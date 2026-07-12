Huawei технологик мустақиллик сари: Компания ўзининг DRAM хотира чипларини ишлаб чиқаради

·0·Техно
Huawei технологик мустақиллик сари: Компания ўзининг DRAM хотира чипларини ишлаб чиқаради

Хитойнинг технологик гиганти Huawei АҚШ санкциялари босими остида ўзининг яримўтказгичлар экотизимини яратишда навбатдаги стратегик қадамни ташламоқда. Семикондуктор Инсидер нашрининг хабар беришича, компания ўзининг оператив хотира (DRAM) чипларини ишлаб чиқаришни йўлга қўйишга тайёрланмоқда. Бу лойиҳа нафақат Huawei учун, балки бутун Хитой электроника саноати учун ташқи етказиб берувчиларга қарамликни камайтириш йўлидаги муҳим бурилиш нуқтаси бўлиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Мазкур улкан лойиҳа фақатгина Huawei томонидан амалга оширилмайди. Унда Хитойнинг хотира чиплари ишлаб чиқарувчи Свайсуре компанияси ва давлат тузилмалари ҳамкорликда иштирок этмоқда. Режага кўра, томонлар 12 дюймли кремний пластиналарни ишлаб чиқарадиган йирик корхона барпо этади. Заводнинг қуввати ойига 140 мингтагача пластина ишлаб чиқаришга мўлжалланган бўлиб, бу саноат миқёсида жуда салмоқли кўрсаткич ҳисобланади.

Технологик даража ва мутахассислар таркиби

Дастлабки босқичда янги завод 28 нанометрли технологик жараён асосида DRAM хотираларини ишлаб чиқаради. Тўғри, бу кўрсаткич Samsung, СК ҳйних ва Микрон каби бозор етакчиларининг замонавий ечимларидан анча ортда қолади. Бироқ, бу қадам Huawei учун ўз қурилмаларининг бир қисмини кафолатланган бутловчи қисмлар билан таъминлаш ва ташқи бозор конъюнктурасига боғлиқликни юmsҳатиш имконини беради.

Лойиҳа муваффақиятини таъминлаш учун Huawei соҳанинг энг тажрибали мутахассисларини жалб қилган. Маълумотларга кўра, янги корхонани TSMC компаниясининг собиқ директори бошқариши мумкин. Шунингдек, стратегик маслаҳатчи лавозимига бир пайтлар DRAM ишлаб чиқаришга ихтисослашган Япониянинг Элпида компаниясини бошқарган мутахассис таклиф этилган. Бундай тажрибали кадрлар корхонанинг технологик жараёнларини қисқа муддатда йўлга қўйишга ёрдам беради.

Нима учун бу Huawei учун ҳаётий зарурат?

Ҳозирда жаҳон DRAM бозорининг қарийб 95 фоизи учта йирик компания — Samsung, СК ҳйних ва Микрон назоратида қолмоқда. Сунъий интеллект технологияларининг жадал ривожланиши хотира чипларига бўлган талабни кескин ошириб юборди. Бу эса бозорда тақчилликни келтириб чиқариб, нархларнинг кўтарилишига сабаб бўлмоқда. Huawei учун ўз заводига эга бўлиш — нархлар ўзгариши ва тақчиллик хавфидан ҳимояланиш демакдир.

АҚШ ва Европа Иттифоқи томонидан киритилган санкциялар Huawei компаниясига замонавий чиплар ва уларни ишлаб чиқариш учун зарур бўлган ускуналар етказиб беришни тақиқлаб қўйган. Бу шароитда компания нафақат процессорлар, балки хотира чиплари каби фундаментал компонентларни ҳам ўзи ишлаб чиқаришга мажбур бўлмоқда. Хитой ҳукумати эса ушбу лойиҳани молиялаштириш, қурилиш ва зарур рухсатномаларни олишда ҳар томонлама қўллаб-қувватламоқда.

Хулоса қилиб айтганда, Huawei'нинг хотира чиплари бозорига кириб келиши глобал технологик харитани ўзгартириши мумкин. Гарчи технологик жиҳатдан ҳозирча етакчилардан ортда бўлса-да, компания ўзининг ёпиқ ишлаб чиқариш занжирини яратиш орқали узоқ муддатли барқарорликни таъминлашни кўзламоқда. Бу эса келажакда Хитойнинг яримўтказгичлар соҳасидаги мустақиллигини янада мустаҳкамлайди.

HuaweiХитойТехнологияDRAMЯримўтказгич
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Глобал бозорда Wi-Fi роутерларга бўлган талаб пасайишда давом этмоқдаГлобал бозорда Wi-Fi роутерларга бўлган талаб пасайишда давом этмоқдаБугун, 20:54Tesla тарихида янги саҳифа: Модел С ва Модел Х линияси Optimus роботлари учун бўшатилдиTesla тарихида янги саҳифа: Модел С ва Модел Х линияси Optimus роботлари учун бўшатилдиБугун, 20:24Япония технологияси: Смартфон камералари 4 баробаргача кичрайиши мумкинЯпония технологияси: Смартфон камералари 4 баробаргача кичрайиши мумкинБугун, 19:56Дизел ўрнини босувчи технология: Хитойда 600 от кучига эга водородли двигател яратилдиДизел ўрнини босувчи технология: Хитойда 600 от кучига эга водородли двигател яратилдиБугун, 19:22Арзон ва ишончли: Нокиа 102 4G (2026) кадрда намоён бўлдиАрзон ва ишончли: Нокиа 102 4G (2026) кадрда намоён бўлдиБугун, 18:51Афсонавий Аша қайтмоқда: ҲМД компанияси янги ҳамёнбоп смартфонни тақдим этадиАфсонавий Аша қайтмоқда: ҲМД компанияси янги ҳамёнбоп смартфонни тақдим этадиБугун, 18:20
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди