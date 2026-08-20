Boreham Моторворкс 10 000 айланишли Ford Escort Mk1 спорткарини тақдим этди
Boreham Моторворкс Ford Escort Mk1 асосидаги, 10 000 айланишгача ишлайдиган “Тен-К” двигателли спорткарнинг якуний версиясини тақдим этди. Нархи 354 минг фунт стерлинг бўлган, оғирлиги бир тоннадан кам икки эшикли автомобил келгуси йилнинг бошида харидорларга етказила бошлайди. Модел Volkswagen Golf R билан бир хил даражада қувватга эга бўлиб, Mazda MX-5дан камида 100 килограмм енгил, бироқ унинг аниқ динамик кўрсаткичлари ҳозирча ошкор этилмаган.
Британиянинг Boreham Моторворкс компанияси афсонавий Mk1 Ford Escort модели асосидаги янги каскадли автомобилнинг якуний версиясини намойиш этди. Нархи 354 минг фунт стерлингни ташкил этувчи ушбу ретро автомобил ўзининг ноёб техник хусусиятлари ва пойга автомобилларига хос характери билан юқори унумдор спорткар бозорида мутлақо янги саҳна очиши кутилмоқда. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, мазкур лойиҳа Ford компаниясининг расмий рухсати билан яратилган бўлиб, келгуси йилнинг бошида харидорларга етказиб берила бошланади. Оғирлиги бир тоннадан кам бўлган икки эшикли ушбу ноёб спорткар ўзига хос дизайни ва юқори даражадаги инженерлик ечимлари билан бошқа ҳеч қайси муқобил транспорт воситасига ўхшамайди.
Ноёб двигател ва пойга технологиялариАвтомобилнинг юраги махсус ишлаб чиқилган ва дақиқасига 10 000 марта айланиш чегарасига эга бўлган махсус "Тен-К" двигателидир. Ҳозирда Британия полигонларида ушбу пойга руҳидаги моторнинг чидамлилигини синовдан ўтказиш учун синов прототипи мунтазам равишда ҳаракатлантирилмоқда.
Янги Ford Escort Mk1 Volkswagen Golf R моделлари билан бир хил даражада қувватга эга бўлиши билан бирга, Mazda MX-5 автомобилидан камида 100 килограмм енгилроқ вазнга эга. Гарчи компания ҳали аниқ динамик кўрсаткичларни ошкор этмаган бўлса-да, мутахассислар ушбу модел кўплаб замонавий суперкарлар билан тезлик борасида беллаша олишини таъкидлашмоқда.
Эксклюзивлик ва чекланган ишлаб чиқариш ҳажмиBoreham вакилларининг таъкидлашича, уларнинг асосий мақсади кундалик фойдаланиш учун қулай, шу билан бирга ҳайдовчига ўзгача ҳиссиётлар улашадиган эксклюзив машина яратиш бўлган. Автомобилнинг асосий конструкцияси ўз вақтида Алан Манн Расинг жамоаси томонидан мусобақаларда қатнашган турдаги машиналарга асосланган.
Boreham компаниясининг Ford мероси бўйича директори Жон Митчеллнинг сўзларига кўра, улар оддий ҳар бир киши мустақил равишда йиға оладиган ёки сотиб олиши мумкин бўлган оддий лойиҳани яратишни истамаган. Машина тубдан ўзгача ва такрорланмас бўлиши керак эди.
Ишлаб чиқариш жараёни дастлаб жуда секин кечади: илк босқичдаги юзага келиши мумкин бўлган камчиликларни бартараф этиш мақсадида 2027-йилда атиги 10 дона автомобилни чиқариш режалаштирилган. Умумий ҳисобда эса дунё бўйлаб бор-йўғи 150 та шундай эксклюзив спорткар ишлаб чиқарилиши кўзда тутилган. Ушбу лойиҳа муваффақиятли якунланса, компания келгусида RS200 Груп Б раалли автомобилини ҳам қайта тиклашни режалаштирган.
…