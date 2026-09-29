iPhone 18 Pro ва Pro Maxнинг янги нархлари эълон қилинди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- 29 сентябрда iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max смартфонларининг нархлари эълон қилинди.
- Қурилмалар эСИМ+эСИМ ва СИМ+эСИМ версияларида, турли хотира ҳажмлари ва рангларда сотувга чиқарилди.
- Нархлар 1 599 доллардан бошланиб, 2 999 долларгача етади.
- Смартфонларнинг нархлари ҳар куни ўзгариши мумкинлиги таъкидланган.
29 сентябрь куни iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max смартфонларининг нархлари маълум бўлди. Қурилмалар эСИМ+эСИМ ҳамда СИМ+эСИМ версияларида, турли хотира ҳажмлари ва рангларда сотилмоқда.
эСИМ+эСИМ версиялари:
• iPhone 18 Pro 256 GB — 1 599 доллар
• iPhone 18 Pro 512 GB — 1 899 доллар
• iPhone 18 Pro 1 TB — 2 899 доллар
iPhone 18 Pro Max 256 GB:
• Блакк — 1 899 доллар
• Силвер — 1 959 доллар
• Гласиер — 1 959 доллар
• Бургундй — 1 969 доллар
iPhone 18 Pro Max 512 GB:
• Блакк — 2 199 доллар
• Силвер — 2 179 доллар
• Гласиер — 2 199 доллар
• Бургундй — 2 249 доллар
iPhone 18 Pro Max 1 TB — 2 899 доллар.
СИМ+эСИМ версиялари:
• iPhone 18 Pro 256 GB — 1 649 доллар
• iPhone 18 Pro 512 GB — 1 949 доллар
• iPhone 18 Pro 1 TB — 2 999 доллар
iPhone 18 Pro Max 256 GB:
• Гласиер — 1 999 доллар
• Блакк — 2 029 доллар
• Силвер — 2 029 доллар
• Бургундй — 2 059 доллар
iPhone 18 Pro Max 512 GB — 2 249 доллар.
iPhone 18 Pro Max 1 TB — 2 949 доллар.
Қайд этилишича, смартфонларнинг нархлари ҳар куни ўзгариб туриши мумкин.
Изоҳлар 0
…