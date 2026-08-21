ChatGPT учун Apple Мессагес плагини ишга туширилди

·0·Техно
ChatGPT учун Apple Мессагес плагини ишга туширилди

Сунъий интеллект соҳасидаги етакчи компаниялардан бири бўлган OpenAI фойдаланувчиларга ўз хабарларини бевосита сунъий интеллект ёрдамида бошқариш имконини берувчи янги Apple Мессагес плагинини тақдим этди. Ушбу янги восита шахсий ёзишмаларни саралаш, таҳрирлаш ҳамда таҳлил қилиш жараёнларини сезиларли даражада соддалаштириб, кундалик мулоқот ва иш юритишда янги имкониятлар эшигини очади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

ixbt.com ҳамда TechCrunch нашрларининг хабар беришича, мазкур плагин ChatGPT Ворк ва Кодех тизимлари билан ҳам тўлақонли ишлайди. Бу эса фойдаланувчиларга нафақат шахсий ҳаётда, балки профессионал фаолиятда ҳам хабарлар билан ишлашда қулайлик яратади. Эълон қилинган қисқа реклама роликида фойдаланувчи сунъий интеллектга ўтган кунаги хабарлар асосида контактларга юбориладиган жавобларни тузишни тавсия қилишни сўраётгани кўрсатилган.

Янги плагин қандай имкониятларни тақдим этади?

Тақдим этилган функциялар доираси жуда кенг бўлиб, у фойдаланувчининг вақтини тежашга қаратилган. Хусусан, ChatGPT ёрдамида қуйидаги амалларни бажариш мумкин:

  • Хабарларни саралаш, таҳлил қилиш ва таҳрирлаш
  • Олинган хабарлар асосида кейинги жавобларни тайёрлаш
  • Кераксиз хабарларни ўчириб ташлаш
  • Фойдаланувчи номидан хабарларни қоралама ҳолатида тайёрлаш ва юбориш
  • Хабарлар тарихидан керакли маълумотларни тезкор излаб топиш
Бироқ, ҳар қандай сунъий интеллект технологияси сингари, ушбу янги функция ҳам хавфсизлик ва шахсий маълумотларнинг махфийлиги борасида қатор саволларни келтириб чиқармоқда. Bloomberg агентлигига берган маълумотига кўра, OpenAI вакиллари плагин фойдаланувчининг қурилмасида маҳаллий тарзда ишлашини ва барча хабарлар базасининг ягона индексини яратмаслигини таъкидлаган.

Шунга қарамай, мазкур тизимнинг ишлаш механизмлари бўйича айрим аниқлик киритилиши лозим бўлган жиҳатлар сақланиб қолмоқда. Шу сабабли TechCrunch нашри қўшимча маълумот олиш учун расмий сўров билан компанияга мурожаат қилган.

Хабарларни автоматик тарзда жўнатиш функциясига келсак, OpenAI фойдаланувчиларга ChatGPT ҳаракатларини доимий назорат қилиб боришни қатъий тавсия қилади. Компания доимий тасдиқлаш режимини фаоллаштирмасликка чақиради, чунки бу функция хабар юборилишидан олдин уни охирги марта кўриб чиқиш имкониятидан маҳрум қилишини эслатиб ўтади.

ChatGPTApple МессагесOpenAIСунъий интеллектТехнологиялар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Samsung технологияларини ўғирлаган муҳандис 7 йилга ҳукм қилиндиSamsung технологияларини ўғирлаган муҳандис 7 йилга ҳукм қилиндиБугун, 02:58Агрессив ҳайдаш электромобил аккумуляторини 2,5 баробар тезроқ ишдан чиқарадиАгрессив ҳайдаш электромобил аккумуляторини 2,5 баробар тезроқ ишдан чиқарадиБугун, 02:20Google Pixel 11 смартфонларининг Тенсор G6 тест натижалари маълум бўлдиGoogle Pixel 11 смартфонларининг Тенсор G6 тест натижалари маълум бўлдиБугун, 01:56Dell ХПС 13 ноутбуки MacBook Neo моделига муносиб рақиб бўлдиDell ХПС 13 ноутбуки MacBook Neo моделига муносиб рақиб бўлдиБугун, 01:30Киберхавфсизлик мутахассисларини сохта конференция орқали алдашга уринишдиКиберхавфсизлик мутахассисларини сохта конференция орқали алдашга уринишдиБугун, 01:24Xiaomi автоматик тортиш кучига эга янги ақлли ошхона вйтяжкасини чиқардиXiaomi автоматик тортиш кучига эга янги ақлли ошхона вйтяжкасини чиқардиКеча, 22:23
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
Смартфонлар бозорида мисли кўрилмаган рақобат: 2026-йил сентябрида 5 та флагман чиқади
Смартфонлар бозорида мисли кўрилмаган рақобат: 2026-йил сентябрида 5 та флагман чиқади
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди