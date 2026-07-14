Хитой смартфон бозорида Huawei етакчиликни қўлга олди: Samsung ва Xiaomi ортда қолди
Хитой смартфон бозорида рақобат янги босқичга кўтарилди. ИДК тадқиқот компанияси томонидан эълон қилинган сўнгги ҳисоботга кўра, жорий йилнинг иккинчи чорагида Huawei компанияси ўз мавқеини сезиларли даражада мустаҳкамлаб, мамлакатдаги энг йирик смартфон етказиб берувчисига айланди. Бу кўрсаткич нафақат маҳаллий брендлар, балки жаҳон гигантлари ўртасидаги кучлар нисбати ўзгараётганидан далолат беради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Умумий ҳисобда Хитойда смартфон етказиб бериш ҳажми ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 4,3 фоизга қисқариб, 66 миллион донани ташкил этди. Бу кетма-кет бешинчи чорак давомида кузатилаётган пасайишдир. Экспертларнинг фикрича, бундай салбий тенденцияга хотира чиплари ва бошқа бутловчи қисмлар нархининг ошиши сабаб бўлган, бу эса ўз навбатида якуний маҳсулот нархига таъсир кўрсатган.
Huawei ва Apple ўсишда давом этмоқдаБозордаги умумий пасайиш фонида Huawei ва Apple компаниялари ҳайратланарли натижаларни намойиш этди. Huawei етказиб бериш ҳажмини 19,4 фоизга ошириб, 22,6 фоизлик бозор улуши билан биринчи ўринни эгаллади. АҚШ санкцияларидан сўнг ўз технологик мустақиллигини тиклаётган компания учун бу катта ғалаба ҳисобланади. Apple эса 24,4 фоизлик ўсиш билан 18,1 фоиз улушга эга бўлди ва рейтингда иккинчи поғонадан жой олди.
Қизиғи шундаки, дунёнинг энг йирик смартфон ишлаб чиқарувчиларидан бири бўлган Samsung Хитой бозоридаги кучли бешликка кира олмади. Жанубий Корея гиганти ушбу минтақада маҳаллий брендларнинг кучли босими остида қолмоқда. Ўзбекистон бозорида Samsung етакчи ўринларда бўлса-да, Хитойда фойдаланувчилар кўпроқ ўз миллий брендларини ёки премиум сегментдаги iPhone қурилмаларини афзал кўришмоқда.
Xiaomi ва бошқа брендларнинг пасайишиБошқа йирик ишлаб чиқарувчилар учун чорак унчалик муваффақиятли келмади. Xiaomi компанияси бешинчи ўринни эгаллаган бўлса-да, унинг етказиб бериш ҳажми 21,7 фоизга камайди. Шунингдек, Oppo ва Vivo брендларида ҳам мос равишда 9,7 ва 11,4 фоизлик пасайиш қайд этилган. Бу ҳолат брендларнинг нарх сиёсатини қайта кўриб чиқишга мажбур бўлгани билан изоҳланмоқда.
Смартфонлар нархининг ошишига қуйидаги омиллар асосий сабаб қилиб кўрсатилмоқда:
- Микросхемалар ва хотира модуллари таннархининг кескин кўтарилиши;
- Ишлаб чиқарувчиларнинг бюджет моделлардан воз кечиб, кўпроқ ўрта ва премиум сегментга эътибор қаратиши;
- Истеъмолчиларнинг ўз қурилмаларини янгилаш муддатини узайтиргани.
ИДК таҳлилчиларининг таъкидлашича, Android тизимида ишловчи кўплаб ишлаб чиқарувчилар бутловчи қисмлар қимматлашгани сабабли арзон моделларни камайтиришга мажбур бўлган. Бу эса тежамкор харидорларнинг янги смартфон сотиб олиш иштиёқини сўндирган. Хитой бозоридаги ушбу ўзгаришлар глобал технология оламига, жумладан, Ўзбекистондаги гаджетлар нархига ҳам билвоцитатаъсир кўрсатиши мумкин, чунки аксарият технологик янгиликлар ва нарх трендлари айнан шу минтақада шаклланади.
…