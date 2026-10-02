2 октябрда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- 2 октябр куни iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max смартфонларининг янги нархлари эълон қилинди.
- Қурилмалар эСИМ+эСИМ ва СИМ+эСИМ вариантларида, турли хотира сиғими ва рангларда тақдим этилди.
- Масалан, iPhone 18 Pro 256 GB эСИМ+эСИМ версияси 1 649 доллардан бошланади, СИМ+эСИМ версияси эса 1 719 долларни ташкил этади.
- Смартфонларнинг нархлари ҳар куни ўзгариши мумкинлиги таъкидланган.
2 октябр ҳолатига кўра, iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max смартфонларининг янги нархлари маълум бўлди. Қурилмалар eSIM+eSIM ҳамда SIM+eSIM версияларида, турли хотира ҳажми ва рангларда сотилмоқда.
eSIM+eSIM версиялари:
• iPhone 18 Pro 256 GB — 1 649 доллар
• iPhone 18 Pro 512 GB — 1 899 доллар
• iPhone 18 Pro 1 TB — 2 899 доллар
iPhone 18 Pro Max 256 GB:
• Black — 1 839 доллар
• Silver — 1 879 доллар
• Glacier — 1 859 доллар
• Burgundy — 1 909 доллар
iPhone 18 Pro Max 512 GB:
• Black — 2 199 доллар
• Silver — 2 179 доллар
• Glacier — 2 179 доллар
• Burgundy — 2 179 доллар
iPhone 18 Pro Max 1 TB — 2 799 доллар.
SIM+eSIM версиялари:
• iPhone 18 Pro 256 GB — 1 719 доллар
• iPhone 18 Pro 512 GB — 1 949 доллар
• iPhone 18 Pro 1 TB — 2 999 доллар
iPhone 18 Pro Max 256 GB:
• Glacier — 1 979 доллар
• Black — 1 949 доллар
• Silver — 1 979 доллар
• Burgundy — 2 089 доллар
iPhone 18 Pro Max 512 GB:
• Black — 2 199 доллар
• Silver — 2 199 доллар
• Burgundy — 2 349 доллар
• Glacier — 2 299 доллар
iPhone 18 Pro Max 1 TB — 2 799 доллар.
Қайд этилишича, смартфонларнинг нархлари ҳар куни ўзгариб туриши мумкин.
Изоҳлар 0
…