиш билан бирга, энди "Ушбу реклама қандай яратилган" деган янги бандни ҳам кўрадилар. Айнан шу ерда контентни яратишда ёки таҳрирлашда сунъий интеллект алгоритмларидан фойдаланилгани кўрсатилади. Бу эса ўзбекистонлик фойдаланувчилар учун ҳам глобал сервислар доирасида контентнинг ҳаққонийлигини текшириш имконини беради.
Автоматик ва қўлда бошқариш тизимиGoogle маълумотларига кўра, агар реклама берувчилар компаниянинг ўзига тегишли генератив AI воситаларидан фойдаланган ҳолда реклама яратса, тизим автоматик равишда "AI ёрдамида яратилган" деган ёрлиқни қўшади. Бу жараён тўлиқ автоматлаштирилган бўлиб, инсон аралашувини талаб қилмайди. Бироқ, контент ташқи дастурлар ёки бошқа AI платформалари ёрдамида тайёрланган бўлса, масъулият реклама берувчининг зиммасига тушади.
Бундай ҳолатларда реклама берувчилар янги бошқарув элементидан фойдаланиб, сунъий интеллект иштирокини ўзлари кўрсатишлари шарт бўлади. Таъкидлаш жоизки, Google ҳозирча ташқи манбаларда яратилган контентни AI эканлигини мустақил равишда текшириб ўтирмайди. Шунингдек, айрим давлатларнинг маҳаллий қонунчилиги талабларидан келиб чиқиб, бундай рекламалар алоҳида мажбурий ёрлиқлар билан ҳам белгиланиши мумкин.
Ушбу янгилик рақамли маркетинг соҳасида янги стандартларни ўрнатиши кутилмоқда. Сунъий интеллект визуал санъат ва тижоратни бирлаштираётган бир пайтда, фойдаланувчининг нима ҳақиқий ва нима генерация қилинганини билиш ҳуқуқи биринчи ўринга чиқмоқда. Google ушбу функцияни бутун дунё бўйлаб босқичма-босқич жорий этишни режалаштирган.
…