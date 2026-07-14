Хитой смартфон бозорида Huawei етакчиликни қўлга олди: Samsung ва Xiaomi ортда қолди

·28·Техно
Хитой смартфон бозорида Huawei етакчиликни қўлга олди: Samsung ва Xiaomi ортда қолди

Хитой смартфон бозорида рақобат янги босқичга кўтарилди. ИДК тадқиқот компанияси томонидан эълон қилинган сўнгги ҳисоботга кўра, жорий йилнинг иккинчи чорагида Huawei компанияси ўз мавқеини сезиларли даражада мустаҳкамлаб, мамлакатдаги энг йирик смартфон етказиб берувчисига айланди. Бу кўрсаткич нафақат маҳаллий брендлар, балки жаҳон гигантлари ўртасидаги кучлар нисбати ўзгараётганидан далолат беради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Умумий ҳисобда Хитойда смартфон етказиб бериш ҳажми ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 4,3 фоизга қисқариб, 66 миллион донани ташкил этди. Бу кетма-кет бешинчи чорак давомида кузатилаётган пасайишдир. Экспертларнинг фикрича, бундай салбий тенденцияга хотира чиплари ва бошқа бутловчи қисмлар нархининг ошиши сабаб бўлган, бу эса ўз навбатида якуний маҳсулот нархига таъсир кўрсатган.

Huawei ва Apple ўсишда давом этмоқда

Бозордаги умумий пасайиш фонида Huawei ва Apple компаниялари ҳайратланарли натижаларни намойиш этди. Huawei етказиб бериш ҳажмини 19,4 фоизга ошириб, 22,6 фоизлик бозор улуши билан биринчи ўринни эгаллади. АҚШ санкцияларидан сўнг ўз технологик мустақиллигини тиклаётган компания учун бу катта ғалаба ҳисобланади. Apple эса 24,4 фоизлик ўсиш билан 18,1 фоиз улушга эга бўлди ва рейтингда иккинчи поғонадан жой олди.

Қизиғи шундаки, дунёнинг энг йирик смартфон ишлаб чиқарувчиларидан бири бўлган Samsung Хитой бозоридаги кучли бешликка кира олмади. Жанубий Корея гиганти ушбу минтақада маҳаллий брендларнинг кучли босими остида қолмоқда. Ўзбекистон бозорида Samsung етакчи ўринларда бўлса-да, Хитойда фойдаланувчилар кўпроқ ўз миллий брендларини ёки премиум сегментдаги iPhone қурилмаларини афзал кўришмоқда.

Xiaomi ва бошқа брендларнинг пасайиши

Бошқа йирик ишлаб чиқарувчилар учун чорак унчалик муваффақиятли келмади. Xiaomi компанияси бешинчи ўринни эгаллаган бўлса-да, унинг етказиб бериш ҳажми 21,7 фоизга камайди. Шунингдек, Oppo ва Vivo брендларида ҳам мос равишда 9,7 ва 11,4 фоизлик пасайиш қайд этилган. Бу ҳолат брендларнинг нарх сиёсатини қайта кўриб чиқишга мажбур бўлгани билан изоҳланмоқда.

Смартфонлар нархининг ошишига қуйидаги омиллар асосий сабаб қилиб кўрсатилмоқда:

  • Микросхемалар ва хотира модуллари таннархининг кескин кўтарилиши;
  • Ишлаб чиқарувчиларнинг бюджет моделлардан воз кечиб, кўпроқ ўрта ва премиум сегментга эътибор қаратиши;
  • Истеъмолчиларнинг ўз қурилмаларини янгилаш муддатини узайтиргани.

ИДК таҳлилчиларининг таъкидлашича, Android тизимида ишловчи кўплаб ишлаб чиқарувчилар бутловчи қисмлар қимматлашгани сабабли арзон моделларни камайтиришга мажбур бўлган. Бу эса тежамкор харидорларнинг янги смартфон сотиб олиш иштиёқини сўндирган. Хитой бозоридаги ушбу ўзгаришлар глобал технология оламига, жумладан, Ўзбекистондаги гаджетлар нархига ҳам билвоцитатаъсир кўрсатиши мумкин, чунки аксарият технологик янгиликлар ва нарх трендлари айнан шу минтақада шаклланади.

HuaweiAppleXiaomiСмартфонларТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Bosch АҚШда илк бор яримўтказгичлар ишлаб чиқаришни йўлга қўйдиBosch АҚШда илк бор яримўтказгичлар ишлаб чиқаришни йўлга қўйдиБугун, 13:54Telegram ҳаволаларида муаммо: t.me домени браузерларда ишламай қолдиTelegram ҳаволаларида муаммо: t.me домени браузерларда ишламай қолдиБугун, 12:53Гаджетлар оламида янгилик: БлуеФох Аура A1 ихчам смартфони ишлаб чиқаришга тайёрГаджетлар оламида янгилик: БлуеФох Аура A1 ихчам смартфони ишлаб чиқаришга тайёрБугун, 11:50Европадаги аномал иссиқ: Midea қисқа муддатда 200 мингта кондиционер етказиб бердиЕвропадаги аномал иссиқ: Midea қисқа муддатда 200 мингта кондиционер етказиб бердиБугун, 11:22NASA ва Роскосмос раҳбарлари Халқаро коинот станцияси келажагини муҳокама қиладиNASA ва Роскосмос раҳбарлари Халқаро коинот станцияси келажагини муҳокама қиладиБугун, 10:58СтепХ Нео: Дунёдаги илк офлайн сунъий интеллект агентига эга смартфон тақдим этилдиСтепХ Нео: Дунёдаги илк офлайн сунъий интеллект агентига эга смартфон тақдим этилдиБугун, 09:22
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди