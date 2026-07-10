Россияда 400 км/соат тезликка мўлжалланган поездлар учун махсус полигон қурилмоқда
Россия темир йўллари (РЖД) Москва ва Санкт-Петербург шаҳарларини боғловчи янги юқори тезликдаги магистрал (ВСМ) лойиҳаси доирасида махсус синов полигонини барпо этишни бошлади. Ушбу лойиҳа минтақадаги транспорт логистикасини тубдан ўзгартириши кутилаётган юқори технологик поездларнинг хавфсизлиги ва чидамлилигини текшириш учун хизмат қилади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ленинград вилоятидаги Саблино – Тосно йўналишида қурилаётган тажриба участкасининг узунлиги қарийб 1200 метрни ташкил этади. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур полигонда поездларнинг 200 км/соатдан юқори тезликда ҳаракатланиши давомида инфратузилма элементларига кўрсатадиган таъсири батафсил ўрганилади. Мутахассислар поезднинг нафақат рельсларга, балки ер қатламига бўлган босимини ҳам таҳлил қиладилар.
Инновацион технологиялар ва балластсиз йўлларСиновларнинг асосий йўналишларидан бири балластсиз юқори қурилма конструкциясини тестдан ўтказишдир. Анъанавий темир йўлларда ишлатиладиган шағал ёки қатламлар ўрнига бу ерда яхлит монолит плиталар ёки махсус тизимлар қўлланилади. Бу усул юқори тезликда ҳаракатланаётган поездлар учун йўлнинг мустаҳкамлиги ва текислигини таъминлашда муҳим аҳамиятга эга.
Шунингдек, полигон ҳудудида инновацион рельс маҳкамлагичлари ва ноёб стрелка ўтказгичлари ҳам синовдан ўтказилади. Узунлиги 118 метр бўлган янги турдаги стрелка саккизта электр узатгич орқали бошқарилади. Ушбу технология поездларнинг тўғри йўналишда 400 км/соат, ён томонга эса 120 км/соат тезликда ҳаракатланишига имкон беради.
Рақамли назорат ва мониторинг тизимиИнфратузилманинг ҳолатини реал вақт режимида кузатиб бориш учун полигон бўйлаб 1,5 мингдан ортиқ датчиклар ўрнатилади. Ушбу датчиклар ҳам ер остига, ҳам конструкциянинг устки қисмларига жойлаштирилиб, ҳар қандай тебраниш ва ўзгаришларни қайд этиб боради. Тизимни бошқариш учун Россия темир йўлларида муқобили бўлмаган махсус дастурий-аппарат мажмуаси ишлаб чиқилган.
Янги юқори тезликдаги поездлар тайёр бўлгунга қадар, барча синов жараёнлари мавжуд "Сапсан" поездлари ёрдамида амалга оширилади. Поездларнинг ўзига ҳам махсус датчиклар ўрнатилиб, ҳаракат динамикаси ўрганилади. Маълумот учун, Россиянинг биринчи юқори тезликдаги поезди 400 км/соатгача тезликда ҳаракатланишга мўлжалланган бўлиб, ҳозирда унинг корпус элементлари йиғилмоқда.
Ўзбекистон шароитида ҳам юқори тезликдаги темир йўллар, хусусан, "Афросиёб" поездлари фаолияти йўлга қўйилганини ҳисобга олсак, қўшни ҳудудлардаги бундай технологик янгиланишлар минтақавий муҳандислик тажрибаси учун қизиқарли ҳисобланади. Россиядаги ушбу лойиҳа муваффақиятли якунланса, келажакда йўловчи ташиш вақти сезиларли даражада қисқариши кутилмоқда.
…