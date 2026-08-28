Apple TV обуна нархларини яна оширди
Сўнгги тўрт йил ичида тўртинчи бор Apple TV стриминг хизмати ўз обуна нархларини оширишга қарор қилди. Эндиликда мазкур платформадан фойдаланиш ойига 12,99 доллардан 14,99 долларгача қимматлашди, йиллик обуна қиймати эса 99 доллардан 119 долларга кўтарилди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, нархларнинг ошиши нафақат алоҳида хизматларга, балки компаниянинг умумий пакетларига ҳам тааллуқли бўлди. Хусусан, таркибига iCloud+, ТВ, Мусик ва Аркаде кирувчи Apple Оне тўпламининг ойлик қиймати 19,95 доллардан 21,95 долларга етказилди.
Стриминг бозоридаги умумий тенденцияБозор таҳлилчиларининг таъкидлашича, Apple бу борада ягона эмас. Сўнгги ойларда бошқа йирик ўйинчилар ҳам ўз хизматлари нархини оширган эди. Жумладан, Netflix март ойида ўз тарифларини қимматлаштирган бўлса, Пеакокк хизмати ҳам ой бошида шундай қарорга келганини эълон қилганди.
Мутахассислар бундай иқтисодий қадамларни умумий инфляция ва технология бозоридаги ўзгаришлар билан изоҳламоқда. Рақобат шиддатли бўлиб турган бир пайтда компаниялар ўз даромадларини сақлаб қолиш ва хизмат кўрсатиш сифатини ошириш учун нархларни қайта кўриб чиқишга мажбур бўлмоқда.
Технология бозоридаги босимФақатгина стриминг эмас, балки технология компаниялари аппарат таъминоти нархларини ҳам оширмоқда. Бунга сунъий интеллект маълумотлар марказларини қуриш учун зарур бўлган аппарат воситаларига бўлган улкан талаб сабаб бўлмоқда.
Ҳозирги кунда RAM ва бошқа муҳим бутловчи қисмлар етишмовчилиги сезилиб турибди. Бу эса бутун индустрия бўйлаб харажатларнинг ошишига ва охир-оқибат истеъмолчилар учун нархларнинг қимматлашишига олиб келмоқда.
Шунга қарамай, истеъмолчиларнинг Apple нарх сиёсатидан норозилиги узоққа чўзилмаслиги кутилмоқда. Компания сентябрь ойида ўзининг янги қурилмалари тақдимотини ўтказишни режалаштирган бўлиб, бу эътиборнинг асосий қисмини ўзига қаратиши аниқ.
Режалаштирилган тадбирда Apple ўзининг сўнгги iPhone моделлари қаторини, жумладан, илк букланувчи смартфонини намойиш этиши кутилмоқда. Янги флагман маҳсулотлар эълони фойдаланувчиларнинг хизматлар нархи ошгани ҳақидаги норозилигини вақтинча соя қолдириши тахмин қилинмоқда.
…