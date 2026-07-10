Россияда 400 км/соат тезликка мўлжалланган поездлар учун махсус полигон қурилмоқда

·0·Техно
Россияда 400 км/соат тезликка мўлжалланган поездлар учун махсус полигон қурилмоқда

Россия темир йўллари (РЖД) Москва ва Санкт-Петербург шаҳарларини боғловчи янги юқори тезликдаги магистрал (ВСМ) лойиҳаси доирасида махсус синов полигонини барпо этишни бошлади. Ушбу лойиҳа минтақадаги транспорт логистикасини тубдан ўзгартириши кутилаётган юқори технологик поездларнинг хавфсизлиги ва чидамлилигини текшириш учун хизмат қилади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ленинград вилоятидаги Саблино – Тосно йўналишида қурилаётган тажриба участкасининг узунлиги қарийб 1200 метрни ташкил этади. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур полигонда поездларнинг 200 км/соатдан юқори тезликда ҳаракатланиши давомида инфратузилма элементларига кўрсатадиган таъсири батафсил ўрганилади. Мутахассислар поезднинг нафақат рельсларга, балки ер қатламига бўлган босимини ҳам таҳлил қиладилар.

Инновацион технологиялар ва балластсиз йўллар

Синовларнинг асосий йўналишларидан бири балластсиз юқори қурилма конструкциясини тестдан ўтказишдир. Анъанавий темир йўлларда ишлатиладиган шағал ёки қатламлар ўрнига бу ерда яхлит монолит плиталар ёки махсус тизимлар қўлланилади. Бу усул юқори тезликда ҳаракатланаётган поездлар учун йўлнинг мустаҳкамлиги ва текислигини таъминлашда муҳим аҳамиятга эга.

Шунингдек, полигон ҳудудида инновацион рельс маҳкамлагичлари ва ноёб стрелка ўтказгичлари ҳам синовдан ўтказилади. Узунлиги 118 метр бўлган янги турдаги стрелка саккизта электр узатгич орқали бошқарилади. Ушбу технология поездларнинг тўғри йўналишда 400 км/соат, ён томонга эса 120 км/соат тезликда ҳаракатланишига имкон беради.

Рақамли назорат ва мониторинг тизими

Инфратузилманинг ҳолатини реал вақт режимида кузатиб бориш учун полигон бўйлаб 1,5 мингдан ортиқ датчиклар ўрнатилади. Ушбу датчиклар ҳам ер остига, ҳам конструкциянинг устки қисмларига жойлаштирилиб, ҳар қандай тебраниш ва ўзгаришларни қайд этиб боради. Тизимни бошқариш учун Россия темир йўлларида муқобили бўлмаган махсус дастурий-аппарат мажмуаси ишлаб чиқилган.

Янги юқори тезликдаги поездлар тайёр бўлгунга қадар, барча синов жараёнлари мавжуд "Сапсан" поездлари ёрдамида амалга оширилади. Поездларнинг ўзига ҳам махсус датчиклар ўрнатилиб, ҳаракат динамикаси ўрганилади. Маълумот учун, Россиянинг биринчи юқори тезликдаги поезди 400 км/соатгача тезликда ҳаракатланишга мўлжалланган бўлиб, ҳозирда унинг корпус элементлари йиғилмоқда.

Ўзбекистон шароитида ҳам юқори тезликдаги темир йўллар, хусусан, "Афросиёб" поездлари фаолияти йўлга қўйилганини ҳисобга олсак, қўшни ҳудудлардаги бундай технологик янгиланишлар минтақавий муҳандислик тажрибаси учун қизиқарли ҳисобланади. Россиядаги ушбу лойиҳа муваффақиятли якунланса, келажакда йўловчи ташиш вақти сезиларли даражада қисқариши кутилмоқда.

РЖДТемир ЙўлТехнологияВСМИнновация
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Парижнинг Градиум стартапи NVIDIA кўмагида 100 миллион доллар инвестиция жалб қилдиПарижнинг Градиум стартапи NVIDIA кўмагида 100 миллион доллар инвестиция жалб қилдиБугун, 01:28Google сунъий интеллект ёрдамида яратилган рекламаларни махсус белгилашни бошладиGoogle сунъий интеллект ёрдамида яратилган рекламаларни махсус белгилашни бошладиБугун, 01:23Meta компанияси Мусе Спарк 1.1 моделини тақдим этди: Дастурлашда янги даврMeta компанияси Мусе Спарк 1.1 моделини тақдим этди: Дастурлашда янги даврБугун, 00:58Стартаплар оламидаги хатолар: 500 дан ортиқ лойиҳа инвестори тажрибаси билан бўлишдиСтартаплар оламидаги хатолар: 500 дан ортиқ лойиҳа инвестори тажрибаси билан бўлишдиБугун, 00:52Ариел Ридер Мудд 72В: Lada Vestaдан кучлироқ моментга эга янги электросикл тақдим этилдиАриел Ридер Мудд 72В: Lada Vestaдан кучлироқ моментга эга янги электросикл тақдим этилдиБугун, 00:52ЛГ ва Алиенваре мониторлари фойдаланувчи рухсатисиз Windows тизимига реклама дастурларини ўрнатмоқдаЛГ ва Алиенваре мониторлари фойдаланувчи рухсатисиз Windows тизимига реклама дастурларини ўрнатмоқдаБугун, 00:24
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги