Boreham Моторворкс 10 000 айланишли Ford Escort Mk1 спорткарини тақдим этди

·3·Авто
Boreham Моторворкс 10 000 айланишли Ford Escort Mk1 спорткарини тақдим этди
Қисқача

Boreham Моторворкс Ford Escort Mk1 асосидаги, 10 000 айланишгача ишлайдиган “Тен-К” двигателли спорткарнинг якуний версиясини тақдим этди. Нархи 354 минг фунт стерлинг бўлган, оғирлиги бир тоннадан кам икки эшикли автомобил келгуси йилнинг бошида харидорларга етказила бошлайди. Модел Volkswagen Golf R билан бир хил даражада қувватга эга бўлиб, Mazda MX-5дан камида 100 килограмм енгил, бироқ унинг аниқ динамик кўрсаткичлари ҳозирча ошкор этилмаган.

Британиянинг Boreham Моторворкс компанияси афсонавий Mk1 Ford Escort модели асосидаги янги каскадли автомобилнинг якуний версиясини намойиш этди. Нархи 354 минг фунт стерлингни ташкил этувчи ушбу ретро автомобил ўзининг ноёб техник хусусиятлари ва пойга автомобилларига хос характери билан юқори унумдор спорткар бозорида мутлақо янги саҳна очиши кутилмоқда. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, мазкур лойиҳа Ford компаниясининг расмий рухсати билан яратилган бўлиб, келгуси йилнинг бошида харидорларга етказиб берила бошланади. Оғирлиги бир тоннадан кам бўлган икки эшикли ушбу ноёб спорткар ўзига хос дизайни ва юқори даражадаги инженерлик ечимлари билан бошқа ҳеч қайси муқобил транспорт воситасига ўхшамайди.

Ноёб двигател ва пойга технологиялари

Автомобилнинг юраги махсус ишлаб чиқилган ва дақиқасига 10 000 марта айланиш чегарасига эга бўлган махсус "Тен-К" двигателидир. Ҳозирда Британия полигонларида ушбу пойга руҳидаги моторнинг чидамлилигини синовдан ўтказиш учун синов прототипи мунтазам равишда ҳаракатлантирилмоқда.

Янги Ford Escort Mk1 Volkswagen Golf R моделлари билан бир хил даражада қувватга эга бўлиши билан бирга, Mazda MX-5 автомобилидан камида 100 килограмм енгилроқ вазнга эга. Гарчи компания ҳали аниқ динамик кўрсаткичларни ошкор этмаган бўлса-да, мутахассислар ушбу модел кўплаб замонавий суперкарлар билан тезлик борасида беллаша олишини таъкидлашмоқда.

Эксклюзивлик ва чекланган ишлаб чиқариш ҳажми

Boreham вакилларининг таъкидлашича, уларнинг асосий мақсади кундалик фойдаланиш учун қулай, шу билан бирга ҳайдовчига ўзгача ҳиссиётлар улашадиган эксклюзив машина яратиш бўлган. Автомобилнинг асосий конструкцияси ўз вақтида Алан Манн Расинг жамоаси томонидан мусобақаларда қатнашган турдаги машиналарга асосланган.

Boreham компаниясининг Ford мероси бўйича директори Жон Митчеллнинг сўзларига кўра, улар оддий ҳар бир киши мустақил равишда йиға оладиган ёки сотиб олиши мумкин бўлган оддий лойиҳани яратишни истамаган. Машина тубдан ўзгача ва такрорланмас бўлиши керак эди.

Ишлаб чиқариш жараёни дастлаб жуда секин кечади: илк босқичдаги юзага келиши мумкин бўлган камчиликларни бартараф этиш мақсадида 2027-йилда атиги 10 дона автомобилни чиқариш режалаштирилган. Умумий ҳисобда эса дунё бўйлаб бор-йўғи 150 та шундай эксклюзив спорткар ишлаб чиқарилиши кўзда тутилган. Ушбу лойиҳа муваффақиятли якунланса, компания келгусида RS200 Груп Б раалли автомобилини ҳам қайта тиклашни режалаштирган.

FordSportкарАвтомобилЯнгиликларЭлектромобил
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хитой автомобиллари Буюк Британия бозорининг бешдан бир қисмини эгалладиХитой автомобиллари Буюк Британия бозорининг бешдан бир қисмини эгалладиБугун, 10:24Genesis компанияси ўзининг энг йирик электр автомобили GV90ни намойиш этдиGenesis компанияси ўзининг энг йирик электр автомобили GV90ни намойиш этдиБугун, 09:22АҚШда энг қиммат машина бўйича янги мутлақ рекорд ўрнатилдиАҚШда энг қиммат машина бўйича янги мутлақ рекорд ўрнатилдиКеча, 18:39Hyundai Tucson бешинчи авлоди бутунлай янги қиёфада намойиш этилдиHyundai Tucson бешинчи авлоди бутунлай янги қиёфада намойиш этилдиКеча, 13:28Буюк Британияда кабинасиз ва автоном юк автомобили яратилмоқдаБуюк Британияда кабинасиз ва автоном юк автомобили яратилмоқдаКеча, 11:53Геррй МкГоверн Range Rover давридан кейинги ҳаёти ҳақида гапирдиГеррй МкГоверн Range Rover давридан кейинги ҳаёти ҳақида гапирдиКеча, 10:51
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Ўн йил очиқ осмонўсти остида қолган Peugeot 205 GTи топилди
Ўн йил очиқ осмонўсти остида қолган Peugeot 205 GTи топилди
Иккинчи қўл Mercedes-Benz A-Class хатчбекларини 5 минг фунтдан сотиб олиш мумкин
Иккинчи қўл Mercedes-Benz A-Class хатчбекларини 5 минг фунтдан сотиб олиш мумкин
Ferrariнинг сунъий узатмалар қутиси автомобил ихлосмандларини ҳайратда қолдирди
Ferrariнинг сунъий узатмалар қутиси автомобил ихлосмандларини ҳайратда қолдирди
Иккинчи қўл BMW 7 Series: ҳамёнбоп нархда ҳашамат ва амалийлик
Иккинчи қўл BMW 7 Series: ҳамёнбоп нархда ҳашамат ва амалийлик
Хитой автомобилсозлигининг асосий сири: универсал деталлар
Хитой автомобилсозлигининг асосий сири: универсал деталлар
Nissan Qashqai э-Повер бир баки билан 2000 километр йўл босиб рекорд ўрнатди
Nissan Qashqai э-Повер бир баки билан 2000 километр йўл босиб рекорд ўрнатди
BYD Британия бозорига 402 от кучига эга янги гибрид кроссоверини чиқарди
BYD Британия бозорига 402 от кучига эга янги гибрид кроссоверини чиқарди
Россияда янги Соллерс S9 йўлтанламаси ишлаб чиқарилади: UAZ заводида катта ўзгаришлар
Россияда янги Соллерс S9 йўлтанламаси ишлаб чиқарилади: UAZ заводида катта ўзгаришлар