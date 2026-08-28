Apple TV обуна нархларини яна оширди

·2·Техно
Apple TV обуна нархларини яна оширди

Сўнгги тўрт йил ичида тўртинчи бор Apple TV стриминг хизмати ўз обуна нархларини оширишга қарор қилди. Эндиликда мазкур платформадан фойдаланиш ойига 12,99 доллардан 14,99 долларгача қимматлашди, йиллик обуна қиймати эса 99 доллардан 119 долларга кўтарилди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, нархларнинг ошиши нафақат алоҳида хизматларга, балки компаниянинг умумий пакетларига ҳам тааллуқли бўлди. Хусусан, таркибига iCloud+, ТВ, Мусик ва Аркаде кирувчи Apple Оне тўпламининг ойлик қиймати 19,95 доллардан 21,95 долларга етказилди.

Стриминг бозоридаги умумий тенденция

Бозор таҳлилчиларининг таъкидлашича, Apple бу борада ягона эмас. Сўнгги ойларда бошқа йирик ўйинчилар ҳам ўз хизматлари нархини оширган эди. Жумладан, Netflix март ойида ўз тарифларини қимматлаштирган бўлса, Пеакокк хизмати ҳам ой бошида шундай қарорга келганини эълон қилганди.

Мутахассислар бундай иқтисодий қадамларни умумий инфляция ва технология бозоридаги ўзгаришлар билан изоҳламоқда. Рақобат шиддатли бўлиб турган бир пайтда компаниялар ўз даромадларини сақлаб қолиш ва хизмат кўрсатиш сифатини ошириш учун нархларни қайта кўриб чиқишга мажбур бўлмоқда.

Технология бозоридаги босим

Фақатгина стриминг эмас, балки технология компаниялари аппарат таъминоти нархларини ҳам оширмоқда. Бунга сунъий интеллект маълумотлар марказларини қуриш учун зарур бўлган аппарат воситаларига бўлган улкан талаб сабаб бўлмоқда.

Ҳозирги кунда RAM ва бошқа муҳим бутловчи қисмлар етишмовчилиги сезилиб турибди. Бу эса бутун индустрия бўйлаб харажатларнинг ошишига ва охир-оқибат истеъмолчилар учун нархларнинг қимматлашишига олиб келмоқда.

Шунга қарамай, истеъмолчиларнинг Apple нарх сиёсатидан норозилиги узоққа чўзилмаслиги кутилмоқда. Компания сентябрь ойида ўзининг янги қурилмалари тақдимотини ўтказишни режалаштирган бўлиб, бу эътиборнинг асосий қисмини ўзига қаратиши аниқ.

Режалаштирилган тадбирда Apple ўзининг сўнгги iPhone моделлари қаторини, жумладан, илк букланувчи смартфонини намойиш этиши кутилмоқда. Янги флагман маҳсулотлар эълони фойдаланувчиларнинг хизматлар нархи ошгани ҳақидаги норозилигини вақтинча соя қолдириши тахмин қилинмоқда.

AppleApple TVТехнологияСтримингЯнгиликлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

100 дан ортиқ технология гиганти сунъий интеллект хавфидан огоҳлантирди!100 дан ортиқ технология гиганти сунъий интеллект хавфидан огоҳлантирди!Бугун, 20:05400 долларлик робот ўрдак уйда юриб буюм ташийди400 долларлик робот ўрдак уйда юриб буюм ташийдиБугун, 18:25Xiaomi Redmi Ноте 17 Pro Max энг автоном смартфонга айландиXiaomi Redmi Ноте 17 Pro Max энг автоном смартфонга айландиБугун, 17:50Геоскан-2 сунъий йўлдоши самолётлардан 47 мингдан ортиқ хабар қабул қилдиГеоскан-2 сунъий йўлдоши самолётлардан 47 мингдан ортиқ хабар қабул қилдиБугун, 17:21Samsung Galaxy S26 Ultra сотуви кутилганидан ҳам юқори бўлдиSamsung Galaxy S26 Ultra сотуви кутилганидан ҳам юқори бўлдиБугун, 16:54Xiaomi компанияси 10 000 мА·ш батареяга эга Поко X8 Повер 5G смартфонини тақдим этдиXiaomi компанияси 10 000 мА·ш батареяга эга Поко X8 Повер 5G смартфонини тақдим этдиБугун, 16:24
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Кавасаки тўрт оёқли Корлео роботини серияли ишлаб чиқаришга тайёрламоқда
Кавасаки тўрт оёқли Корлео роботини серияли ишлаб чиқаришга тайёрламоқда