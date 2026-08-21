ChatGPT учун Apple Мессагес плагини ишга туширилди
Сунъий интеллект соҳасидаги етакчи компаниялардан бири бўлган OpenAI фойдаланувчиларга ўз хабарларини бевосита сунъий интеллект ёрдамида бошқариш имконини берувчи янги Apple Мессагес плагинини тақдим этди. Ушбу янги восита шахсий ёзишмаларни саралаш, таҳрирлаш ҳамда таҳлил қилиш жараёнларини сезиларли даражада соддалаштириб, кундалик мулоқот ва иш юритишда янги имкониятлар эшигини очади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
ixbt.com ҳамда TechCrunch нашрларининг хабар беришича, мазкур плагин ChatGPT Ворк ва Кодех тизимлари билан ҳам тўлақонли ишлайди. Бу эса фойдаланувчиларга нафақат шахсий ҳаётда, балки профессионал фаолиятда ҳам хабарлар билан ишлашда қулайлик яратади. Эълон қилинган қисқа реклама роликида фойдаланувчи сунъий интеллектга ўтган кунаги хабарлар асосида контактларга юбориладиган жавобларни тузишни тавсия қилишни сўраётгани кўрсатилган.
Янги плагин қандай имкониятларни тақдим этади?Тақдим этилган функциялар доираси жуда кенг бўлиб, у фойдаланувчининг вақтини тежашга қаратилган. Хусусан, ChatGPT ёрдамида қуйидаги амалларни бажариш мумкин:
- Хабарларни саралаш, таҳлил қилиш ва таҳрирлаш
- Олинган хабарлар асосида кейинги жавобларни тайёрлаш
- Кераксиз хабарларни ўчириб ташлаш
- Фойдаланувчи номидан хабарларни қоралама ҳолатида тайёрлаш ва юбориш
- Хабарлар тарихидан керакли маълумотларни тезкор излаб топиш
Шунга қарамай, мазкур тизимнинг ишлаш механизмлари бўйича айрим аниқлик киритилиши лозим бўлган жиҳатлар сақланиб қолмоқда. Шу сабабли TechCrunch нашри қўшимча маълумот олиш учун расмий сўров билан компанияга мурожаат қилган.
Хабарларни автоматик тарзда жўнатиш функциясига келсак, OpenAI фойдаланувчиларга ChatGPT ҳаракатларини доимий назорат қилиб боришни қатъий тавсия қилади. Компания доимий тасдиқлаш режимини фаоллаштирмасликка чақиради, чунки бу функция хабар юборилишидан олдин уни охирги марта кўриб чиқиш имкониятидан маҳрум қилишини эслатиб ўтади.
…