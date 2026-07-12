Huawei технологик мустақиллик сари: Компания ўзининг DRAM хотира чипларини ишлаб чиқаради
Хитойнинг технологик гиганти Huawei АҚШ санкциялари босими остида ўзининг яримўтказгичлар экотизимини яратишда навбатдаги стратегик қадамни ташламоқда. Семикондуктор Инсидер нашрининг хабар беришича, компания ўзининг оператив хотира (DRAM) чипларини ишлаб чиқаришни йўлга қўйишга тайёрланмоқда. Бу лойиҳа нафақат Huawei учун, балки бутун Хитой электроника саноати учун ташқи етказиб берувчиларга қарамликни камайтириш йўлидаги муҳим бурилиш нуқтаси бўлиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Мазкур улкан лойиҳа фақатгина Huawei томонидан амалга оширилмайди. Унда Хитойнинг хотира чиплари ишлаб чиқарувчи Свайсуре компанияси ва давлат тузилмалари ҳамкорликда иштирок этмоқда. Режага кўра, томонлар 12 дюймли кремний пластиналарни ишлаб чиқарадиган йирик корхона барпо этади. Заводнинг қуввати ойига 140 мингтагача пластина ишлаб чиқаришга мўлжалланган бўлиб, бу саноат миқёсида жуда салмоқли кўрсаткич ҳисобланади.
Технологик даража ва мутахассислар таркибиДастлабки босқичда янги завод 28 нанометрли технологик жараён асосида DRAM хотираларини ишлаб чиқаради. Тўғри, бу кўрсаткич Samsung, СК ҳйних ва Микрон каби бозор етакчиларининг замонавий ечимларидан анча ортда қолади. Бироқ, бу қадам Huawei учун ўз қурилмаларининг бир қисмини кафолатланган бутловчи қисмлар билан таъминлаш ва ташқи бозор конъюнктурасига боғлиқликни юmsҳатиш имконини беради.
Лойиҳа муваффақиятини таъминлаш учун Huawei соҳанинг энг тажрибали мутахассисларини жалб қилган. Маълумотларга кўра, янги корхонани TSMC компаниясининг собиқ директори бошқариши мумкин. Шунингдек, стратегик маслаҳатчи лавозимига бир пайтлар DRAM ишлаб чиқаришга ихтисослашган Япониянинг Элпида компаниясини бошқарган мутахассис таклиф этилган. Бундай тажрибали кадрлар корхонанинг технологик жараёнларини қисқа муддатда йўлга қўйишга ёрдам беради.
Нима учун бу Huawei учун ҳаётий зарурат?Ҳозирда жаҳон DRAM бозорининг қарийб 95 фоизи учта йирик компания — Samsung, СК ҳйних ва Микрон назоратида қолмоқда. Сунъий интеллект технологияларининг жадал ривожланиши хотира чипларига бўлган талабни кескин ошириб юборди. Бу эса бозорда тақчилликни келтириб чиқариб, нархларнинг кўтарилишига сабаб бўлмоқда. Huawei учун ўз заводига эга бўлиш — нархлар ўзгариши ва тақчиллик хавфидан ҳимояланиш демакдир.
АҚШ ва Европа Иттифоқи томонидан киритилган санкциялар Huawei компаниясига замонавий чиплар ва уларни ишлаб чиқариш учун зарур бўлган ускуналар етказиб беришни тақиқлаб қўйган. Бу шароитда компания нафақат процессорлар, балки хотира чиплари каби фундаментал компонентларни ҳам ўзи ишлаб чиқаришга мажбур бўлмоқда. Хитой ҳукумати эса ушбу лойиҳани молиялаштириш, қурилиш ва зарур рухсатномаларни олишда ҳар томонлама қўллаб-қувватламоқда.
Хулоса қилиб айтганда, Huawei'нинг хотира чиплари бозорига кириб келиши глобал технологик харитани ўзгартириши мумкин. Гарчи технологик жиҳатдан ҳозирча етакчилардан ортда бўлса-да, компания ўзининг ёпиқ ишлаб чиқариш занжирини яратиш орқали узоқ муддатли барқарорликни таъминлашни кўзламоқда. Бу эса келажакда Хитойнинг яримўтказгичлар соҳасидаги мустақиллигини янада мустаҳкамлайди.
…